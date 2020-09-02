https://ria.ru/20200902/tikhanovskaya-1576615260.html
Сенаторы прокомментировали слова Тихановской о Крыме
Российские сенаторы высказались по поводу заявления экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской о статусе Крыма. Свое мнение они высказали РБК. РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T10:24
2020-09-02T10:24
2020-09-02T12:13
протесты в белоруссии
роман чегринец
александр лукашенко
госдума рф
белоруссия
республика крым
севастополь
оон
в мире
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<strong>МОСКВА, 2 сен — РИА Новости.</strong> Российские сенаторы высказались по поводу заявления экс-кандидата в президенты <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светланы Тихановской</a> о статусе Крыма. Свое мнение они высказали <a href="https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5f4f1b3b9a7947b635aa00d7" target="_blank">РБК</a>.Тихановская в интервью литовскому порталу <a href="https://www.lrt.lt/ru/novosti/17/1223128/svetlana-tikhanovskaia-v-interv-iu-lrt-o-novykh-vyborakh-russkom-iazyke-i-kryme" target="_blank">LRT</a> заявила, что воссоединение Крыма с Россией якобы входит в противоречие с международными нормами. По мнению политика, полуостров юридически принадлежит <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украине</a>, а фактически он российский.Член Совфеда <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Cekov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Цеков</a> считает, что Тихановская добьется успеха на политической арене как человек, который пытается усидеть на двух стульях. Он добавил, что ей как белорусской гражданке следует понимать, что Крым де-юре и де-факто российский регион, а также что "Крым оказался в составе Украины несправедливо".Цеков подчеркнул, что жители Крыма всегда стремились в Россию.В свою очередь, сенатор <a href="http://ria.ru/person_Olga_Kovitidi/" target="_blank" data-auto="true">Ольга Ковитиди</a> считает, что Тихановская лукавит. По ее словам, это объясняется тем, что экс-кандидат в президенты хочет замаскировать свою подлинную политическую ориентацию двоякими суждениями.Ковитиди указала, что к расколу белорусского общества ведет не вопрос Крыма, а внутренние проблемы республики, которые, как отметила сенатор, "заокеанские режиссеры цветных революций перевели во внешнеполитическую плоскость".Также Ковитиди добавила, что вопрос о правомерности присоединения Крымского полуострова — это тест для политиков на независимость и приверженность демократическим принципам. По ее мнению, Тихановская этот тест пройти не смогла."Будет блюсти чужие интересы"Ранее высказывание Тихановской раскритиковал в беседе с "<a href="https://vm.ru/news/825003-ih-zhdet-nisheta-i-razruha-v-gosdume-zhestko-otvetili-na-slova-tihanovskoj-o-kryme" target="_blank">Вечерней Москвой</a>" депутат <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Novikov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Новиков</a>.По его словам, это заявление выдает в экс-кандидате в президенты представителя интересов западных политических кругов, поэтому в случае захвата власти Тихановская будет осуществлять русофобскую политику.Он указал, что за Тихановской стоят силы, которые ранее совершили переворот на Украине, и поэтому в случае победы оппозиции Белоруссию ждет разруха. Новиков не исключил и возможности начала гражданской войны."Абсолютно не понимает, о чем он говорит"Глава крымской региональной национально-культурной автономии "Белорусы Крыма" <a href="http://ria.ru/person_roman-chegrinets/" target="_blank" data-auto="true">Роман Чегринец</a> считает, что позиция Тихановской по статусу Крыма лишена здравого смысла.По его словам, Тихановская абсолютно точно повторяет тезисы украинской и западной пропаганды, "которые, естественно, не связаны со здравым смыслом".Чегринец добавил, что белорусам стоит доверять и идти за настоящими лидерами, которые переживают за будущее Белоруссии и Союзное государство.Присоединение Крыма к РоссииКрым стал российским после референдума в марте 2014 года, где 96,77% избирателей <a href="http://ria.ru/location_Crimea/" target="_blank" data-auto="true">Республики Крым</a> и 95,6% жителей <a href="http://ria.ru/location_Sevastopol/" target="_blank" data-auto="true">Севастополя</a> высказались за вхождение в состав России.Украина считает Крым своей "временно оккупированной территорией". Аналогичной позиции придерживается Запад.Российское руководство не раз подчеркивало, что жители Крыма сделали свой выбор демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a>. По словам <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a>, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Выборы в БелоруссииВ Белоруссии 9 августа состоялись выборы президента, на которых, по данным ЦИК, победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1 процента голосов. Его главная соперница Тихановская получила 10,12 процента.Оппозиция итоги выборов не признала и объявила о создании координационного совета по передаче власти. Сама Тихановская уехала в <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литву</a>.После объявления результатов в Белоруссии начались массовые несанкционированные акции, которые поначалу жестко подавлялись. В первые дни силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули. Затем они прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.По данным МВД, на протестах задержали более 6,7 тысячи человек, пострадали сотни людей, среди них — по меньшей мере 120 силовиков. Минздрав сообщал о троих погибших.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>
https://ria.ru/20200830/krym-1576482200.html
https://ria.ru/20200901/oppozitsiya-1576583289.html
https://ria.ru/20200831/tikhanovskaya-1576523508.html
3
белоруссия
республика крым
севастополь
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
роман чегринец, александр лукашенко, госдума рф, белоруссия, республика крым, севастополь, оон, в мире
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости.
