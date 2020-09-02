https://ria.ru/20200902/severnyy-potok-2-1576653237.html

Оппозиционная немецкая партия потребовала остановить "Северный поток — 2"

Оппозиционная партия "Зеленые" призвала немецкое правительство остановить строительство "Северного потока — 2" из-за ситуации с Алексеем Навальным, сообщило... РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T21:55

2020-09-02T21:55

2020-09-02T23:02

госпитализация алексея навального

россия

северный поток — 2

алексей навальный

германия

в мире

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<strong>МОСКВА, 2 сен — РИА Новости.</strong> Оппозиционная партия "Зеленые" призвала немецкое правительство остановить строительство "Северного потока — 2" из-за ситуации с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a>, сообщило <a href="https://www.dpa.com/en/" target="_blank" rel="nofollow noopener">DPA</a>.Глава фракции в бундестаге Катрин Геринг-Эккардт заявила, что газопровод больше не является тем проектом, который Берлин может реализовывать вместе с Москвой.Она также отметила, что попытка якобы покушения на блогера должна "иметь последствия".Накануне канцлер Германии Ангела Меркель пообещала, что проект "Северный поток — 2" будет завершен. Она, а также представители немецкого правительства подчеркивали, что в Берлине не связывают госпитализацию Навального и строительство газопровода. Ранее специалисты лаборатории бундесвера заявили, что Навального "отравили" субстанцией группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Пресс-секретарь президента <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/">Дмитрий Песков</a> рассказал РИА Новости, что Берлин не проинформировал Москву о своих выводах, поэтому у Кремля нет никаких данных. Он напомнил, что российские специалисты также проверяли различные версии, но при этом отравляющих веществ в организме блогера не выявили.МИД, комментируя заявление немецкого кабмина, напомнил, что российская сторона ждет ответа от <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> на запрос <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> по ситуации вокруг Навального. Дипломаты допустили, что заявление об отравлении призвано обосновать некие заранее подготовленные "ответные меры". Представитель дипломатического ведомства Мария Захарова назвала утверждение Берлина бездоказательным.Госпитализация НавальногоАлексея Навального госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> 20 августа. Он летел из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a> в Москву и внезапно почувствовал себя плохо во время полета. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Ядов в крови и моче Навального, по данным медиков, найдено не было. Завотделением анестезиологии-реанимации № 1 Центра имени Пирогова Борис Теплых рассказал РИА Новости, что версия немецких врачей прорабатывалась отечественными экспертами, однако не подтвердилась.Спустя два дня Навального в тяжелом состоянии перевезли самолетом в берлинскую клинику "Шарите". Там ему предварительно поставили диагноз "отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы". В российском МИД поспешность, с которой <a href="http://ria.ru/location_United_States/">США</a> и <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/">Евросоюз</a> подхватили это предположение, назвали подозрительной. <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/">Генпрокуратура</a> направила германской стороне запрос об оказании правовой помощи в расследовании по этому делу и попросила предоставить информацию о результатах анализов.Навальный по-прежнему находится в коме.

https://ria.ru/20200902/navalnyy-1576645306.html

https://ria.ru/20200901/sanktsii-1576603319.html

https://ria.ru/20200826/navalnyy-1576291963.html

Ollala98 Куда теперь Путин трубу потянет?) провал за провалом, что во внутренней, что во внешней политике. 174

Kalita Неизвестный Вот поэтому немцы или англичане его и отравили. 157

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россия

германия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, россия, северный поток — 2, алексей навальный, германия, в мире