https://ria.ru/20200902/syrovary-1576636870.html

Липецкие сыроделы стали лауреатами конкурса "Лучший сыр России"

Сыроделы из Липецкой области завоевали сразу несколько наград на ежегодном конкурсе "Лучший сыр России", сообщил глава региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T16:09

2020-09-02T16:09

2020-09-02T16:09

липецкая область

игорь артамонов

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<strong>ЛИПЕЦК, 2 сен — РИА Новости.</strong> Сыроделы из <a href="http://ria.ru/location_Lipeckaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Липецкой области</a> завоевали сразу несколько наград на ежегодном конкурсе "Лучший сыр России", сообщил глава региона <a href="http://ria.ru/person_Igor_Artamonov/" target="_blank" data-auto="true">Игорь Артамонов</a>.По его словам, конкурс "Лучший сыр России" состоялся в конце августа в <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московской области</a>. Он проводился в рамках фестиваля "Сыр. Пир. Мир". В этом году в нем приняли участие 170 сыроваров из разных регионов России, они привезли более 700 образцов сыра, чтобы побороться за звание лучшего. В 12 категориях были заявлены как крафтовые хозяйства и мелкие сыроварни, так и крупные производители сыров. Лучший сыр отбирали 80 профессионалов из <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>, <a href="http://ria.ru/location_Belgium/" target="_blank" data-auto="true">Бельгии</a>, <a href="http://ria.ru/location_Switzerland/" target="_blank" data-auto="true">Швейцарии</a> и России. На конкурсе были представлены обезличенные образцы, что дало возможность членам жюри объективно оценить достоинства каждого сыра.Артамонов отметил, что липецкие сыровары из разных районов области завоевали награды в нескольких категориях. Так, в "Выдержанных сырах" фермеры региона получили золото и серебро, в категории "Полутвердые сыры" липецкое сельхозпредприятие удостоилось золота. Медали всех достоинств в копилке липецких сыроваров в категории "Прочие сыры"."Все то, что сегодня делает агропромышленный комплекс Липецкой области – это свидетельство того, что регион движется в правильном направлении. Сыроделы думают и о качестве продукта и о его упаковке, чтобы преподнести свои сыры потребителям в самом лучшем виде", – подчеркнул Артамонов.

https://ria.ru/20160608/1444420289.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь артамонов