Российские сенаторы высказались по поводу заявления экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской
о статусе Крыма. Свое мнение они высказали РБК
.
Тихановская в интервью литовскому порталу LRT
заявила, что воссоединение Крыма с Россией якобы входит в противоречие с международными нормами. По мнению политика, полуостров юридически принадлежит Украине
, а фактически он российский.
Член Совфеда Сергей Цеков
считает, что Тихановская добьется успеха на политической арене как человек, который пытается усидеть на двух стульях. Он добавил, что ей как белорусской гражданке следует понимать, что Крым де-юре и де-факто российский регион, а также что "Крым оказался в составе Украины несправедливо".
Цеков подчеркнул, что жители Крыма всегда стремились в Россию.
В свою очередь, сенатор Ольга Ковитиди
считает, что Тихановская лукавит. По ее словам, это объясняется тем, что экс-кандидат в президенты хочет замаскировать свою подлинную политическую ориентацию двоякими суждениями.
Ковитиди указала, что к расколу белорусского общества ведет не вопрос Крыма, а внутренние проблемы республики, которые, как отметила сенатор, "заокеанские режиссеры цветных революций перевели во внешнеполитическую плоскость".
Также Ковитиди добавила, что вопрос о правомерности присоединения Крымского полуострова — это тест для политиков на независимость и приверженность демократическим принципам. По ее мнению, Тихановская этот тест пройти не смогла.
"Будет блюсти чужие интересы"
Ранее высказывание Тихановской раскритиковал в беседе с "Вечерней Москвой
" депутат Госдумы Дмитрий Новиков
.
По его словам, это заявление выдает в экс-кандидате в президенты представителя интересов западных политических кругов, поэтому в случае захвата власти Тихановская будет осуществлять русофобскую политику.
"Ни о каком "братском" отношении в этом случае между нашими государствами речи не будет. Проиграют и белорусы, ведь она будет блюсти чужие интересы", — отметил Новиков.
Он указал, что за Тихановской стоят силы, которые ранее совершили переворот на Украине, и поэтому в случае победы оппозиции Белоруссию ждет разруха. Новиков не исключил и возможности начала гражданской войны.
"Абсолютно не понимает, о чем он говорит"
Глава крымской региональной национально-культурной автономии "Белорусы Крыма" Роман Чегринец
считает, что позиция Тихановской по статусу Крыма лишена здравого смысла.
"Человек абсолютно не понимает, о чем он говорит и что происходило в Крыму на самом деле. Подобные безрассудные мысли и высказывания никак не политика даже районного масштаба, не говоря уже о республиканском", — сказал РИА Новости Чегринец.
По его словам, Тихановская абсолютно точно повторяет тезисы украинской и западной пропаганды, "которые, естественно, не связаны со здравым смыслом".
Чегринец добавил, что белорусам стоит доверять и идти за настоящими лидерами, которые переживают за будущее Белоруссии и Союзное государство.
"Не надо верить безграмотным западным пропагандистам и повторять ошибки наших украинских братьев", — отметил собеседник.
Присоединение Крыма к России
Крым стал российским после референдума в марте 2014 года, где 96,77% избирателей Республики Крым
и 95,6% жителей Севастополя
высказались за вхождение в состав России.
Украина считает Крым своей "временно оккупированной территорией". Аналогичной позиции придерживается Запад.
Российское руководство не раз подчеркивало, что жители Крыма сделали свой выбор демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН
. По словам Владимира Путина
, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Выборы в Белоруссии
В Белоруссии 9 августа состоялись выборы президента, на которых, по данным ЦИК, победил Александр Лукашенко
, набрав 80,1 процента голосов. Его главная соперница Тихановская получила 10,12 процента.
Оппозиция итоги выборов не признала и объявила о создании координационного совета по передаче власти. Сама Тихановская уехала в Литву
.
После объявления результатов в Белоруссии начались массовые несанкционированные акции, которые поначалу жестко подавлялись. В первые дни силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули. Затем они прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.
По данным МВД, на протестах задержали более 6,7 тысячи человек, пострадали сотни людей, среди них — по меньшей мере 120 силовиков. Минздрав сообщал о троих погибших.
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