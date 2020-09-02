https://ria.ru/20200902/vaktsina-1576620562.html
Эксперт рассказал, защищают ли вакцины от болезней
Вакцины не защищают от болезни на 100%, но снижают шансы на распространение инфекции и позволяют дать более быстрый иммунный ответ, заявил ведущий специалист... РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T11:54
2020-09-02T11:54
2020-09-02T11:54
здоровье - общество
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<strong>МОСКВА, 2 сен – РИА Новости.</strong> Вакцины не защищают от болезни на 100%, но снижают шансы на распространение инфекции и позволяют дать более быстрый иммунный ответ, заявил ведущий специалист <a href="https://ria.ru/organization_NII_im_Gamalei/" target="_blank">НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи</a> Федор Лисицын.По его словам, любая вакцина не эффективна на 100%, эффективность классических вакцин от сезонного гриппа – около 60-70%, то есть из десяти вакцинированных точно не заболеют шесть или семь."Вакцина снижает шанс заболеть для конкретного вакцинированного человека и тем самым снижает шансы инфекции распространяться", - сказал Лисицын в эфире телеканала "<a href="https://live.russia.tv/channel/3" target="_blank" rel="nofollow noopener">Россия 24</a>".Он отметил, что вакцина от коронавируса позволит дать более быстрый иммунный ответ. "Более быстрый подъем антител даже в случае заболевания. Вирус пробил защиту иммунитета, у нас упал титр… но иммунный ответ организма будет быстрее", - пояснил эксперт.
https://ria.ru/20200902/vaktsina-1576613991.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, общество