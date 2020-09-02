Жириновский сделал прививку от коронавируса
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкРуководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский сделал прививку от коронавируса, сообщила пресс-служба партии.
Ранее Жириновский неоднократно заявлял, что готов одним из первых сделать прививку.
"Владимир Жириновский одним из первых в мире сделал прививку с вакциной от коронавируса. Лидер ЛДПР стал добровольным участником больших пострегистрационных клинических исследований первой в мире вакцины от коронавируса "Спутник V", разработанной Центром им. Гамалеи Минздрава России", - сообщили РИА Новости в пресс-службе партии.
Кроме Жириновского на этом этапе исследований вакцину получат 40 тысяч граждан России, что соответствует лучшим мировым стандартам, отметили в ЛДПР.
"Вакцинация происходит в два шага. Второй укол делается через три недели после первого. Владимир Жириновский получит вторую часть вакцины в конце сентября, после чего врачи будут полгода контролировать состояние его здоровья", - сообщили в пресс-службе.
Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса. При этом он отмечал, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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