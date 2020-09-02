Оппозиционная немецкая партия потребовала остановить "Северный поток — 2"
21:55 02.09.2020 (обновлено: 23:02 02.09.2020)
8557
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкНаземный стыковочный пункт газопровода "Северный поток — 2" в Любмине
Наземный стыковочный пункт газопровода "Северный поток — 2" в Любмине. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Оппозиционная партия "Зеленые" призвала немецкое правительство остановить строительство "Северного потока — 2" из-за ситуации с Алексеем Навальным, сообщило DPA.
Глава фракции в бундестаге Катрин Геринг-Эккардт заявила, что газопровод больше не является тем проектом, который Берлин может реализовывать вместе с Москвой.
Она также отметила, что попытка якобы покушения на блогера должна "иметь последствия".
Накануне канцлер Германии Ангела Меркель пообещала, что проект "Северный поток — 2" будет завершен. Она, а также представители немецкого правительства подчеркивали, что в Берлине не связывают госпитализацию Навального и строительство газопровода.
Ранее специалисты лаборатории бундесвера заявили, что Навального "отравили" субстанцией группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал РИА Новости, что Берлин не проинформировал Москву о своих выводах, поэтому у Кремля нет никаких данных. Он напомнил, что российские специалисты также проверяли различные версии, но при этом отравляющих веществ в организме блогера не выявили.
МИД, комментируя заявление немецкого кабмина, напомнил, что российская сторона ждет ответа от Германии на запрос Генпрокуратуры по ситуации вокруг Навального. Дипломаты допустили, что заявление об отравлении призвано обосновать некие заранее подготовленные "ответные меры". Представитель дипломатического ведомства Мария Захарова назвала утверждение Берлина бездоказательным.
Госпитализация Навального
Алексея Навального госпитализировали в Омске 20 августа. Он летел из Томска в Москву и внезапно почувствовал себя плохо во время полета. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Ядов в крови и моче Навального, по данным медиков, найдено не было. Завотделением анестезиологии-реанимации № 1 Центра имени Пирогова Борис Теплых рассказал РИА Новости, что версия немецких врачей прорабатывалась отечественными экспертами, однако не подтвердилась.
Спустя два дня Навального в тяжелом состоянии перевезли самолетом в берлинскую клинику "Шарите". Там ему предварительно поставили диагноз "отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы". В российском МИД поспешность, с которой США и Евросоюз подхватили это предположение, назвали подозрительной. Генпрокуратура направила германской стороне запрос об оказании правовой помощи в расследовании по этому делу и попросила предоставить информацию о результатах анализов.
Навальный по-прежнему находится в коме.
26 августа, 08:00Урок клиники "Шарите" для России