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В московской школе ученица распылила перцовый баллончик
Служебное расследование проводится в московской школе после инцидента с ученицей, распылившей в классе перцовый баллончик, у девочки проявилась аллергия,... РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T17:49
2020-09-02T17:50
здоровье - общество
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> Служебное расследование проводится в <a href="https://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">московской</a> школе после инцидента с ученицей, распылившей в классе перцовый баллончик, у девочки проявилась аллергия, остальные дети не пострадали, сообщила РИА Новости директор Западного комплекса непрерывного образования Наталья Пометун.Ранее Telegram-канал 112 сообщил, что в классе одной из московских школ ребенок распылил перцовый баллончик, пострадали семь детей, двоих доставили в ближайшую больницу, остальных осматривают врачи."Сегодня, 2 сентября, одна из семиклассниц пронесла на территорию школы перцовый баллончик. На перемене одноклассница, увидев баллончик в сумке девочки, взяла его и распылила в классе", - сообщила Пометун.Он отметила, что педагог незамедлительно вывела школьников из зоны распыления и вызвала бригаду скорой помощи, чтобы медики на всякий случай осмотрели детей."У ученицы, которая распылила баллончик, проявилась аллергическая реакция, после чего мама ребенка приняла решение дополнительно пройти обследование в больнице. Самочувствие остальных школьников нормальное, госпитализация никому из них не понадобилась. После инцидента ребята вернулись к занятиям. В настоящее время администрация школы проводит служебное расследование, в ходе которого будут установлены все детали случившегося", - сообщила Пометун.
https://ria.ru/20190828/1558000312.html
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здоровье - общество, москва, происшествия

В московской школе ученица распылила перцовый баллончик

17:49 02.09.2020 (обновлено: 17:50 02.09.2020)
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© Depositphotos / ﻿﻿ArturVerkhovetskiyШкольные рюкзаки
Школьные рюкзаки - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© Depositphotos / ﻿﻿ArturVerkhovetskiy
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Служебное расследование проводится в московской школе после инцидента с ученицей, распылившей в классе перцовый баллончик, у девочки проявилась аллергия, остальные дети не пострадали, сообщила РИА Новости директор Западного комплекса непрерывного образования Наталья Пометун.
Ранее Telegram-канал 112 сообщил, что в классе одной из московских школ ребенок распылил перцовый баллончик, пострадали семь детей, двоих доставили в ближайшую больницу, остальных осматривают врачи.
"Сегодня, 2 сентября, одна из семиклассниц пронесла на территорию школы перцовый баллончик. На перемене одноклассница, увидев баллончик в сумке девочки, взяла его и распылила в классе", - сообщила Пометун.
Он отметила, что педагог незамедлительно вывела школьников из зоны распыления и вызвала бригаду скорой помощи, чтобы медики на всякий случай осмотрели детей.
"У ученицы, которая распылила баллончик, проявилась аллергическая реакция, после чего мама ребенка приняла решение дополнительно пройти обследование в больнице. Самочувствие остальных школьников нормальное, госпитализация никому из них не понадобилась. После инцидента ребята вернулись к занятиям. В настоящее время администрация школы проводит служебное расследование, в ходе которого будут установлены все детали случившегося", - сообщила Пометун.
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