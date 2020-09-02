https://ria.ru/20200902/tikhanovskaya-1576615260.html

Сенаторы прокомментировали слова Тихановской о Крыме

Российские сенаторы высказались по поводу заявления экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской о статусе Крыма. Свое мнение они высказали РБК. РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T10:24

2020-09-02T10:24

2020-09-02T12:13

протесты в белоруссии

роман чегринец

александр лукашенко

госдума рф

белоруссия

республика крым

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оон

в мире

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<strong>МОСКВА, 2 сен — РИА Новости.</strong> Российские сенаторы высказались по поводу заявления экс-кандидата в президенты <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светланы Тихановской</a> о статусе Крыма. Свое мнение они высказали <a href="https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5f4f1b3b9a7947b635aa00d7" target="_blank">РБК</a>.Тихановская в интервью литовскому порталу <a href="https://www.lrt.lt/ru/novosti/17/1223128/svetlana-tikhanovskaia-v-interv-iu-lrt-o-novykh-vyborakh-russkom-iazyke-i-kryme" target="_blank">LRT</a> заявила, что воссоединение Крыма с Россией якобы входит в противоречие с международными нормами. По мнению политика, полуостров юридически принадлежит <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украине</a>, а фактически он российский.Член Совфеда <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Cekov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Цеков</a> считает, что Тихановская добьется успеха на политической арене как человек, который пытается усидеть на двух стульях. Он добавил, что ей как белорусской гражданке следует понимать, что Крым де-юре и де-факто российский регион, а также что "Крым оказался в составе Украины несправедливо".Цеков подчеркнул, что жители Крыма всегда стремились в Россию.В свою очередь, сенатор <a href="http://ria.ru/person_Olga_Kovitidi/" target="_blank" data-auto="true">Ольга Ковитиди</a> считает, что Тихановская лукавит. По ее словам, это объясняется тем, что экс-кандидат в президенты хочет замаскировать свою подлинную политическую ориентацию двоякими суждениями.Ковитиди указала, что к расколу белорусского общества ведет не вопрос Крыма, а внутренние проблемы республики, которые, как отметила сенатор, "заокеанские режиссеры цветных революций перевели во внешнеполитическую плоскость".Также Ковитиди добавила, что вопрос о правомерности присоединения Крымского полуострова — это тест для политиков на независимость и приверженность демократическим принципам. По ее мнению, Тихановская этот тест пройти не смогла."Будет блюсти чужие интересы"Ранее высказывание Тихановской раскритиковал в беседе с "<a href="https://vm.ru/news/825003-ih-zhdet-nisheta-i-razruha-v-gosdume-zhestko-otvetili-na-slova-tihanovskoj-o-kryme" target="_blank">Вечерней Москвой</a>" депутат <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Novikov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Новиков</a>.По его словам, это заявление выдает в экс-кандидате в президенты представителя интересов западных политических кругов, поэтому в случае захвата власти Тихановская будет осуществлять русофобскую политику.Он указал, что за Тихановской стоят силы, которые ранее совершили переворот на Украине, и поэтому в случае победы оппозиции Белоруссию ждет разруха. Новиков не исключил и возможности начала гражданской войны."Абсолютно не понимает, о чем он говорит"Глава крымской региональной национально-культурной автономии "Белорусы Крыма" <a href="http://ria.ru/person_roman-chegrinets/" target="_blank" data-auto="true">Роман Чегринец</a> считает, что позиция Тихановской по статусу Крыма лишена здравого смысла.По его словам, Тихановская абсолютно точно повторяет тезисы украинской и западной пропаганды, "которые, естественно, не связаны со здравым смыслом".Чегринец добавил, что белорусам стоит доверять и идти за настоящими лидерами, которые переживают за будущее Белоруссии и Союзное государство.Присоединение Крыма к РоссииКрым стал российским после референдума в марте 2014 года, где 96,77% избирателей <a href="http://ria.ru/location_Crimea/" target="_blank" data-auto="true">Республики Крым</a> и 95,6% жителей <a href="http://ria.ru/location_Sevastopol/" target="_blank" data-auto="true">Севастополя</a> высказались за вхождение в состав России.Украина считает Крым своей "временно оккупированной территорией". Аналогичной позиции придерживается Запад.Российское руководство не раз подчеркивало, что жители Крыма сделали свой выбор демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a>. По словам <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a>, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Выборы в БелоруссииВ Белоруссии 9 августа состоялись выборы президента, на которых, по данным ЦИК, победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1 процента голосов. Его главная соперница Тихановская получила 10,12 процента.Оппозиция итоги выборов не признала и объявила о создании координационного совета по передаче власти. Сама Тихановская уехала в <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литву</a>.После объявления результатов в Белоруссии начались массовые несанкционированные акции, которые поначалу жестко подавлялись. В первые дни силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули. Затем они прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.По данным МВД, на протестах задержали более 6,7 тысячи человек, пострадали сотни людей, среди них — по меньшей мере 120 силовиков. Минздрав сообщал о троих погибших.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200830/krym-1576482200.html

https://ria.ru/20200901/oppozitsiya-1576583289.html

https://ria.ru/20200831/tikhanovskaya-1576523508.html

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республика крым

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роман чегринец, александр лукашенко, госдума рф, белоруссия, республика крым, севастополь, оон, в мире