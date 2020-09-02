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На Украине сформируют три дивизиона берегового комплекса ракет "Нептун"
Три дивизиона берегового комплекса крылатых ракет "Нептун" планируют сформировать в Военно-морских силах ВС Украины в следующем году, дивизионы разместят в... РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T15:58
2020-09-02T15:58
военно-морские силы украины
украина
в мире
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<strong>КИЕВ, 2 сен – РИА Новости.</strong> Три дивизиона берегового комплекса крылатых ракет "Нептун" планируют сформировать в Военно-морских силах <a href="http://ria.ru/organization_Vooruzhennye_sily_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">ВС Украины</a> в следующем году, дивизионы разместят в южных областях страны, сообщил в среду командующий ВМС <a href="http://ria.ru/person_aleksey-neizhpapa/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Неижпапа</a>.Ранее пресс-служба <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_oborony_Ukraina/" target="_blank" data-auto="true">министерства обороны Украины</a> сообщила, что вооруженные силы <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> приняли на вооружение береговой ракетный комплекс "Нептун", соответствующий приказ подписал глава оборонного ведомства страны Андрей Таран."Приказом министерства обороны Украины на вооружение <a href="http://ria.ru/organization_Voenno_morskie_sily_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">ВМС Украины</a> принято береговой ракетный комплекс "Нептун". В следующем году мы сформируем три дивизиона, которые будут вооружены этим комплексом. Планируем разместить эти дивизионы в южных областях Украины, которые имеют выход к побережью Черного и <a href="http://ria.ru/location_Azovskoe_more/" target="_blank" data-auto="true">Азовского морей</a>. Более того, сразу после их установки планируем поставить на боевое дежурство одну из батарей комплекса "Нептун", которая приступит к выполнению задач по назначению", - цитирует Неижпапу агентство "АрмияИнформ".По его словам, эта ракетное оружие является очень эффективным и высокоточным."Этот комплекс является настоящим прорывом в ракетостроении Украины. Очень мало стран мира имеют технологические мощности по производству собственных крылатых ракет. Я очень рад, что Украина находится в когорте тех государств, которые способны производить высокоточное ракетное оружие. Комплекс "Нептун" хорошо продемонстрировал свои боевые возможности на государственных испытаниях, которые проходили на полигоне "Алибей". Ракеты успешно поражают несколько целей одновременно, при этом расстояние до надводных целей разная, как и сама дистанция между этими целями", - добавил командующий.Ракета <a href="http://ria.ru/product_r-360/" target="_blank" data-auto="true">Р-360</a> имеет массу 870 килограммов, массу боевой части - 150 килограммов, дальность пуска до 280 километров, скорость около 900 километров в час, высоту полета над гребнем волн - от трех до десяти метров. Комплекс обеспечивает одновременный пуск до 24 ракет.Ранее бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко заявил о начале технического переоснащения армии. Украинский ОПК активно приступил к работе, однако военные эксперты и пользователи интернета каждый раз с иронией обсуждали новинки. Например, в 2017 году украинские оружейники представили "новейшую" боевую машину огневой поддержки "Страж". При этом она создана на шасси танка Т-64, принятого на вооружение еще в 1967 году, и имеет вооружение и комплексы защиты еще советской разработки. Кроме того, на военном параде ко Дню независимости Украины 24 августа 2018 года был продемонстрирован ряд других новинок, включая, оперативно-тактический ракетный комплекс "Сапсан", реактивные системы залпового огня "Ольха" и "Верба", самоходную установку "Богдана" и аналог американских <a href="http://ria.ru/product_Protivotankovye_raketnye_sistemy_Javelin/" target="_blank" data-auto="true">Javelin</a> - противотанковый ракетный комплекс "Стугна-П". Эксперты назвали все это вооружение "макетами", которые украинский ОПК постоянно возит по выставкам, однако никаких контрактов на производство этого вооружения нет.
https://ria.ru/20200707/1573985911.html
https://ria.ru/20200707/1573978733.html
https://ria.ru/20200621/1573254741.html
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военно-морские силы украины, украина, в мире

На Украине сформируют три дивизиона берегового комплекса ракет "Нептун"

15:58 02.09.2020
1653
© Фото : Апарат Ради національної безпеки і оборони УкраїниИспытания украинской крылатой ракеты "Нептун"
Испытания украинской крылатой ракеты Нептун - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© Фото : Апарат Ради національної безпеки і оборони України
Испытания украинской крылатой ракеты "Нептун" . Архивное фото
КИЕВ, 2 сен – РИА Новости. Три дивизиона берегового комплекса крылатых ракет "Нептун" планируют сформировать в Военно-морских силах ВС Украины в следующем году, дивизионы разместят в южных областях страны, сообщил в среду командующий ВМС Алексей Неижпапа.
Ранее пресс-служба министерства обороны Украины сообщила, что вооруженные силы Украины приняли на вооружение береговой ракетный комплекс "Нептун", соответствующий приказ подписал глава оборонного ведомства страны Андрей Таран.
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"Приказом министерства обороны Украины на вооружение ВМС Украины принято береговой ракетный комплекс "Нептун". В следующем году мы сформируем три дивизиона, которые будут вооружены этим комплексом. Планируем разместить эти дивизионы в южных областях Украины, которые имеют выход к побережью Черного и Азовского морей. Более того, сразу после их установки планируем поставить на боевое дежурство одну из батарей комплекса "Нептун", которая приступит к выполнению задач по назначению", - цитирует Неижпапу агентство "АрмияИнформ".
По его словам, эта ракетное оружие является очень эффективным и высокоточным.
"Этот комплекс является настоящим прорывом в ракетостроении Украины. Очень мало стран мира имеют технологические мощности по производству собственных крылатых ракет. Я очень рад, что Украина находится в когорте тех государств, которые способны производить высокоточное ракетное оружие. Комплекс "Нептун" хорошо продемонстрировал свои боевые возможности на государственных испытаниях, которые проходили на полигоне "Алибей". Ракеты успешно поражают несколько целей одновременно, при этом расстояние до надводных целей разная, как и сама дистанция между этими целями", - добавил командующий.
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Ракета Р-360 имеет массу 870 килограммов, массу боевой части - 150 килограммов, дальность пуска до 280 километров, скорость около 900 километров в час, высоту полета над гребнем волн - от трех до десяти метров. Комплекс обеспечивает одновременный пуск до 24 ракет.
Ранее бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко заявил о начале технического переоснащения армии. Украинский ОПК активно приступил к работе, однако военные эксперты и пользователи интернета каждый раз с иронией обсуждали новинки. Например, в 2017 году украинские оружейники представили "новейшую" боевую машину огневой поддержки "Страж". При этом она создана на шасси танка Т-64, принятого на вооружение еще в 1967 году, и имеет вооружение и комплексы защиты еще советской разработки. Кроме того, на военном параде ко Дню независимости Украины 24 августа 2018 года был продемонстрирован ряд других новинок, включая, оперативно-тактический ракетный комплекс "Сапсан", реактивные системы залпового огня "Ольха" и "Верба", самоходную установку "Богдана" и аналог американских Javelin - противотанковый ракетный комплекс "Стугна-П". Эксперты назвали все это вооружение "макетами", которые украинский ОПК постоянно возит по выставкам, однако никаких контрактов на производство этого вооружения нет.
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