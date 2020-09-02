https://ria.ru/20200902/turizm-1576618895.html

Медведев прокомментировал состояние туринфраструктуры в России

Туристической инфраструктурой в России никогда по-серьезному не занимались, эту отрасль нужно поддерживать, заявил замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T11:24

2020-09-02T11:24

2020-09-02T12:36

туризм

новости - туризм

дмитрий медведев

общество

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<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> Туристической инфраструктурой в России никогда по-серьезному не занимались, эту отрасль нужно поддерживать, заявил замруководителя Совбеза РФ <a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_Medvedev" target="_blank">Дмитрий Медведев</a>.По его словам, туристический сектор нужно всячески поддерживать. "Мы приступили к формированию этого кластера экономики относительно недавно... В результате этого появились и гостиницы приличные, и рестораны приличные. Очень важно, чтобы были специалисты в области сервиса, гостиничного хозяйства, сейчас их готовят и в средних специальных заведениях, и в высших учебных заведениях, поэтому это процесс, который должен набирать и набирать свои обороты",- добавил он.Хороший турсервис на 80% связан с инвестициями в эту сферу, считает Медведев."Нам, чтобы развивать туристические возможности страны, нужны очень серьёзные усилия, те, кто живут на Дальнем Востоке прекрасно понимают, для того, чтобы прилететь из Центральной части России на Дальний Восток, нужно потратить довольно много денег просто на билет. Это дорогостоящий, длительный перелёт... Поэтому - это прежде всего инвестиции", - сказал Медведев.

https://ria.ru/20200722/1574709037.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, новости - туризм, дмитрий медведев, общество