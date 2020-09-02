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Шапка - Липецкая область
Липецкая область
https://ria.ru/20200902/shkola-1576634031.html
В Усмани Липецкой области открылась единственная в своем роде школа
Современная школа, аналогов которой пока нет ни в одном муниципалитете Липецкой области,открылась в районном центре Усмань, сообщил глава региона Игорь... РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T15:31
2020-09-02T15:31
липецкая область
игорь артамонов
усмань
образование - общество
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<strong>ЛИПЕЦК, 2 сен – РИА Новости.</strong> Современная школа, аналогов которой пока нет ни в одном муниципалитете <a href="http://ria.ru/location_Lipeckaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Липецкой области</a>,открылась в районном центре <a href="http://ria.ru/location_Usman/" target="_blank" data-auto="true">Усмань</a>, сообщил глава региона <a href="http://ria.ru/person_Igor_Artamonov/" target="_blank" data-auto="true">Игорь Артамонов</a>, побывавший на открытии общеобразовательного учреждения.Он добавил, что новая школа рассчитана на 800 мест. В ней есть все для полноценного и всестороннего развития детей: два бассейна, тренажёрный зал, тир, хореографическая студия, химическая, физическая и биологическая лаборатории. Запланированы школьная телестудия и студия флористики. Занятия можно вести даже в коридорах: вся поверхность стен грифельная, что позволяет писать на них, как на школьной доске. В зонах рекреации выделены места, как для активного отдыха, так и для уединения. Школьная столовая рассчитана на 250 человек."Здесь продумана каждая деталь. Дети будут получать разные навыки – шитьё, кулинария, работа с деревом и металлом. Большие возможности для занятия робототехникой и естественными науками", – прокомментировал Артамонов.Во дворе новой школы расположен спортивный комплекс: футбольное поле с искусственным травяным покрытием, волейбольная и баскетбольная площадки, теннисный корт. Внутри школьного двора оборудован автогородок. Современный образовательный комплекс построен в рамках национального проекта "Образование". Для реализации проекта из федерального и областного бюджетов было выделено более 700 миллионов рублей.Важным, по мнению главы администрации области, является то, что в школе предусмотрена ранняя профориентация. Помимо медицинского, дизайнерского и инженерного классов там будут готовить будущих железнодорожников. Первая на Юго-Восточной железной дороге группа, состоящая их учащихся 7-8 классов, пройдет углубленный курс изучения физики, математики, информатики в целях подготовки к освоению образовательных программ средних и высших учебных заведений железнодорожного профиля. По словам губернатора, распространение подобного опыта в других школах региона будет только приветствоваться.
https://ria.ru/20200506/1571036340.html
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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игорь артамонов, усмань, образование - общество

В Усмани Липецкой области открылась единственная в своем роде школа

15:31 02.09.2020
75
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПодготовка школы к новому учебному году
Подготовка школы к новому учебному году - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
ЛИПЕЦК, 2 сен – РИА Новости. Современная школа, аналогов которой пока нет ни в одном муниципалитете Липецкой области,открылась в районном центре Усмань, сообщил глава региона Игорь Артамонов, побывавший на открытии общеобразовательного учреждения.
Он добавил, что новая школа рассчитана на 800 мест. В ней есть все для полноценного и всестороннего развития детей: два бассейна, тренажёрный зал, тир, хореографическая студия, химическая, физическая и биологическая лаборатории. Запланированы школьная телестудия и студия флористики. Занятия можно вести даже в коридорах: вся поверхность стен грифельная, что позволяет писать на них, как на школьной доске. В зонах рекреации выделены места, как для активного отдыха, так и для уединения. Школьная столовая рассчитана на 250 человек.
"Здесь продумана каждая деталь. Дети будут получать разные навыки – шитьё, кулинария, работа с деревом и металлом. Большие возможности для занятия робототехникой и естественными науками", – прокомментировал Артамонов.
Во дворе новой школы расположен спортивный комплекс: футбольное поле с искусственным травяным покрытием, волейбольная и баскетбольная площадки, теннисный корт. Внутри школьного двора оборудован автогородок. Современный образовательный комплекс построен в рамках национального проекта "Образование". Для реализации проекта из федерального и областного бюджетов было выделено более 700 миллионов рублей.
Школьные рюкзаки - РИА Новости, 1920, 06.05.2020
6 мая, 16:02Липецкая область
Новая школа появится в Измалковском районе Липецкой области
Важным, по мнению главы администрации области, является то, что в школе предусмотрена ранняя профориентация. Помимо медицинского, дизайнерского и инженерного классов там будут готовить будущих железнодорожников. Первая на Юго-Восточной железной дороге группа, состоящая их учащихся 7-8 классов, пройдет углубленный курс изучения физики, математики, информатики в целях подготовки к освоению образовательных программ средних и высших учебных заведений железнодорожного профиля. По словам губернатора, распространение подобного опыта в других школах региона будет только приветствоваться.
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Липецкая областьИгорь АртамоновУсманьОбразование - Общество
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