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75 лет Великой Победы
https://ria.ru/20200902/voyna-1576618153.html
Медведев раскритиковал попытки вбросов о Второй Мировой войне
В соцсетях содержится много лжи и мусора о Второй мировой войне, в том числе на высоком уровне - это либо умышленная позиция, либо отсутствие образования,... РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T11:15
2020-09-02T14:31
75 лет великой победы
вторая мировая война (1939-1945)
дмитрий медведев
сша
общество
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<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> В соцсетях содержится много лжи и мусора о Второй мировой войне, в том числе на высоком уровне - это либо умышленная позиция, либо отсутствие образования, заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Medvedev/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Медведев</a>."Посмотрите, сколько всякой дряни, мусора по поводу Второй мировой войны, Великой Отечественной войны содержится в социальных сетях. Иногда читаешь - и волосы дыбом встают, поскольку либо это абсолютно лживая умышленная позиция, либо позиция, которая свидетельствует о дремучих представлениях или просто об отсутствии образования у тех, кто это пишет", - сказал Медведев на встрече с участниками Всероссийского молодёжного патриотического слета "ОстроVа-2020".Он отметил, что подобные вбросы осуществляются иногда "на очень высоком уровне" - например, со стороны госдепа <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>.Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал удивительным то, что США в этом году не отметили вклад СССР в победу во Второй мировой войне, и заявил, что этому надо давать действенный отпор."В этом (году) Госдеп американский во время празднования дня победы специально написал, что США и их европейские союзники уничтожили фашистскую военную машину, сломали хребет нацистской Германии. Про Советский союз, флаг Красной армии - ни слова. Это просто удивительно", - сказал Медведев на встрече с участниками Всероссийского молодёжного патриотического слета "ОстроVа-2020".Медведев поделился, что во времена его молодости также было много противоречий с партнерами по международному сообществу. Но никто не подвергал сомнению вклад Красной армии и Советского Союза в Победу над нацизмом. А сейчас, по словам Медведева, "это легко делается"."Я просто прошу вас, обращаюсь к вам как к молодым патриотам, людям, которым в ближайшие годы придется принимать рычаги управления на себя - чтобы вы этому давали действенный отпор, и именно в том числе в социальных сетях", - обратился Медведев к участникам слета.
https://ria.ru/20200901/voyna-1576530975.html
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вторая мировая война (1939-1945), дмитрий медведев, сша, общество

Медведев раскритиковал попытки вбросов о Второй Мировой войне

11:15 02.09.2020 (обновлено: 14:31 02.09.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. В соцсетях содержится много лжи и мусора о Второй мировой войне, в том числе на высоком уровне - это либо умышленная позиция, либо отсутствие образования, заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Посмотрите, сколько всякой дряни, мусора по поводу Второй мировой войны, Великой Отечественной войны содержится в социальных сетях. Иногда читаешь - и волосы дыбом встают, поскольку либо это абсолютно лживая умышленная позиция, либо позиция, которая свидетельствует о дремучих представлениях или просто об отсутствии образования у тех, кто это пишет", - сказал Медведев на встрече с участниками Всероссийского молодёжного патриотического слета "ОстроVа-2020".
Он отметил, что подобные вбросы осуществляются иногда "на очень высоком уровне" - например, со стороны госдепа США.
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1 сентября, 01:0875 лет Великой Победы
Вторая мировая война (1939-1945)
Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал удивительным то, что США в этом году не отметили вклад СССР в победу во Второй мировой войне, и заявил, что этому надо давать действенный отпор.
"В этом (году) Госдеп американский во время празднования дня победы специально написал, что США и их европейские союзники уничтожили фашистскую военную машину, сломали хребет нацистской Германии. Про Советский союз, флаг Красной армии - ни слова. Это просто удивительно", - сказал Медведев на встрече с участниками Всероссийского молодёжного патриотического слета "ОстроVа-2020".
Медведев поделился, что во времена его молодости также было много противоречий с партнерами по международному сообществу. Но никто не подвергал сомнению вклад Красной армии и Советского Союза в Победу над нацизмом. А сейчас, по словам Медведева, "это легко делается".
"Я просто прошу вас, обращаюсь к вам как к молодым патриотам, людям, которым в ближайшие годы придется принимать рычаги управления на себя - чтобы вы этому давали действенный отпор, и именно в том числе в социальных сетях", - обратился Медведев к участникам слета.
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1 сентября, 16:5675 лет Великой Победы
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75 лет Великой ПобедыВторая мировая война (1939-1945)Дмитрий МедведевСШАОбщество
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