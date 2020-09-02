https://ria.ru/20200902/zaderzhannye-1576622303.html

МВД Белоруссии рассказало о задержанных на акциях протеста в стране

Численность участников протестных акций в Белоруссии составила около 2,3 тысячи человек, во вторник в Минске были задержаны 39 сторонников оппозиции, сообщила... РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T12:20

2020-09-02T12:20

2020-09-02T12:37

светлана тихановская

александр лукашенко

протесты в белоруссии

мвд белоруссии

минск

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 2 сен - РИА Новости.</strong> Численность участников протестных акций в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> составила около 2,3 тысячи человек, во вторник в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> были задержаны 39 сторонников оппозиции, сообщила РИА Новости пресс-секретарь <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Белоруссии</a> Ольга Чемоданова."За нарушение законодательства о массовых мероприятиях в Минске в отношении 95 человек, в том числе более 30 студентов, составлены протоколы об административном правонарушении. До рассмотрения в суде дел по ним задержаны 39 человек", - отметила Чемоданова.Кроме того, она сообщила, что в органах внутренних дел зарегистрированы множество заявлений от депутатов нижней палаты парламента Белоруссии и сотрудников правоохранительных органов об угрозах в связи с осуществлением ими служебной деятельности.По данным Чемодановой, 1 сентября в стране прошли общественно-политические массовые мероприятия, МВД приняло необходимые меры по поддержанию порядка и обеспечению безопасности их проведения. "Численность участников протестных акций составила по стране около 2,3 тысячи человек", - проинформировала она. В частности, уточнила пресс-секретарь, в столице в течение дня осуществлялись несанкционированные шествия вдоль проспекта Независимости и по улицам города. "Вечером на площади Независимости вновь собрались около 200 человек, после неоднократных предупреждений милиции протестующие разошлись", - отметила пресс-секретарь МВД Белоруссии.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко.В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200901/belorussiya-1576547983.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, александр лукашенко, мвд белоруссии, минск, белоруссия, в мире