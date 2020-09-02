В центре Гамалеи оценили решение Жириновского привиться от COVID-19
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкРуководитель Высшего Совета ЛДПР Владимир Жириновский во время обращения к молодежи
Руководитель Высшего Совета ЛДПР Владимир Жириновский во время обращения к молодежи. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург выразил уверенность, что у лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского, сделавшего прививку от коронавируса, все будет хорошо.
74-летний Жириновский сделал прививку от коронавируса, сообщила пресс-служба партии. При этом ранее сообщалось, что вакцина от коронавируса на данный момент испытана на лицах от 18 до 60 лет, для вакцинирования людей за 60 нужны дополнительные исследования.
"Владимир Вольфович у нас неординарный человек, как мы знаем, это во-первых, поэтому ничего про Владимира Вольфовича конкретно я сказать не могу. Дай бог, чтобы у него было все хорошо, и я уверен, что у него будет все хорошо", - сказа Гинцбург РИА Новости.
Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса. При этом он отмечал, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.
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