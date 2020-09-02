Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200902/sotrudnichestvo-1576631569.html
Главы Генштабов России и Белоруссии обсудили предстоящие учения
Начальники Генштабов Вооруженных сил Белоруссии и России Александр Вольфович и Валерий Герасимов обсудили двустороннее военное сотрудничество, в том числе... РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T14:30
2020-09-02T14:40
валерий герасимов
безопасность
россия
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156081/27/1560812725_0:83:3142:1850_1400x0_80_0_0_6571a2f181ea2ceb18316272cdca0a8a.jpg
<strong>МИНСК, 2 сен – РИА Новости.</strong> Начальники Генштабов Вооруженных сил <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> и России Александр Вольфович и <a href="http://ria.ru/person_Valerijj_Gerasimov/" target="_blank" data-auto="true">Валерий Герасимов</a> обсудили двустороннее военное сотрудничество, в том числе подготовку к совместным учениям, которые намечены на 2020 год, сообщила в среду пресс-служба минобороны республики.По данным ведомства, состоялся телефонный разговор между Вольфовичем и Герасимовым."Стороны обсудили текущее состояние двустороннего военного сотрудничества, в том числе подготовку к совместному белорусско-российско-сербскому учению "Славянское братство–2020", которое пройдет на территории Беларуси, и стратегическому командно-штабному учению "Кавказ – 2020", пройдет на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram.
https://ria.ru/20200819/1575981775.html
россия
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/156081/27/1560812725_194:0:2925:2048_1400x0_80_0_0_71453b8822637e58d33300e119f4d49e.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
валерий герасимов, безопасность, россия, белоруссия, в мире

Главы Генштабов России и Белоруссии обсудили предстоящие учения

14:30 02.09.2020 (обновлено: 14:40 02.09.2020)
852
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВоеннослужащий армии РФ
Военнослужащий армии РФ - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МИНСК, 2 сен – РИА Новости. Начальники Генштабов Вооруженных сил Белоруссии и России Александр Вольфович и Валерий Герасимов обсудили двустороннее военное сотрудничество, в том числе подготовку к совместным учениям, которые намечены на 2020 год, сообщила в среду пресс-служба минобороны республики.
По данным ведомства, состоялся телефонный разговор между Вольфовичем и Герасимовым.
"Стороны обсудили текущее состояние двустороннего военного сотрудничества, в том числе подготовку к совместному белорусско-российско-сербскому учению "Славянское братство–2020", которое пройдет на территории Беларуси, и стратегическому командно-штабному учению "Кавказ – 2020", пройдет на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram.
Большой каменный мост у Кремля - РИА Новости, 1920, 19.08.2020
19 августа, 13:43Протесты в Белоруссии
В Кремле отрицают военное присутствие России в Белоруссии
5730244
Обсудить 0
Валерий ГерасимовБезопасностьРоссияБелоруссияВ мире
Рекомендуем
Павел Латушко у здания Следственного комитета Белоруссии
Член КС белорусской оппозиции выехал в Польшу
Президент США Дональд Трамп
Twitter удалил публикацию Трампа из-за жалобы о нарушении авторских прав
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с председателем Палаты депутатов (парламента) Ливии Акилой Салехом
Лавров назвал заявления ЕС и НАТО по Белоруссии деструктивными
Флаг ОДКБ
Песков: любая угроза для одного из членов ОДКБ опасна для всех участников
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей во время встречи в Москве.
Лавров: России пока ни к чему встречаться с белорусской оппозицией
Участники акции протеста и сотрудники правоохранительных органов на проспекте Независимости в Минске
Лавров сообщил о находящихся в Белоруссии 200 экстремистах с Украины
Студенты во время лекции
Преподавателям вузов старше 65 лет разрешили работать очно
Добыча нефти
Bloomberg: у мировой нефтяной державы заканчиваются деньги
Министр обороны Республики Беларусь Виктор Хренин
Министр обороны Белоруссии посетит Москву 4 сентября
Участники акции протеста в Минске
В минском офисе компании PandaDoc проходят обыски
Здание МИД Белоруссии в Минске
Минск подготовил ответные санкции против представителей стран Балтии
Динозавр
Ученые определили, сколько весили динозавры
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков ответил на вопрос о размещении военной базы в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления в Минске
Совет оппозиции Белоруссии счел слова Лукашенко о Латушко прямой угрозой
Латушко уехал из страны в сопровождении посла Польши
Польский посол сопровождал Латушко при выезде из Белоруссии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:29Россия оказалась на уровне Ботсваны по индексу качества элит
03:25Эксперты назвали самые популярные схемы мошенничества в период пандемии
03:18Эксперт рассказал, почему нельзя носить смартфон в кармане
03:12Эксперт рассказал, как защитить пожилых людей от интернет-мошенников
03:03Трамп решил лишить финансирования города, ставшие "зонами анархии"
02:41Названы главные причины гибели сибирских лесов
02:34Принц Гарри и его супруга Меган подписали многолетний контракт с Netflix
02:27Туск заявил, что Лукашенко хотел объединить Украину с Белоруссией
02:16Эксперт рассказал, как мошенники обманывают людей с помощью банкоматов
02:08В ряде школ Приморья отменили занятия из-за тайфуна "Майсак"
02:01В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности
02:00Психолог рассказал, почему возникает дежавю
01:44Эксперты рассказали, что нельзя делать с посадочными талонами
01:12Правозащитники рассказали, что Фургал похудел в СИЗО
01:08В Гидрометцентре предупредили о заморозках в некоторых регионах России
01:02Опубликовано видео с полицейским, открывшим стрельбу по подчиненным
00:41Замеченная без маски в парикмахерской Пелоси заявила, что ее "подставили"
00:35Американский суд признал раскрытую Сноуденом программу слежки незаконной
00:31Гидрометцентр назвал регион России с самой плохой погодой в ближайшие дни
23:51Реставраторы написали письмо министру культуры о кризисе в отрасли
Лента новостейМолния