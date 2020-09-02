https://ria.ru/20200902/ugrozy-1576644926.html

Глава Белтелерадиокомпании рассказал об угрозах журналистам

Сотрудникам Белтелерадиокомпании (БТ) поступали угрозы, заявил председатель БТ Иван Эйсмонт. РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T18:30

2020-09-02T18:30

2020-09-02T18:30

протесты в белоруссии

светлана тихановская

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> Сотрудникам Белтелерадиокомпании (БТ) поступали угрозы, заявил председатель БТ Иван Эйсмонт.По словам Эйсмонта, угрозы поступали с фальшивых аккаунтов, многие из которых были зарегистрированы за рубежом. Он сообщил, что в дни беспорядков после президентских выборов "это достигло гигантских масштабов". "Многие сотрудники БТ не уволились, но они боятся за свои семьи. Многие уволились и вынуждены были написать в Facebook, что уволились, потому что больше не могут так, чтобы их родню больше не трогали", - сказал председатель БТ.Он также отметил, что многих ведущих "до сих пор прессуют - почему ты молчишь, поддержи". Эйсмонт сообщил, что и ему поступило предложение от одного из основателей издания tut.by Кирилла Волошина. "Мне написали, что не переживай, ты хороший парень, при новой власти ты найдешь себе применение", - сказал он.Председатель БТ также прокомментировал увольнение некоторых сотрудников в дни протестов. По его словам, большинство из этих людей не являлись сотрудниками компании, они работали по договору.В августе часть сотрудников крупнейшего белорусского медиахолдинга - Белтелерадиокомпании - объявили о забастовке. Перед этим они подписали уведомление, адресованное руководителю компании Ивану Эйсмонту, в котором среди прочего потребовали признать недействительными результаты президентских выборов и отменить цензуру в СМИ.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>.<strong>Все новости <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200821/belorussiya-1576097531.html

https://ria.ru/20200901/belorussiya-1576547983.html

Fiat Lux Пусть глава Белтелерадиокомпании расскажет для объективности и об угрозах независимым журналистам на линии борьбы, где их нещадно избивали и калечили силовики. 12

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белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, в мире