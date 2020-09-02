Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200902/zaderzhannye-1576622303.html
МВД Белоруссии рассказало о задержанных на акциях протеста в стране
Численность участников протестных акций в Белоруссии составила около 2,3 тысячи человек, во вторник в Минске были задержаны 39 сторонников оппозиции, сообщила... РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T12:20
2020-09-02T12:37
светлана тихановская
александр лукашенко
протесты в белоруссии
мвд белоруссии
минск
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/02/1576615605_0:36:3080:1768_1400x0_80_0_0_0e8d4a5e22ec00aca85e8091960d0953.jpg
<strong>МИНСК, 2 сен - РИА Новости.</strong> Численность участников протестных акций в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> составила около 2,3 тысячи человек, во вторник в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> были задержаны 39 сторонников оппозиции, сообщила РИА Новости пресс-секретарь <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Белоруссии</a> Ольга Чемоданова."За нарушение законодательства о массовых мероприятиях в Минске в отношении 95 человек, в том числе более 30 студентов, составлены протоколы об административном правонарушении. До рассмотрения в суде дел по ним задержаны 39 человек", - отметила Чемоданова.Кроме того, она сообщила, что в органах внутренних дел зарегистрированы множество заявлений от депутатов нижней палаты парламента Белоруссии и сотрудников правоохранительных органов об угрозах в связи с осуществлением ими служебной деятельности.По данным Чемодановой, 1 сентября в стране прошли общественно-политические массовые мероприятия, МВД приняло необходимые меры по поддержанию порядка и обеспечению безопасности их проведения. "Численность участников протестных акций составила по стране около 2,3 тысячи человек", - проинформировала она. В частности, уточнила пресс-секретарь, в столице в течение дня осуществлялись несанкционированные шествия вдоль проспекта Независимости и по улицам города. "Вечером на площади Независимости вновь собрались около 200 человек, после неоднократных предупреждений милиции протестующие разошлись", - отметила пресс-секретарь МВД Белоруссии.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко.В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200901/belorussiya-1576547983.html
https://ria.ru/20200901/belorussiya-1576597134.html
1
минск
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/02/1576615605_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_120b2f415ecc888f7f18e48b1c0c3c3d.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
светлана тихановская, александр лукашенко, мвд белоруссии, минск, белоруссия, в мире

МВД Белоруссии рассказало о задержанных на акциях протеста в стране

12:20 02.09.2020 (обновлено: 12:37 02.09.2020)
515
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов на площади Независимости в Минске
Сотрудники правоохранительных органов на площади Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
МИНСК, 2 сен - РИА Новости. Численность участников протестных акций в Белоруссии составила около 2,3 тысячи человек, во вторник в Минске были задержаны 39 сторонников оппозиции, сообщила РИА Новости пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.
"За нарушение законодательства о массовых мероприятиях в Минске в отношении 95 человек, в том числе более 30 студентов, составлены протоколы об административном правонарушении. До рассмотрения в суде дел по ним задержаны 39 человек", - отметила Чемоданова.
"По стране задержаны за участие в несанкционированных массовых мероприятиях 128 граждан", - сказала пресс-секретарь.
Кроме того, она сообщила, что в органах внутренних дел зарегистрированы множество заявлений от депутатов нижней палаты парламента Белоруссии и сотрудников правоохранительных органов об угрозах в связи с осуществлением ими служебной деятельности.
По данным Чемодановой, 1 сентября в стране прошли общественно-политические массовые мероприятия, МВД приняло необходимые меры по поддержанию порядка и обеспечению безопасности их проведения. "Численность участников протестных акций составила по стране около 2,3 тысячи человек", - проинформировала она. В частности, уточнила пресс-секретарь, в столице в течение дня осуществлялись несанкционированные шествия вдоль проспекта Независимости и по улицам города.
Акция в поддержку Александра Лукашенко в Минске - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
1 сентября, 08:00
Что нам делать с Белоруссией?
"Вечером на площади Независимости вновь собрались около 200 человек, после неоднократных предупреждений милиции протестующие разошлись", - отметила пресс-секретарь МВД Белоруссии.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко.
В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>
Сотрудники правоохранительных органов задерживают участника акции протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
1 сентября, 18:21Протесты в Белоруссии
В ООН сообщили о пытках и пропавших без вести при протестах в Белоруссии
3221023
Обсудить 1
Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоМВД БелоруссииМинскБелоруссияВ мире
Рекомендуем
У здания Государственной Думы РФ в Москве в дни действия режима повышенной готовности из-за коронавируса 2019-n-CoV.
"Оправдывает псевдореволюцию": депутат оценил слова Тихановской о Крыме
Министр обороны Республики Беларусь Виктор Хренин
Министр обороны Белоруссии посетит Москву 4 сентября
Участники студенческой акции протеста в Минске
На акции студентов в Минске начались задержания
Детская коляска
В Ленинградской области несовершеннолетняя мать убила младенца
Студенты Белорусского государственного медицинского университета на акции протеста в Минске
В Белоруссии заявили об избежании украинского сценария цветной революции
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
Путин и Лукашенко встретятся в Москве в ближайшие две недели
Участники акции протеста и сотрудники правоохранительных органов на проспекте Независимости в Минске
Лавров сообщил о находящихся в Белоруссии 200 экстремистах с Украины
Памятник Дюку де Ришелье в Одессе. Архивное фото
В Одессе русский язык лишили статуса регионального
Дмитрий Медведев
"Уходят в глухую оборону". Медведев оценил избирательную систему США
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время переговоров с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем в Москве
Лавров предостерег от попыток "оторвать" Белоруссию от России
Глава МИД Белоруссии Владимир Макей
Макей поблагодарил Россию за взвешенную позицию по ситуации в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления в Минске
Песков: Лукашенко не согласовывает с Путиным заявления о внешней угрозе
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков ответил на вопрос о размещении военной базы в Белоруссии
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время переговоров с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем в Москве
Лавров объяснил, почему Москву беспокоит ситуация в Белоруссии
Молоток в зале судебных заседаний
В Москве мужчина получил пожизненный срок за убийства бизнесменов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:29Россия оказалась на уровне Ботсваны по индексу качества элит
03:25Эксперты назвали самые популярные схемы мошенничества в период пандемии
03:18Эксперт рассказал, почему нельзя носить смартфон в кармане
03:12Эксперт рассказал, как защитить пожилых людей от интернет-мошенников
03:03Трамп решил лишить финансирования города, ставшие "зонами анархии"
02:41Названы главные причины гибели сибирских лесов
02:34Принц Гарри и его супруга Меган подписали многолетний контракт с Netflix
02:27Туск заявил, что Лукашенко хотел объединить Украину с Белоруссией
02:16Эксперт рассказал, как мошенники обманывают людей с помощью банкоматов
02:08В ряде школ Приморья отменили занятия из-за тайфуна "Майсак"
02:01В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности
02:00Психолог рассказал, почему возникает дежавю
01:44Эксперты рассказали, что нельзя делать с посадочными талонами
01:12Правозащитники рассказали, что Фургал похудел в СИЗО
01:08В Гидрометцентре предупредили о заморозках в некоторых регионах России
01:02Опубликовано видео с полицейским, открывшим стрельбу по подчиненным
00:41Замеченная без маски в парикмахерской Пелоси заявила, что ее "подставили"
00:35Американский суд признал раскрытую Сноуденом программу слежки незаконной
00:31Гидрометцентр назвал регион России с самой плохой погодой в ближайшие дни
23:51Реставраторы написали письмо министру культуры о кризисе в отрасли
Лента новостейМолния