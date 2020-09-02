https://ria.ru/20200902/videoroliki-1576621153.html

Онлайн-конференция о создании видеороликов

9 сентября в 15:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию начальника отдела фото и видео Дирекции государственных проектов МИА "Россия сегодня" Ирины БАРЫБИНОЙ на тему: "Жизнь в кадре. Видеоролики: от простого – к сложному".

2020-09-02T12:01

2020-09-02T12:01

2020-09-02T12:01

анонсы

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<strong><a href="http://pressmia.ru/pressclub/20200909/952885575.html">Задать вопрос</a><br><br></strong>Сюжеты, ролики, клипы – видео плотно вошло в нашу жизнь. Если еще несколько лет назад его снимали только профессионалы, а хоумвидео совершенно не котировалось, то сейчас каждый, кто держит в руках телефон, может создать яркий и эмоциональный ролик, который за пару минут может снискать славу среди пользователей Интернета. И некоторые профессиональные секреты знать стоит. Как снимать качественное видео? Почему титры порой важнее звукового ряда? Где искать темы для сюжетов?<br><br><strong><em>Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.</em></strong>По всем вопросам обращайтесь <a href="mailto:accreditation@rian.ru" target="_blank">accreditation@rian.ru</a>

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы