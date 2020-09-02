https://ria.ru/20200902/velikobritaniya-1576632508.html
В Великобритании появились туры к дрейфующим круизным судам
В Великобритании туристам предлагают экскурсии к круизным судам, дрейфующим в водах Ла-Манша сообщает UPI. РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T16:29
2020-09-02T16:29
2020-09-02T16:29
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<strong>МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. </strong>В Великобритании туристам предлагают экскурсии к круизным судам, дрейфующим в водах Ла-Манша <a href="https://www.upi.com/Odd_News/2020/08/31/Entrepreneur-offers-ghost-ship-tours-of-moored-cruise-ships/1641598902789/" target="_blank">сообщает</a> UPI.Их организовал Пол Дерхэм, проработавший на таких лайнерах 27 лет матросом, а затем помощником капитана. Он запустил рекламу туров к "кораблям-призракам" и удивился высокому спросу на такие поездки.Англичанин проводит экскурсию продолжительностью 2,5 часа с двух принадлежащих ему паромов. Загрузившись на них, туристы приближаются к огромным судам и могут рассмотреть их с расстояния в 50 метров и послушать занимательные истории Дерхэма.Он пояснил изданию, что некоторые из его клиентов не раз бывали в круизах и радовались возможности увидеть корабли хотя бы с воды.
https://ria.ru/20200902/kareliya-1576333886.html
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, туризм, круизы, ла-манш, новости - туризм, великобритания
МОСКВА, 2 сен – РИА Новости.
В Великобритании туристам предлагают экскурсии к круизным судам, дрейфующим в водах Ла-Манша сообщает
UPI.
Их организовал Пол Дерхэм, проработавший на таких лайнерах 27 лет матросом, а затем помощником капитана.
Он запустил рекламу туров к "кораблям-призракам" и удивился высокому спросу на такие поездки.
Англичанин проводит экскурсию продолжительностью 2,5 часа с двух принадлежащих ему паромов. Загрузившись на них, туристы приближаются к огромным судам и могут рассмотреть их с расстояния в 50 метров и послушать занимательные истории Дерхэма.
Он пояснил изданию, что некоторые из его клиентов не раз бывали в круизах и радовались возможности увидеть корабли хотя бы с воды.