Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200902/zhirinovskiy-1576606114.html
Жириновский сделал прививку от коронавируса
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский сделал прививку от коронавируса, сообщила пресс-служба партии. РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T00:12
2020-09-02T00:12
россия
москва
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
нии им. гамалеи
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
лдпр
владимир жириновский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/0a/1575584466_0:0:2921:1644_1400x0_80_0_0_3aaff17bcfc488be6ab599e469d05de4.jpg
<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> Лидер ЛДПР <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_ZHirinovskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Жириновский</a> сделал прививку от коронавируса, сообщила пресс-служба партии.Ранее Жириновский неоднократно заявлял, что готов одним из первых сделать прививку.Кроме Жириновского на этом этапе исследований вакцину получат 40 тысяч граждан России, что соответствует лучшим мировым стандартам, отметили в <a href="http://ria.ru/organization_LDPR/" target="_blank">ЛДПР</a>."Вакцинация происходит в два шага. Второй укол делается через три недели после первого. Владимир Жириновский получит вторую часть вакцины в конце сентября, после чего врачи будут полгода контролировать состояние его здоровья", - сообщили в пресс-службе.Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Глава <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">РФПИ</a> <a href="http://ria.ru/person_Kirill_Dmitriev/" target="_blank" data-auto="true">Кирилл Дмитриев</a> сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса. При этом он отмечал, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200826/furgal-1576335799.html
3
россия
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/0a/1575584466_0:0:2729:2047_1400x0_80_0_0_e6ba29811eab7bdba66f04c55271436c.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, москва, коронавирус в россии, нии им. гамалеи, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, лдпр, владимир жириновский, общество

Жириновский сделал прививку от коронавируса

00:12 02.09.2020
1544
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкРуководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский сделал прививку от коронавируса, сообщила пресс-служба партии.
Ранее Жириновский неоднократно заявлял, что готов одним из первых сделать прививку.
"Владимир Жириновский одним из первых в мире сделал прививку с вакциной от коронавируса. Лидер ЛДПР стал добровольным участником больших пострегистрационных клинических исследований первой в мире вакцины от коронавируса "Спутник V", разработанной Центром им. Гамалеи Минздрава России", - сообщили РИА Новости в пресс-службе партии.
Кроме Жириновского на этом этапе исследований вакцину получат 40 тысяч граждан России, что соответствует лучшим мировым стандартам, отметили в ЛДПР.
"Вакцинация происходит в два шага. Второй укол делается через три недели после первого. Владимир Жириновский получит вторую часть вакцины в конце сентября, после чего врачи будут полгода контролировать состояние его здоровья", - сообщили в пресс-службе.
Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса. При этом он отмечал, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 26.08.2020
26 августа, 15:25
Жириновский предложил Путину перевести Фургала под домашний арест
37110013
Обсудить 3
Распространение нового коронавирусаРоссияМоскваКоронавирус в РоссииНИИ им. ГамалеиКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийЛДПРВладимир ЖириновскийОбщество
Рекомендуем
Прогон спектакля Принцесса Ивонна
Актер Шлыков прокомментировал инцидент с грузчиками
Заслуженная артистка РСФСР Ирина Печерникова (в центре) и народный артист СССР Вячеслав Тихонов (справа) в фильме режиссера Станислава Ростоцкого Доживем до понедельника
Умерла звезда фильма "Доживем до понедельника" Ирина Печерникова
Студенты на территории кампуса университета Джорджа Вашингтона
В США предложили убрать памятники Вашингтону и Колумбу из-за расизма
Отдых в Крыму
Крымские белорусы резко ответили на заявление Тихановской
Автомобиль Следственного комитета РФ
Раскрыты детали убийства воспитательницы на глазах у детей в Подмосковье
Кадр из фильма Цой
Друг Виктора Цоя прокомментировал скандал вокруг фильма Учителя
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока в Благовещенске
Мишустин выделил еще 22 миллиарда медикам и соцработникам
Город Ия на острове Санторини
Греция с 7 сентября откроет границу для россиян
Американо-колумбийский диджей, продюсер и музыкант Эрик Морилло
Автор хита "I Like to Move It" умер в возрасте 49 лет
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание об электроэнергетике и газификации Дальнего Востока.
Мишустин распорядился направить 34,3 миллиарда на детей от 3 до 7 лет
Актер Борис Клюев
Любимова высказалась о таланте Клюева
Кадр из фильма Терминатор: Темные судьбы
Арнольд Шварценеггер сыграет в шпионском сериале
Юрий Шлыков на прощании с режиссёром Станиславом Говорухиным
В центре Москвы побили народного артиста Юрия Шлыкова
Цех Казанского авиазавода
Американский журнал назвал самый опасный российский боевой самолет
Президент Венесуэлы Николас Мадуро во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Мадуро заявил, что Трамп "одобрил" его убийство
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:46Пилот самолета пожаловался на пролетевшего мимо мужчину
03:45NI назвал новое российское оружие "убийцей" западных танков
03:25В Мали госпитализировали свергнутого президента
03:17Эксперт рассказал о причинах блокировки счета в банке
02:57Минобороны опубликовало документы к 75-летию окончания Второй мировой
02:18Эксперт рассказал, чем опасен постоянно включенный Bluetooth
02:00Коронавирус изменил правила делового этикета
01:45Американский журнал назвал самый опасный российский боевой самолет
01:42Мадуро заявил, что Трамп "одобрил" его убийство
01:24Арнольд Шварценеггер сыграет в шпионском сериале
01:04В Махачкале при пожаре погибли двое детей и девушка
01:04Раскрыты детали убийства воспитательницы на глазах у детей в Подмосковье
00:59Крымские белорусы резко ответили на заявление Тихановской
00:53Мишустин распорядился направить 34,3 миллиарда на детей от 3 до 7 лет
00:49Греция с 7 сентября откроет границу для россиян
00:42Мишустин выделил еще 22 миллиарда медикам и соцработникам
00:40В США предложили убрать памятники Вашингтону и Колумбу из-за расизма
00:34Любимова высказалась о таланте Клюева
00:12Жириновский сделал прививку от коронавируса
23:46Актер Шлыков прокомментировал инцидент с грузчиками
Лента новостейМолния