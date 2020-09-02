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Стюардесса восхитила подписчиков "закулисьем" подготовки к полету
Стюардесса авиакомпании Eurowings под ником flywithvalentina показала в своем Instagram, как проходит ее подготовка к полету. РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T22:46
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туризм
eurowings
самолеты
германия
в мире
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<strong>МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. </strong>Стюардесса авиакомпании <a href="http://ria.ru/organization_Eurowings/" target="_blank" data-auto="true">Eurowings</a> под ником flywithvalentina показала в своем <a href="https://www.instagram.com/flywithvalentina/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a>, как проходит ее подготовка к полету.На кадрах видно, как девушка приводит в порядок волосы, надевает элементы униформы и поворачивается, показывая одежду с разных ракурсов."Готовлюсь", — написала бортпроводница в комментарии к видеозаписи.Подписчики стюардессы восхитились ее "рабочим" образом."Безумно красивая", "Невероятная", "Береги себя, подруга!", "Впечатляющая", — написали они, пожелав девушке приятного полета.
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германия
РИА Новости
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Новости
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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туризм, eurowings, самолеты, германия, в мире

Стюардесса восхитила подписчиков "закулисьем" подготовки к полету

22:46 02.09.2020 (обновлено: 22:47 02.09.2020)
2687
© DepositphotosСтюардесса
Стюардесса - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© Depositphotos
Стюардесса. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Стюардесса авиакомпании Eurowings под ником flywithvalentina показала в своем Instagram, как проходит ее подготовка к полету.
На кадрах видно, как девушка приводит в порядок волосы, надевает элементы униформы и поворачивается, показывая одежду с разных ракурсов.
"Готовлюсь", — написала бортпроводница в комментарии к видеозаписи.
Подписчики стюардессы восхитились ее "рабочим" образом.
"Безумно красивая", "Невероятная", "Береги себя, подруга!", "Впечатляющая", — написали они, пожелав девушке приятного полета.
Стюардесса в салоне самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании Азимут - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
Вчера, 03:27Туризм
Эффектная поза стюардессы впечатлила пользователей Сети
17410115
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ТуризмEurowingsсамолетыГерманияВ мире
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