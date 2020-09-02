https://ria.ru/20200902/styuardessa-1576654182.html

Стюардесса восхитила подписчиков "закулисьем" подготовки к полету

Стюардесса авиакомпании Eurowings под ником flywithvalentina показала в своем Instagram, как проходит ее подготовка к полету. РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T22:46

2020-09-02T22:46

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туризм

eurowings

самолеты

германия

в мире

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<strong>МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. </strong>Стюардесса авиакомпании <a href="http://ria.ru/organization_Eurowings/" target="_blank" data-auto="true">Eurowings</a> под ником flywithvalentina показала в своем <a href="https://www.instagram.com/flywithvalentina/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a>, как проходит ее подготовка к полету.На кадрах видно, как девушка приводит в порядок волосы, надевает элементы униформы и поворачивается, показывая одежду с разных ракурсов."Готовлюсь", — написала бортпроводница в комментарии к видеозаписи.Подписчики стюардессы восхитились ее "рабочим" образом."Безумно красивая", "Невероятная", "Береги себя, подруга!", "Впечатляющая", — написали они, пожелав девушке приятного полета.

https://ria.ru/20200902/styuardessa-1576607453.html

германия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, eurowings, самолеты, германия, в мире