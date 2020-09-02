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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200902/vaktsina-1576633727.html
Вирусолог: критика российской вакцины от коронавируса политизирована
Стороны, раскритиковавшие российскую вакцину от коронавируса, вероятнее всего, поторопились с оценкой и имеют политические мотивы, заявил в интервью РИА Новости РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T15:14
2020-09-02T15:14
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
иордания
сша
общество
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<strong>АММАН, 2 сен - РИА Новости.</strong> Стороны, раскритиковавшие российскую вакцину от коронавируса, вероятнее всего, поторопились с оценкой и имеют политические мотивы, заявил в интервью РИА Новости бывший министр высшего образования <a href="http://ria.ru/location_Jordan/" target="_blank" data-auto="true">Иордании</a>, вирусолог Азами Мохафаза.Иорданский ученый призвал набраться терпения и дать вакцине себя проявить. По его словам, логично, что препарат проявит свою эффективность через несколько месяцев, тогда будут основания давать ту или иную оценку.Ранее телеканал <a href="https://www.cbsnews.com/" target="_blank">CBS News</a> сообщал со ссылкой на ученых в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> о сомнениях в эффективности российской вакцины от коронавируса, отметив, что конкуренция по совершенствованию подобного препарата на фоне пандемии должна соответствовать самым высоким стандартам, так как данный вопрос не ограничивается интересами отдельного государства, а затрагивает все человечество.Мохафаза, отвечая на вопрос, идет ли сейчас "война вакцин", сказал, что "данный вопрос имеет медицинские и экономические аспекты". "Число (заболевших) каждый день растет. Около 170 компаний сейчас занимаются испытанием вакцин. Все вакцины в мире в основном производятся двумя или тремя компаниями, однако вопросом коронавируса занимается очень большое количество организаций и делают это удивительным образом", - сказал он.С другой стороны, по мнению ученого, подобная картина имеет положительную сторону. При разработке вакцины лишь двумя или тремя организациями, приоритет получения препарата был бы у небольшого количества стран, многие государства, возможно, не имели бы возможности его получить, считает Мохафаза.Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Глава <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">РФПИ</a> <a href="http://ria.ru/person_Kirill_Dmitriev/" target="_blank" data-auto="true">Кирилл Дмитриев</a> сообщал, что фонд получил заявки из более чем 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса. При этом он отметил, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год. В конце августа Минздрав РФ выдал центру Гамалеи разрешение на проведение пострегистрационных исследований вакцины от коронавируса.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://radiosputnik.ria.ru/20200902/effektivnost-vaktsiny-1576620932.html
https://ria.ru/20200902/koronavirus-1576620283.html
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коронавирус covid-19, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, иордания, сша, общество

Вирусолог: критика российской вакцины от коронавируса политизирована

15:14 02.09.2020
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© РИА Новости / пресс-служба Минздрава РФ / Перейти в фотобанкПервая в мире вакцина от коронавируса, зарегистрированная в России
Первая в мире вакцина от коронавируса, зарегистрированная в России - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© РИА Новости / пресс-служба Минздрава РФ
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Первая в мире вакцина от коронавируса, зарегистрированная в России. Архивное фото
АММАН, 2 сен - РИА Новости. Стороны, раскритиковавшие российскую вакцину от коронавируса, вероятнее всего, поторопились с оценкой и имеют политические мотивы, заявил в интервью РИА Новости бывший министр высшего образования Иордании, вирусолог Азами Мохафаза.
"Стороны, которые раскритиковали (российскую вакцину), возможно, поторопились с оценкой, так как наука не является собственностью государства… Лабораторные исследования - не проблема для такой страны, как Россия. Необходимое есть и в других странах мира. Технологии стали известны и странам несложно обзавестись ими и начать производство. Возможно, есть политическая составляющая в данном вопросе", - сказал Мохафаза.
Иорданский ученый призвал набраться терпения и дать вакцине себя проявить. По его словам, логично, что препарат проявит свою эффективность через несколько месяцев, тогда будут основания давать ту или иную оценку.
Ранее телеканал CBS News сообщал со ссылкой на ученых в США о сомнениях в эффективности российской вакцины от коронавируса, отметив, что конкуренция по совершенствованию подобного препарата на фоне пандемии должна соответствовать самым высоким стандартам, так как данный вопрос не ограничивается интересами отдельного государства, а затрагивает все человечество.
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В Центре Гамалеи напомнили, что вакцины не защитят организм полностью
Мохафаза, отвечая на вопрос, идет ли сейчас "война вакцин", сказал, что "данный вопрос имеет медицинские и экономические аспекты". "Число (заболевших) каждый день растет. Около 170 компаний сейчас занимаются испытанием вакцин. Все вакцины в мире в основном производятся двумя или тремя компаниями, однако вопросом коронавируса занимается очень большое количество организаций и делают это удивительным образом", - сказал он.
С другой стороны, по мнению ученого, подобная картина имеет положительную сторону. При разработке вакцины лишь двумя или тремя организациями, приоритет получения препарата был бы у небольшого количества стран, многие государства, возможно, не имели бы возможности его получить, считает Мохафаза.
Врач в инфекционном отделении Мурманской областной больницы - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
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Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщал, что фонд получил заявки из более чем 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса. При этом он отметил, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год. В конце августа Минздрав РФ выдал центру Гамалеи разрешение на проведение пострегистрационных исследований вакцины от коронавируса.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Кирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийИорданияСШАОбщество
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