Онлайн-конференция о создании видеороликов
9 сентября в 15:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию начальника отдела фото и видео Дирекции государственных проектов МИА "Россия сегодня" Ирины БАРЫБИНОЙ на тему: "Жизнь в кадре. Видеоролики: от простого – к сложному".
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Сюжеты, ролики, клипы – видео плотно вошло в нашу жизнь. Если еще несколько лет назад его снимали только профессионалы, а хоумвидео совершенно не котировалось, то сейчас каждый, кто держит в руках телефон, может создать яркий и эмоциональный ролик, который за пару минут может снискать славу среди пользователей Интернета. И некоторые профессиональные секреты знать стоит. Как снимать качественное видео? Почему титры порой важнее звукового ряда? Где искать темы для сюжетов?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Сюжеты, ролики, клипы – видео плотно вошло в нашу жизнь. Если еще несколько лет назад его снимали только профессионалы, а хоумвидео совершенно не котировалось, то сейчас каждый, кто держит в руках телефон, может создать яркий и эмоциональный ролик, который за пару минут может снискать славу среди пользователей Интернета. И некоторые профессиональные секреты знать стоит. Как снимать качественное видео? Почему титры порой важнее звукового ряда? Где искать темы для сюжетов?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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