https://ria.ru/20200902/voyna-1576618153.html
Медведев раскритиковал попытки вбросов о Второй Мировой войне
В соцсетях содержится много лжи и мусора о Второй мировой войне, в том числе на высоком уровне - это либо умышленная позиция, либо отсутствие образования,... РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T11:15
2020-09-02T11:15
2020-09-02T14:31
75 лет великой победы
вторая мировая война (1939-1945)
дмитрий медведев
сша
общество
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<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> В соцсетях содержится много лжи и мусора о Второй мировой войне, в том числе на высоком уровне - это либо умышленная позиция, либо отсутствие образования, заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Medvedev/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Медведев</a>."Посмотрите, сколько всякой дряни, мусора по поводу Второй мировой войны, Великой Отечественной войны содержится в социальных сетях. Иногда читаешь - и волосы дыбом встают, поскольку либо это абсолютно лживая умышленная позиция, либо позиция, которая свидетельствует о дремучих представлениях или просто об отсутствии образования у тех, кто это пишет", - сказал Медведев на встрече с участниками Всероссийского молодёжного патриотического слета "ОстроVа-2020".Он отметил, что подобные вбросы осуществляются иногда "на очень высоком уровне" - например, со стороны госдепа <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>.Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал удивительным то, что США в этом году не отметили вклад СССР в победу во Второй мировой войне, и заявил, что этому надо давать действенный отпор."В этом (году) Госдеп американский во время празднования дня победы специально написал, что США и их европейские союзники уничтожили фашистскую военную машину, сломали хребет нацистской Германии. Про Советский союз, флаг Красной армии - ни слова. Это просто удивительно", - сказал Медведев на встрече с участниками Всероссийского молодёжного патриотического слета "ОстроVа-2020".Медведев поделился, что во времена его молодости также было много противоречий с партнерами по международному сообществу. Но никто не подвергал сомнению вклад Красной армии и Советского Союза в Победу над нацизмом. А сейчас, по словам Медведева, "это легко делается"."Я просто прошу вас, обращаюсь к вам как к молодым патриотам, людям, которым в ближайшие годы придется принимать рычаги управления на себя - чтобы вы этому давали действенный отпор, и именно в том числе в социальных сетях", - обратился Медведев к участникам слета.
https://ria.ru/20200901/voyna-1576530975.html
https://ria.ru/20200901/test-1576591095.html
4
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вторая мировая война (1939-1945), дмитрий медведев, сша, общество
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.
В соцсетях содержится много лжи и мусора о Второй мировой войне, в том числе на высоком уровне - это либо умышленная позиция, либо отсутствие образования, заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев
.
"Посмотрите, сколько всякой дряни, мусора по поводу Второй мировой войны, Великой Отечественной войны содержится в социальных сетях. Иногда читаешь - и волосы дыбом встают, поскольку либо это абсолютно лживая умышленная позиция, либо позиция, которая свидетельствует о дремучих представлениях или просто об отсутствии образования у тех, кто это пишет", - сказал Медведев на встрече с участниками Всероссийского молодёжного патриотического слета "ОстроVа-2020".
Он отметил, что подобные вбросы осуществляются иногда "на очень высоком уровне" - например, со стороны госдепа США
.
Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал удивительным то, что США в этом году не отметили вклад СССР в победу во Второй мировой войне, и заявил, что этому надо давать действенный отпор.
"В этом (году) Госдеп американский во время празднования дня победы специально написал, что США и их европейские союзники уничтожили фашистскую военную машину, сломали хребет нацистской Германии. Про Советский союз, флаг Красной армии - ни слова. Это просто удивительно", - сказал Медведев на встрече с участниками Всероссийского молодёжного патриотического слета "ОстроVа-2020".
Медведев поделился, что во времена его молодости также было много противоречий с партнерами по международному сообществу. Но никто не подвергал сомнению вклад Красной армии и Советского Союза в Победу над нацизмом. А сейчас, по словам Медведева, "это легко делается".
"Я просто прошу вас, обращаюсь к вам как к молодым патриотам, людям, которым в ближайшие годы придется принимать рычаги управления на себя - чтобы вы этому давали действенный отпор, и именно в том числе в социальных сетях", - обратился Медведев к участникам слета.