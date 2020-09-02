https://ria.ru/20200902/voyna-1576618153.html

Медведев раскритиковал попытки вбросов о Второй Мировой войне

В соцсетях содержится много лжи и мусора о Второй мировой войне, в том числе на высоком уровне - это либо умышленная позиция, либо отсутствие образования,... РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T11:15

2020-09-02T11:15

2020-09-02T14:31

75 лет великой победы

вторая мировая война (1939-1945)

дмитрий медведев

сша

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569868320_0:0:2952:1660_1400x0_80_0_0_13ef3ae2842f7ec7d86b990abdd34435.jpg

<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> В соцсетях содержится много лжи и мусора о Второй мировой войне, в том числе на высоком уровне - это либо умышленная позиция, либо отсутствие образования, заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Medvedev/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Медведев</a>."Посмотрите, сколько всякой дряни, мусора по поводу Второй мировой войны, Великой Отечественной войны содержится в социальных сетях. Иногда читаешь - и волосы дыбом встают, поскольку либо это абсолютно лживая умышленная позиция, либо позиция, которая свидетельствует о дремучих представлениях или просто об отсутствии образования у тех, кто это пишет", - сказал Медведев на встрече с участниками Всероссийского молодёжного патриотического слета "ОстроVа-2020".Он отметил, что подобные вбросы осуществляются иногда "на очень высоком уровне" - например, со стороны госдепа <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>.Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал удивительным то, что США в этом году не отметили вклад СССР в победу во Второй мировой войне, и заявил, что этому надо давать действенный отпор."В этом (году) Госдеп американский во время празднования дня победы специально написал, что США и их европейские союзники уничтожили фашистскую военную машину, сломали хребет нацистской Германии. Про Советский союз, флаг Красной армии - ни слова. Это просто удивительно", - сказал Медведев на встрече с участниками Всероссийского молодёжного патриотического слета "ОстроVа-2020".Медведев поделился, что во времена его молодости также было много противоречий с партнерами по международному сообществу. Но никто не подвергал сомнению вклад Красной армии и Советского Союза в Победу над нацизмом. А сейчас, по словам Медведева, "это легко делается"."Я просто прошу вас, обращаюсь к вам как к молодым патриотам, людям, которым в ближайшие годы придется принимать рычаги управления на себя - чтобы вы этому давали действенный отпор, и именно в том числе в социальных сетях", - обратился Медведев к участникам слета.

https://ria.ru/20200901/voyna-1576530975.html

https://ria.ru/20200901/test-1576591095.html

4

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вторая мировая война (1939-1945), дмитрий медведев, сша, общество