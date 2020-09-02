https://ria.ru/20200902/zaderzhaniya-1576624436.html

На акции студентов в Минске начались задержания

Белорусские сотрудники ОМОН задержали нескольких участников мирной акции возле Минского государственного лингвистического университета (МГЛУ), передает... РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T12:51

2020-09-02T12:51

2020-09-02T13:07

протесты в белоруссии

минск

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/01/1576597630_0:0:3071:1728_1400x0_80_0_0_31a4370e59a4740da013198156ccfe6a.jpg

<strong>МИНСК, 2 сен - РИА Новости.</strong> Белорусские сотрудники ОМОН задержали нескольких участников мирной акции возле Минского государственного лингвистического университета (МГЛУ), передает корреспондент РИА Новости с места событий.Несколько десятков выпускников собрались в среду в полдень с плакатами у главного входа в учебное заведение, чтобы поддержать студентов и преподавателей, задержанных в ходе акций протеста в белорусской столице.Около 12.20 (совпадает в мск - ред.) участники акции выстроились в цепь перед входом в университет, не высказывая никаких требований и не выкрикивая лозунгов. В скором времени их число достигло более 30 человек. Некоторые из них держали в руках красно-белый белорусский флаг, ставший с недавнего времени символом протестов в республике.Находящийся на месте сотрудник милиции вежливо, но настойчиво призывает собравшихся разойтись, угрожая, что в противном случае участники акции сами будут задержаны. Впрочем, помимо этого он никак не вмешивался в происходящее.Вскоре на месте появились сотрудники ОМОН, которые начали хватать молодых людей и, уводя их, принудительно сажали в припаркованный поблизости автобус. По оценкам РИА Новости, таким образом были задержаны не менее шести человек. Их увезли в неизвестном направлении.Оставшиеся участники акции после начала задержаний стали расходиться, скандируя вслед правоохранителям: "Позор!".Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200902/zaderzhannye-1576622303.html

https://ria.ru/20200901/belorussiya-1576547983.html

3

минск

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минск, белоруссия, в мире