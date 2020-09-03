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Стало известно, сколько россияне заплатят за "красивые" автономера
Минэкономразвития России направило в правительство проект постановления о правилах продаж "красивых" автомобильных и мотоциклетных номеров через портал... РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T09:53
2020-09-03T10:26
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
экономика
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<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_ehkonomicheskogo_razvitija_RF/" target="_blank">Минэкономразвития России</a> направило в правительство проект постановления о правилах продаж "красивых" автомобильных и мотоциклетных номеров через портал госуслуг, официальные расценки смогут достигать 6 миллионов рублей, пишет газета <a href="https://www.kommersant.ru/doc/4476199?query=%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0" target="_blank">"Коммерсант"</a> со ссылкой на документ.Как рассказали изданию в министерстве, проект и поправки к закону "О государственной регистрации транспортных средств" и Бюджетный кодекс, которые позволят регионам выставлять на торги "красивые" автономера, направлены в правительство. "Красивый" номер нельзя будет получить случайно, в обычном порядке. "Гражданин сможет выбрать на портале госуслуг интересующий его номер (впоследствии это сочетание букв и цифр будет напечатано на пластине), чтобы затем выкупить право им пользоваться на аукционе", - пишет газета. Также отмечается, что по новым правилам при покупке машины с уже установленным "красивым" номером новому владельцу придется также заплатить аукционную цену.По данным издания, самыми дорогими будут номера с одинаковыми цифрами и буквами (например, А111АА): их базовая ставка составит 600 тысяч рублей. За номер с одинаковыми буквами и цифрами 100, 200, 300 (например, А100АА) надо будет отдать минимум 450 тысяч рублей. Также свои тарифы будут для мотономеров: одинаковые буквы в сочетании с цифрами 0001, 0002, 0003 (например, 0004ММ) будут стоить 200 тысяч рублей.Как пишет газета, всего Минэкономразвития предлагает 13 вариантов тарифов. Так, за 5 тысяч рублей можно купить право выбрать любой номер без повторяющихся символов или "специальных" сочетаний. При этом каждый регион сможет увеличивать или уменьшать базовую цену в десять раз, так что теоретически начальная стоимость автономера сможет достигать 6 миллионов рублей, мотономера - 2 миллиона рублей, отмечает издание.В начале года Минэкономразвития разработало проект, определяющий правила проведения аукционов, которые дадут возможность заинтересованным лицам приобретать "красивые" регистрационные знаки для автотранспортных средств. В министерстве отмечали, что такая практика успешно внедрена во многих странах.
https://radiosputnik.ria.ru/20200602/1572335384.html
https://ria.ru/20200804/1575340065.html
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министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), экономика

Стало известно, сколько россияне заплатят за "красивые" автономера

09:53 03.09.2020 (обновлено: 10:26 03.09.2020)
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© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкАвтомобильные номера
Автомобильные номера - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Автомобильные номера. Архивное фото
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Минэкономразвития России направило в правительство проект постановления о правилах продаж "красивых" автомобильных и мотоциклетных номеров через портал госуслуг, официальные расценки смогут достигать 6 миллионов рублей, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на документ.
Как рассказали изданию в министерстве, проект и поправки к закону "О государственной регистрации транспортных средств" и Бюджетный кодекс, которые позволят регионам выставлять на торги "красивые" автономера, направлены в правительство. "Красивый" номер нельзя будет получить случайно, в обычном порядке. "Гражданин сможет выбрать на портале госуслуг интересующий его номер (впоследствии это сочетание букв и цифр будет напечатано на пластине), чтобы затем выкупить право им пользоваться на аукционе", - пишет газета. Также отмечается, что по новым правилам при покупке машины с уже установленным "красивым" номером новому владельцу придется также заплатить аукционную цену.
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По данным издания, самыми дорогими будут номера с одинаковыми цифрами и буквами (например, А111АА): их базовая ставка составит 600 тысяч рублей. За номер с одинаковыми буквами и цифрами 100, 200, 300 (например, А100АА) надо будет отдать минимум 450 тысяч рублей. Также свои тарифы будут для мотономеров: одинаковые буквы в сочетании с цифрами 0001, 0002, 0003 (например, 0004ММ) будут стоить 200 тысяч рублей.
Как пишет газета, всего Минэкономразвития предлагает 13 вариантов тарифов. Так, за 5 тысяч рублей можно купить право выбрать любой номер без повторяющихся символов или "специальных" сочетаний. При этом каждый регион сможет увеличивать или уменьшать базовую цену в десять раз, так что теоретически начальная стоимость автономера сможет достигать 6 миллионов рублей, мотономера - 2 миллиона рублей, отмечает издание.
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"Торги будут идти месяц, при этом один гражданин может участвовать не более чем в пяти аукционах. Доходы от аукционов пойдут в федеральный и региональные бюджеты в равных пропорциях. Новые правила вступят в силу с 1 января 2022 года", - пишет газета.
В начале года Минэкономразвития разработало проект, определяющий правила проведения аукционов, которые дадут возможность заинтересованным лицам приобретать "красивые" регистрационные знаки для автотранспортных средств. В министерстве отмечали, что такая практика успешно внедрена во многих странах.
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Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Экономика
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