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Джонсон и Абэ отметили прогресс в переговорах о торговой сделке
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и премьер-министр Японии Синдзо Абэ в телефонном разговоре в среду отметили прогресс, достигнутый в рамках... РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T16:40
2020-09-02T16:40
борис джонсон
синдзо абэ
великобритания
япония
в мире
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<strong>ЛОНДОН, 2 сен – РИА Новости, Наталья Копылова.</strong> Премьер-министр <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a> <a href="http://ria.ru/person_Boris_Dzhonson/" target="_blank" data-auto="true">Борис Джонсон</a> и премьер-министр <a href="http://ria.ru/location_Japan/" target="_blank" data-auto="true">Японии</a> <a href="http://ria.ru/person_Sindzo_Abeh/" target="_blank" data-auto="true">Синдзо Абэ</a> в телефонном разговоре в среду отметили прогресс, достигнутый в рамках переговоров о свободной торговле между двумя странами, говорится в сообщении канцелярии британского премьер-министра."Премьер-министр (Джонсон) и премьер-министр Абэ приветствовали прогресс, достигнутый британскими и японскими переговорщиками в отношении двустороннего соглашения о свободной торговле. Премьер-министр подтвердил, насколько важно это соглашение для обеспечения определенности и преемственности для японских и британских компаний и потребителей", - отмечается в сообщении.Джонсон пожелал уходящему в отставку Абэ крепкого здоровья и поблагодарил за вклад в мировую политику, выразив надежду на сотрудничество с его преемником.Премьер Японии Абэ на прошлой неделе заявил, что принял решение о своей отставке по состоянию здоровья после восьми лет на посту главы кабмина. Ожидается, что новый кабинет министров Японии будет сформирован 16 сентября, 14 сентября будет выбран новый председатель Либерально-демократической партии, который займет пост премьер-министра страны.
https://ria.ru/20200710/1574191060.html
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борис джонсон, синдзо абэ, великобритания, япония, в мире

Джонсон и Абэ отметили прогресс в переговорах о торговой сделке

16:40 02.09.2020
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© РИА Новости / Джастин Гриффитс-УилльямсБорис Джонсон
Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
Борис Джонсон. Архивное фото
ЛОНДОН, 2 сен – РИА Новости, Наталья Копылова. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и премьер-министр Японии Синдзо Абэ в телефонном разговоре в среду отметили прогресс, достигнутый в рамках переговоров о свободной торговле между двумя странами, говорится в сообщении канцелярии британского премьер-министра.
"Премьер-министр (Джонсон) и премьер-министр Абэ приветствовали прогресс, достигнутый британскими и японскими переговорщиками в отношении двустороннего соглашения о свободной торговле. Премьер-министр подтвердил, насколько важно это соглашение для обеспечения определенности и преемственности для японских и британских компаний и потребителей", - отмечается в сообщении.
Джонсон пожелал уходящему в отставку Абэ крепкого здоровья и поблагодарил за вклад в мировую политику, выразив надежду на сотрудничество с его преемником.
Премьер Японии Абэ на прошлой неделе заявил, что принял решение о своей отставке по состоянию здоровья после восьми лет на посту главы кабмина. Ожидается, что новый кабинет министров Японии будет сформирован 16 сентября, 14 сентября будет выбран новый председатель Либерально-демократической партии, который займет пост премьер-министра страны.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.07.2020
10 июля, 19:46
Трамп оценил ситуацию со второй фазой торговой сделки с Китаем
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Борис ДжонсонСиндзо АбэВеликобританияЯпонияВ мире
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