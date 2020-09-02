https://ria.ru/20200902/zemlya-1576641131.html

Более 276 га земли переданы Подмосковью из федеральной собственности

Свыше 276 гектаров земли и 153 объектов недвижимости переданы Московской области из федеральной собственности с начала года, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T17:20

2020-09-02T17:20

2020-09-02T17:20

новости подмосковья

федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)

московская область (подмосковье)

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<strong>МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. </strong>Свыше 276 гектаров земли и 153 объектов недвижимости переданы <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московской области</a> из федеральной собственности с начала года, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений региона.Имущество передано в 16 муниципальных округов и будет использоваться для социального и экономического развития, строительства дорог, а также для благоустройства и реализации новых проектов."Во взаимодействии правительства Московской области и территориального управления Росимущества по Московской области с начала года из федеральной собственности переданы 276 га земель и 153 объекта недвижимого имущества в собственность Московской области и городских округов Подмосковья", - приводятся слова главы ведомства Натальи Адигамовой.По ее словам, среди крупных проектов стали оформление в собственность 60 гектаров под строительство дорог регионального значения, 94 гектара под социально-экономическое развитие округов и 10,5 гектар для ликвидации и рекультивации полигонов.

https://ria.ru/20200828/uchastki-1576423221.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество), московская область (подмосковье)