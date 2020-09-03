https://ria.ru/20200903/bankomat-1576656421.html
Эксперт рассказал, как мошенники обманывают людей с помощью банкоматов
Для хищения денег у людей с помощью банкоматов мошенники могут применять как технические средства, так и социальные методы. К примеру, злоумышленники могут... РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T02:16
2020-09-03T02:16
2020-09-03T10:08
инфосистемы джет
мошенничество
банкоматы
технологии
происшествия
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<strong>МОСКВА, 3 сен — РИА Новости.</strong> Для хищения денег у людей с помощью <a href="https://ria.ru/keyword_bankomaty/" target="_blank">банкоматов</a> мошенники могут применять как технические средства, так и социальные методы. К примеру, злоумышленники могут использовать накладки на клавиатуру банкомата и дополнительные считыватели карт, так называемые скиммеры, рассказал <a href="http://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20200903/831980793.html" target="_blank">агентству "Прайм</a>" консультант центра информационной безопасности компании "<a href="http://ria.ru/organization_infosistemy-dzhet/" target="_blank" data-auto="true">Инфосистемы джет</a>" Александр Рогозин.
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
инфосистемы джет, мошенничество, банкоматы, технологии, происшествия