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Платежный сервис ПСБ признан лучшим в 2019 году по версии FINAWARD
Проект SoftPOS, разработанный ПСБ, занял первое место в номинации "Платежный сервис" премии FINAWARD по итогам 2019 года, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T10:34
2020-09-03T10:34
2020-09-03T10:34
новости компаний - экономика
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<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости</strong>. Проект SoftPOS, разработанный <a href="https://ria.ru/organization_bank-psb" target="_blank">ПСБ</a>, занял первое место в номинации "Платежный сервис" премии FINAWARD по итогам 2019 года, сообщает пресс-служба банка.SoftPOS был запущен осенью 2019 года и стал первым банковским сервисом в России, который позволил использовать смартфон в качестве терминала для приема платежей по картам любых банков. Сервис позволяет сделать телефон с NFC-модулем полноценным POS-терминалом, платеж совершается прикладыванием бесконтактной карты покупателя к смартфону предпринимателя.В тройку лидеров премии в номинации "Сервисное или комиссионное решение" также вошел продукт ПСБ "Электронный инкассатор". ПСБ предложил инфраструктуру, которая оптимизирует инкассацию и позволяет больше времени уделять развитию. <strong>FINAWARD</strong> – ежегодная премия инноваций и достижений в финансовой отрасли, присуждаемая за самые яркие продуктовые и IT-решения. Победителей определяет экспертный совет из представителей российского финансового сообщества.
https://ria.ru/20200826/fradkov-1576335856.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости компаний - экономика
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости
. Проект SoftPOS, разработанный ПСБ
, занял первое место в номинации "Платежный сервис" премии FINAWARD по итогам 2019 года, сообщает пресс-служба банка.
SoftPOS был запущен осенью 2019 года и стал первым банковским сервисом в России, который позволил использовать смартфон в качестве терминала для приема платежей по картам любых банков. Сервис позволяет сделать телефон с NFC-модулем полноценным POS-терминалом, платеж совершается прикладыванием бесконтактной карты покупателя к смартфону предпринимателя.
"За время, прошедшее с внедрения, сервис SoftPOS стал оптимальным решением для малого и микробизнеса - торговых точек с небольшой проходимостью, для которых покупка и обслуживание POS-терминала стали бы существенной частью расходов", - привели в банке слова заместителя директора департамента электронного бизнеса ПСБ Никиты Хомутова.
В тройку лидеров премии в номинации "Сервисное или комиссионное решение" также вошел продукт ПСБ "Электронный инкассатор". ПСБ предложил инфраструктуру, которая оптимизирует инкассацию и позволяет больше времени уделять развитию.
FINAWARD – ежегодная премия инноваций и достижений в финансовой отрасли, присуждаемая за самые яркие продуктовые и IT-решения. Победителей определяет экспертный совет из представителей российского финансового сообщества.