https://ria.ru/20200902/vaktsina-1576620562.html

Эксперт рассказал, защищают ли вакцины от болезней

Вакцины не защищают от болезни на 100%, но снижают шансы на распространение инфекции и позволяют дать более быстрый иммунный ответ, заявил ведущий специалист... РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T11:54

2020-09-02T11:54

2020-09-02T11:54

здоровье - общество

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/154989/43/1549894333_0:0:3079:1732_1400x0_80_0_0_ea41260407dccbc6df1a87731ce6b60a.jpg

<strong>МОСКВА, 2 сен – РИА Новости.</strong> Вакцины не защищают от болезни на 100%, но снижают шансы на распространение инфекции и позволяют дать более быстрый иммунный ответ, заявил ведущий специалист <a href="https://ria.ru/organization_NII_im_Gamalei/" target="_blank">НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи</a> Федор Лисицын.По его словам, любая вакцина не эффективна на 100%, эффективность классических вакцин от сезонного гриппа – около 60-70%, то есть из десяти вакцинированных точно не заболеют шесть или семь."Вакцина снижает шанс заболеть для конкретного вакцинированного человека и тем самым снижает шансы инфекции распространяться", - сказал Лисицын в эфире телеканала "<a href="https://live.russia.tv/channel/3" target="_blank" rel="nofollow noopener">Россия 24</a>".Он отметил, что вакцина от коронавируса позволит дать более быстрый иммунный ответ. "Более быстрый подъем антител даже в случае заболевания. Вирус пробил защиту иммунитета, у нас упал титр… но иммунный ответ организма будет быстрее", - пояснил эксперт.

https://ria.ru/20200902/vaktsina-1576613991.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, общество