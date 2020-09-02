https://ria.ru/20200902/turizm-1576618895.html
Медведев прокомментировал состояние туринфраструктуры в России
Туристической инфраструктурой в России никогда по-серьезному не занимались, эту отрасль нужно поддерживать, заявил замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T11:24
2020-09-02T11:24
2020-09-02T12:36
туризм
новости - туризм
дмитрий медведев
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156279/64/1562796433_0:113:2200:1351_1400x0_80_0_0_f020308de3c433e078a643dacb54658a.jpg
<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> Туристической инфраструктурой в России никогда по-серьезному не занимались, эту отрасль нужно поддерживать, заявил замруководителя Совбеза РФ <a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_Medvedev" target="_blank">Дмитрий Медведев</a>.По его словам, туристический сектор нужно всячески поддерживать. "Мы приступили к формированию этого кластера экономики относительно недавно... В результате этого появились и гостиницы приличные, и рестораны приличные. Очень важно, чтобы были специалисты в области сервиса, гостиничного хозяйства, сейчас их готовят и в средних специальных заведениях, и в высших учебных заведениях, поэтому это процесс, который должен набирать и набирать свои обороты",- добавил он.Хороший турсервис на 80% связан с инвестициями в эту сферу, считает Медведев."Нам, чтобы развивать туристические возможности страны, нужны очень серьёзные усилия, те, кто живут на Дальнем Востоке прекрасно понимают, для того, чтобы прилететь из Центральной части России на Дальний Восток, нужно потратить довольно много денег просто на билет. Это дорогостоящий, длительный перелёт... Поэтому - это прежде всего инвестиции", - сказал Медведев.
https://ria.ru/20200722/1574709037.html
2
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/156279/64/1562796433_124:0:2076:1464_1400x0_80_0_0_0bf02010475b8987b60f033fbdd8a1ff.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, дмитрий медведев, общество
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.
Туристической инфраструктурой в России никогда по-серьезному не занимались, эту отрасль нужно поддерживать, заявил замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев
.
"Скажем по-честному, туристической инфраструктурой у нас никогда по-серьезному не занимались. Считалось, что если тебе дали путевку куда-нибудь на юг, на Дальний Восток, вот и радуйся. А туристическая инфраструктура, вы сами отлично понимаете, это огромный, очень сложный вид деятельности человеческой, недаром мы сейчас, когда пандемия случилась, говорили о поддержке туристического сектора, может быть даже о формировании национального проекта в области туризма", - сказал Медведев в ходе онлайн-встречи с участниками Всероссийского молодежного патриотического слета "ОстроVа-2020".
По его словам, туристический сектор нужно всячески поддерживать. "Мы приступили к формированию этого кластера экономики относительно недавно... В результате этого появились и гостиницы приличные, и рестораны приличные. Очень важно, чтобы были специалисты в области сервиса, гостиничного хозяйства, сейчас их готовят и в средних специальных заведениях, и в высших учебных заведениях, поэтому это процесс, который должен набирать и набирать свои обороты",- добавил он.
Хороший турсервис на 80% связан с инвестициями в эту сферу, считает Медведев.
"Нам, чтобы развивать туристические возможности страны, нужны очень серьёзные усилия, те, кто живут на Дальнем Востоке прекрасно понимают, для того, чтобы прилететь из Центральной части России на Дальний Восток, нужно потратить довольно много денег просто на билет. Это дорогостоящий, длительный перелёт... Поэтому - это прежде всего инвестиции", - сказал Медведев.