Развожаев рассказал Путину о проблемах с водоснабжением Севастополя
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© РИА Новости / Василий Батанов / Перейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев
МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев рассказал президенту России Владимиру Путину, какие, по его мнению, существуют способы обеспечения устойчивого водоснабжения региона.
Врио губернатора Севастополя в ходе доклада сообщил президенту, что из-за засухи уровень воды в базовом для Севастополя Чернореченском водохранилище опускается, воды хватит до конца года. Он также сообщил о значительных водопотерях в сетях, хотя часть проблем уже была устранена.
"Есть проект, который, в принципе, был задуман еще в советское время, к нему несколько раз возвращались в последующие годы, но он так и не был реализован. Это переброска части воды из реки Коккозка в Чернореченское водохранилище. Река Коккозка – это река горной системы, и в паводок, где-то с января по март, около 15 миллионов тонн в месяц избыточной воды уходит в море. Эту воду можно было бы собрать и перебросить в Чернореченское водохранилище. Это решило бы все проблемы Севастополя с надежным обеспечением водой", - сказал Развожаев.
По его мнению, существовавший ранее проект дамбы экологически небезопасен, современным способом – ковшевым забором воды – и строительством 60-километрового водозабора с насосными станциями удалось бы перекинуть воду к Севастополю из Республики Крым, сказал врио губернатора.
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"Это позволило бы нам в паводок как раз с января по март пополнить Чернореченское водохранилище и обезопасить Севастополь, Черноморский флот и, собственно, всех потребителей от дефицита воды. Проект этот мы предварительно просчитали, он стоит 3 миллиарда 800 миллионов рублей. В случае вашей поддержки его нужно будет реализовать в максимально короткие сроки. Поэтому я обратился к Сергею Кужугетовичу Шойгу и спросил о возможности участия военно-строительного комплекса в реализации этого проекта", - сообщил Развожаев, отметив, что предварительно обсудил ситуацию с главой Крыма Сергеем Аксеновым.
Развожаев также попросил финансирования в размере 3,6 миллиарда рублей на уменьшение водопотерь в городе с существующих 40% до 20%. Он добавил, что программу можно реализовать за пять лет. Он напомнил, что в украинские времена средства в уменьшение водопотерь в сетях региона и в водоотведение не инвестировались, и поэтому они пришли в негодность.