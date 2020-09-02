https://ria.ru/20200902/sdelka-1576639123.html

Джонсон и Абэ отметили прогресс в переговорах о торговой сделке

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и премьер-министр Японии Синдзо Абэ в телефонном разговоре в среду отметили прогресс, достигнутый в рамках... РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T16:40

2020-09-02T16:40

2020-09-02T16:40

борис джонсон

синдзо абэ

великобритания

япония

в мире

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<strong>ЛОНДОН, 2 сен – РИА Новости, Наталья Копылова.</strong> Премьер-министр <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a> <a href="http://ria.ru/person_Boris_Dzhonson/" target="_blank" data-auto="true">Борис Джонсон</a> и премьер-министр <a href="http://ria.ru/location_Japan/" target="_blank" data-auto="true">Японии</a> <a href="http://ria.ru/person_Sindzo_Abeh/" target="_blank" data-auto="true">Синдзо Абэ</a> в телефонном разговоре в среду отметили прогресс, достигнутый в рамках переговоров о свободной торговле между двумя странами, говорится в сообщении канцелярии британского премьер-министра."Премьер-министр (Джонсон) и премьер-министр Абэ приветствовали прогресс, достигнутый британскими и японскими переговорщиками в отношении двустороннего соглашения о свободной торговле. Премьер-министр подтвердил, насколько важно это соглашение для обеспечения определенности и преемственности для японских и британских компаний и потребителей", - отмечается в сообщении.Джонсон пожелал уходящему в отставку Абэ крепкого здоровья и поблагодарил за вклад в мировую политику, выразив надежду на сотрудничество с его преемником.Премьер Японии Абэ на прошлой неделе заявил, что принял решение о своей отставке по состоянию здоровья после восьми лет на посту главы кабмина. Ожидается, что новый кабинет министров Японии будет сформирован 16 сентября, 14 сентября будет выбран новый председатель Либерально-демократической партии, который займет пост премьер-министра страны.

https://ria.ru/20200710/1574191060.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

борис джонсон, синдзо абэ, великобритания, япония, в мире