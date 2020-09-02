https://ria.ru/20200902/shkola-1576634031.html

В Усмани Липецкой области открылась единственная в своем роде школа

Современная школа, аналогов которой пока нет ни в одном муниципалитете Липецкой области,открылась в районном центре Усмань, сообщил глава региона Игорь... РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T15:31

2020-09-02T15:31

2020-09-02T15:31

липецкая область

игорь артамонов

усмань

образование - общество

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<strong>ЛИПЕЦК, 2 сен – РИА Новости.</strong> Современная школа, аналогов которой пока нет ни в одном муниципалитете <a href="http://ria.ru/location_Lipeckaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Липецкой области</a>,открылась в районном центре <a href="http://ria.ru/location_Usman/" target="_blank" data-auto="true">Усмань</a>, сообщил глава региона <a href="http://ria.ru/person_Igor_Artamonov/" target="_blank" data-auto="true">Игорь Артамонов</a>, побывавший на открытии общеобразовательного учреждения.Он добавил, что новая школа рассчитана на 800 мест. В ней есть все для полноценного и всестороннего развития детей: два бассейна, тренажёрный зал, тир, хореографическая студия, химическая, физическая и биологическая лаборатории. Запланированы школьная телестудия и студия флористики. Занятия можно вести даже в коридорах: вся поверхность стен грифельная, что позволяет писать на них, как на школьной доске. В зонах рекреации выделены места, как для активного отдыха, так и для уединения. Школьная столовая рассчитана на 250 человек."Здесь продумана каждая деталь. Дети будут получать разные навыки – шитьё, кулинария, работа с деревом и металлом. Большие возможности для занятия робототехникой и естественными науками", – прокомментировал Артамонов.Во дворе новой школы расположен спортивный комплекс: футбольное поле с искусственным травяным покрытием, волейбольная и баскетбольная площадки, теннисный корт. Внутри школьного двора оборудован автогородок. Современный образовательный комплекс построен в рамках национального проекта "Образование". Для реализации проекта из федерального и областного бюджетов было выделено более 700 миллионов рублей.Важным, по мнению главы администрации области, является то, что в школе предусмотрена ранняя профориентация. Помимо медицинского, дизайнерского и инженерного классов там будут готовить будущих железнодорожников. Первая на Юго-Восточной железной дороге группа, состоящая их учащихся 7-8 классов, пройдет углубленный курс изучения физики, математики, информатики в целях подготовки к освоению образовательных программ средних и высших учебных заведений железнодорожного профиля. По словам губернатора, распространение подобного опыта в других школах региона будет только приветствоваться.

https://ria.ru/20200506/1571036340.html

усмань

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь артамонов, усмань, образование - общество