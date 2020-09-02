https://ria.ru/20200902/vaktsina-1576633727.html

Вирусолог: критика российской вакцины от коронавируса политизирована

Стороны, раскритиковавшие российскую вакцину от коронавируса, вероятнее всего, поторопились с оценкой и имеют политические мотивы, заявил в интервью РИА Новости РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T15:14

2020-09-02T15:14

2020-09-02T15:14

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

кирилл дмитриев

российский фонд прямых инвестиций

иордания

сша

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/14/1576030850_91:51:1280:720_1400x0_80_0_0_96c0654189a390ea31e57d505aa5303a.jpg

<strong>АММАН, 2 сен - РИА Новости.</strong> Стороны, раскритиковавшие российскую вакцину от коронавируса, вероятнее всего, поторопились с оценкой и имеют политические мотивы, заявил в интервью РИА Новости бывший министр высшего образования <a href="http://ria.ru/location_Jordan/" target="_blank" data-auto="true">Иордании</a>, вирусолог Азами Мохафаза.Иорданский ученый призвал набраться терпения и дать вакцине себя проявить. По его словам, логично, что препарат проявит свою эффективность через несколько месяцев, тогда будут основания давать ту или иную оценку.Ранее телеканал <a href="https://www.cbsnews.com/" target="_blank">CBS News</a> сообщал со ссылкой на ученых в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> о сомнениях в эффективности российской вакцины от коронавируса, отметив, что конкуренция по совершенствованию подобного препарата на фоне пандемии должна соответствовать самым высоким стандартам, так как данный вопрос не ограничивается интересами отдельного государства, а затрагивает все человечество.Мохафаза, отвечая на вопрос, идет ли сейчас "война вакцин", сказал, что "данный вопрос имеет медицинские и экономические аспекты". "Число (заболевших) каждый день растет. Около 170 компаний сейчас занимаются испытанием вакцин. Все вакцины в мире в основном производятся двумя или тремя компаниями, однако вопросом коронавируса занимается очень большое количество организаций и делают это удивительным образом", - сказал он.С другой стороны, по мнению ученого, подобная картина имеет положительную сторону. При разработке вакцины лишь двумя или тремя организациями, приоритет получения препарата был бы у небольшого количества стран, многие государства, возможно, не имели бы возможности его получить, считает Мохафаза.Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Глава <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">РФПИ</a> <a href="http://ria.ru/person_Kirill_Dmitriev/" target="_blank" data-auto="true">Кирилл Дмитриев</a> сообщал, что фонд получил заявки из более чем 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса. При этом он отметил, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год. В конце августа Минздрав РФ выдал центру Гамалеи разрешение на проведение пострегистрационных исследований вакцины от коронавируса.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://radiosputnik.ria.ru/20200902/effektivnost-vaktsiny-1576620932.html

https://ria.ru/20200902/koronavirus-1576620283.html

иордания

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, иордания, сша, общество