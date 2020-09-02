https://ria.ru/20200902/vodosnabzhenie-1576634888.html

Развожаев рассказал Путину о проблемах с водоснабжением Севастополя

Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев рассказал президенту России Владимиру Путину, какие, по его мнению, существуют способы РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T15:31

2020-09-02T15:31

2020-09-02T15:31

михаил развожаев

сергей аксенов (политик)

владимир путин

сергей шойгу

республика крым

севастополь

общество

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<strong>МОСКВА, 2 сен – РИА Новости.</strong> Временно исполняющий обязанности губернатора <a href="http://ria.ru/location_Sevastopol/" target="_blank" data-auto="true">Севастополя</a> <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Razvozhaev/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Развожаев</a> рассказал президенту России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиру Путину</a>, какие, по его мнению, существуют способы обеспечения устойчивого водоснабжения региона.Врио губернатора Севастополя в ходе доклада сообщил президенту, что из-за засухи уровень воды в базовом для Севастополя Чернореченском водохранилище опускается, воды хватит до конца года. Он также сообщил о значительных водопотерях в сетях, хотя часть проблем уже была устранена.По его мнению, существовавший ранее проект дамбы экологически небезопасен, современным способом – ковшевым забором воды – и строительством 60-километрового водозабора с насосными станциями удалось бы перекинуть воду к Севастополю из <a href="http://ria.ru/location_Crimea/" target="_blank" data-auto="true">Республики Крым</a>, сказал врио губернатора."Это позволило бы нам в паводок как раз с января по март пополнить Чернореченское водохранилище и обезопасить Севастополь, Черноморский флот и, собственно, всех потребителей от дефицита воды. Проект этот мы предварительно просчитали, он стоит 3 миллиарда 800 миллионов рублей. В случае вашей поддержки его нужно будет реализовать в максимально короткие сроки. Поэтому я обратился к <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_SHojjgu/" target="_blank" data-auto="true">Сергею Кужугетовичу Шойгу</a> и спросил о возможности участия военно-строительного комплекса в реализации этого проекта", - сообщил Развожаев, отметив, что предварительно обсудил ситуацию с главой Крыма <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Aksjonov/" target="_blank" data-auto="true">Сергеем Аксеновым</a>.Развожаев также попросил финансирования в размере 3,6 миллиарда рублей на уменьшение водопотерь в городе с существующих 40% до 20%. Он добавил, что программу можно реализовать за пять лет. Он напомнил, что в украинские времена средства в уменьшение водопотерь в сетях региона и в водоотведение не инвестировались, и поэтому они пришли в негодность.

https://radiosputnik.ria.ru/20200901/krym-1576556255.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200902/krym-1576619141.html

Валерий Назаров Да, дороговато нам обходится КРЫМНАШ, во всех отношениях. На все деньги и ресурсы, что туда вложили, можно было рядом новый полуостров построить. 20

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республика крым

севастополь

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил развожаев, сергей аксенов (политик), владимир путин, сергей шойгу, республика крым, севастополь, общество