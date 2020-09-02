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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200902/ugrozy-1576644926.html
Глава Белтелерадиокомпании рассказал об угрозах журналистам
Сотрудникам Белтелерадиокомпании (БТ) поступали угрозы, заявил председатель БТ Иван Эйсмонт. РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T18:30
2020-09-02T18:30
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> Сотрудникам Белтелерадиокомпании (БТ) поступали угрозы, заявил председатель БТ Иван Эйсмонт.По словам Эйсмонта, угрозы поступали с фальшивых аккаунтов, многие из которых были зарегистрированы за рубежом. Он сообщил, что в дни беспорядков после президентских выборов "это достигло гигантских масштабов". "Многие сотрудники БТ не уволились, но они боятся за свои семьи. Многие уволились и вынуждены были написать в Facebook, что уволились, потому что больше не могут так, чтобы их родню больше не трогали", - сказал председатель БТ.Он также отметил, что многих ведущих "до сих пор прессуют - почему ты молчишь, поддержи". Эйсмонт сообщил, что и ему поступило предложение от одного из основателей издания tut.by Кирилла Волошина. "Мне написали, что не переживай, ты хороший парень, при новой власти ты найдешь себе применение", - сказал он.Председатель БТ также прокомментировал увольнение некоторых сотрудников в дни протестов. По его словам, большинство из этих людей не являлись сотрудниками компании, они работали по договору.В августе часть сотрудников крупнейшего белорусского медиахолдинга - Белтелерадиокомпании - объявили о забастовке. Перед этим они подписали уведомление, адресованное руководителю компании Ивану Эйсмонту, в котором среди прочего потребовали признать недействительными результаты президентских выборов и отменить цензуру в СМИ.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>.<strong>Все новости <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200821/belorussiya-1576097531.html
https://ria.ru/20200901/belorussiya-1576547983.html
Пусть глава Белтелерадиокомпании расскажет для объективности и об угрозах независимым журналистам на линии борьбы, где их нещадно избивали и калечили силовики.
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белоруссия
РИА Новости
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светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Глава Белтелерадиокомпании рассказал об угрозах журналистам

18:30 02.09.2020
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкМитинг возле здания Национальной Белтелерадиокомпании в Минске
Митинг возле здания Национальной Белтелерадиокомпании в Минске - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Сотрудникам Белтелерадиокомпании (БТ) поступали угрозы, заявил председатель БТ Иван Эйсмонт.

"Революция" началась для нас минимум полгода назад – резкий поток угроз в отношении журналистов, в отношении ведущих, многие люди начинали пугаться", - сказал он в интервью телеканалу RT.

По словам Эйсмонта, угрозы поступали с фальшивых аккаунтов, многие из которых были зарегистрированы за рубежом. Он сообщил, что в дни беспорядков после президентских выборов "это достигло гигантских масштабов". "Многие сотрудники БТ не уволились, но они боятся за свои семьи. Многие уволились и вынуждены были написать в Facebook, что уволились, потому что больше не могут так, чтобы их родню больше не трогали", - сказал председатель БТ.
Он также отметил, что многих ведущих "до сих пор прессуют - почему ты молчишь, поддержи". Эйсмонт сообщил, что и ему поступило предложение от одного из основателей издания tut.by Кирилла Волошина. "Мне написали, что не переживай, ты хороший парень, при новой власти ты найдешь себе применение", - сказал он.
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Председатель БТ также прокомментировал увольнение некоторых сотрудников в дни протестов. По его словам, большинство из этих людей не являлись сотрудниками компании, они работали по договору.
В августе часть сотрудников крупнейшего белорусского медиахолдинга - Белтелерадиокомпании - объявили о забастовке. Перед этим они подписали уведомление, адресованное руководителю компании Ивану Эйсмонту, в котором среди прочего потребовали признать недействительными результаты президентских выборов и отменить цензуру в СМИ.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская.
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Пусть глава Белтелерадиокомпании расскажет для объективности и об угрозах независимым журналистам на линии борьбы, где их нещадно избивали и калечили силовики.
2 сентября, 18:43
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