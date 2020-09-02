Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200902/videoroliki-1576621153.html
Онлайн-конференция о создании видеороликов
9 сентября в 15:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию начальника отдела фото и видео Дирекции государственных проектов МИА "Россия сегодня" Ирины БАРЫБИНОЙ на тему: "Жизнь в кадре. Видеоролики: от простого – к сложному".
2020-09-02T12:01
2020-09-02T12:01
анонсы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/sharing/article/1576621153.jpg?1599037306
<strong><a href="http://pressmia.ru/pressclub/20200909/952885575.html">Задать вопрос</a><br><br></strong>Сюжеты, ролики, клипы – видео плотно вошло в нашу жизнь. Если еще несколько лет назад его снимали только профессионалы, а хоумвидео совершенно не котировалось, то сейчас каждый, кто держит в руках телефон, может создать яркий и эмоциональный ролик, который за пару минут может снискать славу среди пользователей Интернета. И некоторые профессиональные секреты знать стоит. Как снимать качественное видео? Почему титры порой важнее звукового ряда? Где искать темы для сюжетов?<br><br><strong><em>Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.</em></strong>По всем вопросам обращайтесь <a href="mailto:accreditation@rian.ru" target="_blank">accreditation@rian.ru</a>
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-конференция о создании видеороликов

12:01 02.09.2020
9
9 сентября в 15:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию начальника отдела фото и видео Дирекции государственных проектов МИА "Россия сегодня" Ирины БАРЫБИНОЙ на тему: "Жизнь в кадре. Видеоролики: от простого – к сложному".
Задать вопрос

Сюжеты, ролики, клипы – видео плотно вошло в нашу жизнь. Если еще несколько лет назад его снимали только профессионалы, а хоумвидео совершенно не котировалось, то сейчас каждый, кто держит в руках телефон, может создать яркий и эмоциональный ролик, который за пару минут может снискать славу среди пользователей Интернета. И некоторые профессиональные секреты знать стоит. Как снимать качественное видео? Почему титры порой важнее звукового ряда? Где искать темы для сюжетов?

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
000000
Обсудить 0
Анонсы
Рекомендуем
Онлайн-конференция о вручении гран-при премии "Поэт года"
Онлайн-конференция о современных инструментах визуализации
Сыр Адыгейский на сырном фестивале в Музее Москвы
Липецкие сыроделы стали лауреатами конкурса "Лучший сыр России"
Оператор по добыче нефти на нефтяном кусте в районе города Лангепас
ХМАО готов первым тестировать цифровые решения в недропользовании
Онлайн-конференция к Всероссийскому дню трезвости
Дима Тертычный – альпинист, который прогулял школу ради Эвереста
Дима Тертычный – альпинист, который прогулял школу ради Эвереста
Презентация доклада "Математические инструменты делегитимации выборов"
Площадь ООПТ в Алтайском крае увеличится в два раза к 2025 году
Объем инвестиций в Алтайском крае за полгода вырос на 15%
Покупатель в продуктовом магазине в Москве
Мишустин: перебоев с поставками продуктов в период пандемии не было
Российская вакцина от COVID-19
Эпидемиолог заявил об отсутствии осложнений после вакцинации от COVID-19
Капуста
Названы продукты, укрепляющие потенцию
Первая в мире вакцина от коронавируса, зарегистрированная в России
Вирусолог: критика российской вакцины от коронавируса политизирована
Сотрудница поликлиники дезинфицирует поверхности помещения в связи с угрозой распространения коронавируса
В Волгограде объяснили долгое пребывание пациентов с COVID-19 в больницах
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
"Не только сибас и фондю". Шойгу рассказал, кому помогает РГО
Студенты во время лекции
Преподавателям вузов старше 65 лет разрешили работать очно
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:29Россия оказалась на уровне Ботсваны по индексу качества элит
03:25Эксперты назвали самые популярные схемы мошенничества в период пандемии
03:18Эксперт рассказал, почему нельзя носить смартфон в кармане
03:12Эксперт рассказал, как защитить пожилых людей от интернет-мошенников
03:03Трамп решил лишить финансирования города, ставшие "зонами анархии"
02:41Названы главные причины гибели сибирских лесов
02:34Принц Гарри и его супруга Меган подписали многолетний контракт с Netflix
02:27Туск заявил, что Лукашенко хотел объединить Украину с Белоруссией
02:16Эксперт рассказал, как мошенники обманывают людей с помощью банкоматов
02:08В ряде школ Приморья отменили занятия из-за тайфуна "Майсак"
02:01В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности
02:00Психолог рассказал, почему возникает дежавю
01:44Эксперты рассказали, что нельзя делать с посадочными талонами
01:12Правозащитники рассказали, что Фургал похудел в СИЗО
01:08В Гидрометцентре предупредили о заморозках в некоторых регионах России
01:02Опубликовано видео с полицейским, открывшим стрельбу по подчиненным
00:41Замеченная без маски в парикмахерской Пелоси заявила, что ее "подставили"
00:35Американский суд признал раскрытую Сноуденом программу слежки незаконной
00:31Гидрометцентр назвал регион России с самой плохой погодой в ближайшие дни
23:51Реставраторы написали письмо министру культуры о кризисе в отрасли
Лента новостейМолния