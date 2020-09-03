https://ria.ru/20200903/bankomat-1576656421.html

Эксперт рассказал, как мошенники обманывают людей с помощью банкоматов

Для хищения денег у людей с помощью банкоматов мошенники могут применять как технические средства, так и социальные методы. К примеру, злоумышленники могут... РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T02:16

2020-09-03T02:16

2020-09-03T10:08

инфосистемы джет

мошенничество

банкоматы

технологии

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/19/1569147276_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_645d70689f586c55c7f1c1cbed9b3462.jpg

<strong>МОСКВА, 3 сен — РИА Новости.</strong> Для хищения денег у людей с помощью <a href="https://ria.ru/keyword_bankomaty/" target="_blank">банкоматов</a> мошенники могут применять как технические средства, так и социальные методы. К примеру, злоумышленники могут использовать накладки на клавиатуру банкомата и дополнительные считыватели карт, так называемые скиммеры, рассказал <a href="http://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20200903/831980793.html" target="_blank">агентству "Прайм</a>" консультант центра информационной безопасности компании "<a href="http://ria.ru/organization_infosistemy-dzhet/" target="_blank" data-auto="true">Инфосистемы джет</a>" Александр Рогозин.

3

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

инфосистемы джет, мошенничество, банкоматы, технологии, происшествия