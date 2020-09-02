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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200902/zaderzhaniya-1576624436.html
На акции студентов в Минске начались задержания
Белорусские сотрудники ОМОН задержали нескольких участников мирной акции возле Минского государственного лингвистического университета (МГЛУ), передает... РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T12:51
2020-09-02T13:07
протесты в белоруссии
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 2 сен - РИА Новости.</strong> Белорусские сотрудники ОМОН задержали нескольких участников мирной акции возле Минского государственного лингвистического университета (МГЛУ), передает корреспондент РИА Новости с места событий.Несколько десятков выпускников собрались в среду в полдень с плакатами у главного входа в учебное заведение, чтобы поддержать студентов и преподавателей, задержанных в ходе акций протеста в белорусской столице.Около 12.20 (совпадает в мск - ред.) участники акции выстроились в цепь перед входом в университет, не высказывая никаких требований и не выкрикивая лозунгов. В скором времени их число достигло более 30 человек. Некоторые из них держали в руках красно-белый белорусский флаг, ставший с недавнего времени символом протестов в республике.Находящийся на месте сотрудник милиции вежливо, но настойчиво призывает собравшихся разойтись, угрожая, что в противном случае участники акции сами будут задержаны. Впрочем, помимо этого он никак не вмешивался в происходящее.Вскоре на месте появились сотрудники ОМОН, которые начали хватать молодых людей и, уводя их, принудительно сажали в припаркованный поблизости автобус. По оценкам РИА Новости, таким образом были задержаны не менее шести человек. Их увезли в неизвестном направлении.Оставшиеся участники акции после начала задержаний стали расходиться, скандируя вслед правоохранителям: "Позор!".Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200902/zaderzhannye-1576622303.html
https://ria.ru/20200901/belorussiya-1576547983.html
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белоруссия
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минск, белоруссия, в мире

На акции студентов в Минске начались задержания

12:51 02.09.2020 (обновлено: 13:07 02.09.2020)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкУчастники студенческой акции протеста в Минске
Участники студенческой акции протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МИНСК, 2 сен - РИА Новости. Белорусские сотрудники ОМОН задержали нескольких участников мирной акции возле Минского государственного лингвистического университета (МГЛУ), передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Несколько десятков выпускников собрались в среду в полдень с плакатами у главного входа в учебное заведение, чтобы поддержать студентов и преподавателей, задержанных в ходе акций протеста в белорусской столице.
Около 12.20 (совпадает в мск - ред.) участники акции выстроились в цепь перед входом в университет, не высказывая никаких требований и не выкрикивая лозунгов. В скором времени их число достигло более 30 человек. Некоторые из них держали в руках красно-белый белорусский флаг, ставший с недавнего времени символом протестов в республике.
Находящийся на месте сотрудник милиции вежливо, но настойчиво призывает собравшихся разойтись, угрожая, что в противном случае участники акции сами будут задержаны. Впрочем, помимо этого он никак не вмешивался в происходящее.
Вскоре на месте появились сотрудники ОМОН, которые начали хватать молодых людей и, уводя их, принудительно сажали в припаркованный поблизости автобус. По оценкам РИА Новости, таким образом были задержаны не менее шести человек. Их увезли в неизвестном направлении.
Сотрудники правоохранительных органов на площади Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
Вчера, 12:20Протесты в Белоруссии
МВД Белоруссии рассказало о задержанных на акциях протеста в стране
Оставшиеся участники акции после начала задержаний стали расходиться, скандируя вслед правоохранителям: "Позор!".
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.
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Акция в поддержку Александра Лукашенко в Минске - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
1 сентября, 08:00
Что нам делать с Белоруссией?
8130135
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Протесты в БелоруссииМинскБелоруссияВ мире
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