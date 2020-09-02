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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20200902/zemlya-1576641131.html
Более 276 га земли переданы Подмосковью из федеральной собственности
Свыше 276 гектаров земли и 153 объектов недвижимости переданы Московской области из федеральной собственности с начала года, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T17:20
2020-09-02T17:20
новости подмосковья
федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
московская область (подмосковье)
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<strong>МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. </strong>Свыше 276 гектаров земли и 153 объектов недвижимости переданы <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московской области</a> из федеральной собственности с начала года, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений региона.Имущество передано в 16 муниципальных округов и будет использоваться для социального и экономического развития, строительства дорог, а также для благоустройства и реализации новых проектов."Во взаимодействии правительства Московской области и территориального управления Росимущества по Московской области с начала года из федеральной собственности переданы 276 га земель и 153 объекта недвижимого имущества в собственность Московской области и городских округов Подмосковья", - приводятся слова главы ведомства Натальи Адигамовой.По ее словам, среди крупных проектов стали оформление в собственность 60 гектаров под строительство дорог регионального значения, 94 гектара под социально-экономическое развитие округов и 10,5 гектар для ликвидации и рекультивации полигонов.
https://ria.ru/20200828/uchastki-1576423221.html
московская область (подмосковье)
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федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество), московская область (подмосковье)

Более 276 га земли переданы Подмосковью из федеральной собственности

17:20 02.09.2020
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© РИА Новости / Юрий Кавер / Перейти в фотобанкОсень в Подмосковье
Осень в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© РИА Новости / Юрий Кавер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Свыше 276 гектаров земли и 153 объектов недвижимости переданы Московской области из федеральной собственности с начала года, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений региона.
Имущество передано в 16 муниципальных округов и будет использоваться для социального и экономического развития, строительства дорог, а также для благоустройства и реализации новых проектов.
"Во взаимодействии правительства Московской области и территориального управления Росимущества по Московской области с начала года из федеральной собственности переданы 276 га земель и 153 объекта недвижимого имущества в собственность Московской области и городских округов Подмосковья", - приводятся слова главы ведомства Натальи Адигамовой.
По ее словам, среди крупных проектов стали оформление в собственность 60 гектаров под строительство дорог регионального значения, 94 гектара под социально-экономическое развитие округов и 10,5 гектар для ликвидации и рекультивации полигонов.
Дачные участки в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 28.08.2020
28 августа, 12:32Новости Подмосковья
Почти 370 га земли передано в муниципальную собственность Подмосковья
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Новости ПодмосковьяФедеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)Московская область (Подмосковье)
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