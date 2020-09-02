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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200902/vaktsinatsiya-1576613955.html
В центре Гамалеи оценили решение Жириновского привиться от COVID-19
Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург выразил уверенность, что у лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского, сделавшего прививку от коронавируса, все... РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T09:48
2020-09-02T09:48
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
александр гинцбург
российский фонд прямых инвестиций
владимир жириновский
политика
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<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> Директор Центра им. Гамалеи <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Gincburg/" target="_blank" data-auto="true">Александр Гинцбург</a> выразил уверенность, что у лидера партии ЛДПР <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_ZHirinovskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Жириновского</a>, сделавшего прививку от коронавируса, все будет хорошо.74-летний Жириновский сделал прививку от коронавируса, сообщила пресс-служба партии. При этом ранее сообщалось, что вакцина от коронавируса на данный момент испытана на лицах от 18 до 60 лет, для вакцинирования людей за 60 нужны дополнительные исследования.Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Глава РФПИ <a href="http://ria.ru/person_Kirill_Dmitriev/" target="_blank" data-auto="true">Кирилл Дмитриев</a> сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса. При этом он отмечал, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год. <em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, российский фонд прямых инвестиций, владимир жириновский, политика

В центре Гамалеи оценили решение Жириновского привиться от COVID-19

09:48 02.09.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкРуководитель Высшего Совета ЛДПР Владимир Жириновский во время обращения к молодежи
Руководитель Высшего Совета ЛДПР Владимир Жириновский во время обращения к молодежи - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Руководитель Высшего Совета ЛДПР Владимир Жириновский во время обращения к молодежи. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург выразил уверенность, что у лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского, сделавшего прививку от коронавируса, все будет хорошо.
74-летний Жириновский сделал прививку от коронавируса, сообщила пресс-служба партии. При этом ранее сообщалось, что вакцина от коронавируса на данный момент испытана на лицах от 18 до 60 лет, для вакцинирования людей за 60 нужны дополнительные исследования.
"Владимир Вольфович у нас неординарный человек, как мы знаем, это во-первых, поэтому ничего про Владимира Вольфовича конкретно я сказать не могу. Дай бог, чтобы у него было все хорошо, и я уверен, что у него будет все хорошо", - сказа Гинцбург РИА Новости.
Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса. При этом он отмечал, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
2251001
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Александр ГинцбургРоссийский фонд прямых инвестицийВладимир ЖириновскийПолитика
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