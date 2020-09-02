https://ria.ru/20200902/zhirinovskiy-1576606114.html

Жириновский сделал прививку от коронавируса

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский сделал прививку от коронавируса, сообщила пресс-служба партии. РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T00:12

2020-09-02T00:12

2020-09-02T00:12

россия

москва

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

нии им. гамалеи

кирилл дмитриев

российский фонд прямых инвестиций

лдпр

владимир жириновский

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<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> Лидер ЛДПР <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_ZHirinovskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Жириновский</a> сделал прививку от коронавируса, сообщила пресс-служба партии.Ранее Жириновский неоднократно заявлял, что готов одним из первых сделать прививку.Кроме Жириновского на этом этапе исследований вакцину получат 40 тысяч граждан России, что соответствует лучшим мировым стандартам, отметили в <a href="http://ria.ru/organization_LDPR/" target="_blank">ЛДПР</a>."Вакцинация происходит в два шага. Второй укол делается через три недели после первого. Владимир Жириновский получит вторую часть вакцины в конце сентября, после чего врачи будут полгода контролировать состояние его здоровья", - сообщили в пресс-службе.Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Глава <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">РФПИ</a> <a href="http://ria.ru/person_Kirill_Dmitriev/" target="_blank" data-auto="true">Кирилл Дмитриев</a> сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса. При этом он отмечал, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200826/furgal-1576335799.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, москва, коронавирус в россии, нии им. гамалеи, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, лдпр, владимир жириновский, общество