https://ria.ru/20200902/sotrudnichestvo-1576631569.html

Главы Генштабов России и Белоруссии обсудили предстоящие учения

Начальники Генштабов Вооруженных сил Белоруссии и России Александр Вольфович и Валерий Герасимов обсудили двустороннее военное сотрудничество, в том числе... РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T14:30

2020-09-02T14:30

2020-09-02T14:40

валерий герасимов

безопасность

россия

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 2 сен – РИА Новости.</strong> Начальники Генштабов Вооруженных сил <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> и России Александр Вольфович и <a href="http://ria.ru/person_Valerijj_Gerasimov/" target="_blank" data-auto="true">Валерий Герасимов</a> обсудили двустороннее военное сотрудничество, в том числе подготовку к совместным учениям, которые намечены на 2020 год, сообщила в среду пресс-служба минобороны республики.По данным ведомства, состоялся телефонный разговор между Вольфовичем и Герасимовым."Стороны обсудили текущее состояние двустороннего военного сотрудничества, в том числе подготовку к совместному белорусско-российско-сербскому учению "Славянское братство–2020", которое пройдет на территории Беларуси, и стратегическому командно-штабному учению "Кавказ – 2020", пройдет на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram.

https://ria.ru/20200819/1575981775.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

валерий герасимов, безопасность, россия, белоруссия, в мире