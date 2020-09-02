https://ria.ru/20200902/samolet-1576606941.html
Американский журнал назвал самый опасный российский боевой самолет
Сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 является самым опасным военным самолетом России. Такое мнение высказал в американском журнале... РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T01:45
2020-09-02T01:45
2020-09-02T01:50
россия
ту-160м
воздушно-космические силы россии
ту-160
министерство обороны рф (минобороны рф)
венесуэла
сирия
безопасность
в мире
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<strong>МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. </strong>Сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец <a href="http://ria.ru/product_tu-160m/" target="_blank" data-auto="true">Ту-160</a> является самым опасным военным самолетом России. Такое мнение высказал в американском журнале <a href="https://aviationweek.com/special-topics/air-dominance/most-dangerous-russian-military-aircraft" target="_blank" rel="nofollow noopener">Aviation Week & Space Technology</a> военный эксперт Петр Бутовский.Автор называет Ту-160 самым большим военным самолетом в мире. Бутовский отмечает боевые качества бомбардировщика, указывая, что после предстоящей модернизации Ту-160 получит ракеты Х-БД с увеличенной дальностью полета.Эксперт напоминает, что в составе российских <a href="http://ria.ru/organization_Vozdushno-kosmicheskie_sily_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">ВКС</a> в данный момент состоит 17 ракетоносцев Ту-160, но в 2018 году Минобороны заключило контракт на поставку еще десяти бомбардировщиков к 2027 году.Кроме того, Бутовский отмечает участие российских ракетоносцев в борьбе с терроризмом в <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a>, а также полеты Ту-160 в <a href="http://ria.ru/location_Venezuela/" target="_blank" data-auto="true">Венесуэлу</a> и в Южную Африку. Ту-160 - сверхзвуковой стратегический ракетоносец с изменяемой геометрией крыла. Предназначен для поражения ядерным и обычным оружием наиболее важных целей в удаленных военно-географических районах и глубоком тылу континентальных театров военных действий. В результате модернизации ракетоносца значительно увеличилась общая эффективность самолета, а дальность полета выросла на тысячу километров. В рамках действующего контракта передача в войска модернизированных Ту-160М начнется в 2021 году.
https://ria.ru/20200322/1568965858.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ту-160м, воздушно-космические силы россии, ту-160, министерство обороны рф (минобороны рф), венесуэла, сирия, безопасность, в мире