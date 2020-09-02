https://ria.ru/20200902/vaktsinatsiya-1576613955.html

В центре Гамалеи оценили решение Жириновского привиться от COVID-19

Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург выразил уверенность, что у лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского, сделавшего прививку от коронавируса, все... РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T09:48

2020-09-02T09:48

2020-09-02T09:48

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

александр гинцбург

российский фонд прямых инвестиций

владимир жириновский

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/19/1570567506_0:51:3074:1780_1400x0_80_0_0_cfc30ebccca988b95095e0062469ac9e.jpg

<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> Директор Центра им. Гамалеи <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Gincburg/" target="_blank" data-auto="true">Александр Гинцбург</a> выразил уверенность, что у лидера партии ЛДПР <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_ZHirinovskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Жириновского</a>, сделавшего прививку от коронавируса, все будет хорошо.74-летний Жириновский сделал прививку от коронавируса, сообщила пресс-служба партии. При этом ранее сообщалось, что вакцина от коронавируса на данный момент испытана на лицах от 18 до 60 лет, для вакцинирования людей за 60 нужны дополнительные исследования.Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Глава РФПИ <a href="http://ria.ru/person_Kirill_Dmitriev/" target="_blank" data-auto="true">Кирилл Дмитриев</a> сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса. При этом он отмечал, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год. <em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>

2

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, российский фонд прямых инвестиций, владимир жириновский, политика