https://ria.ru/20200902/safronov-1576623803.html
В Кремле рассчитывают на детальное разбирательство по делу Сафронова
В Кремле рассчитывают на детальное разбирательство в строгом соответствии с законом по делу советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, заявил журналистам... РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T12:37
2020-09-02T12:37
2020-09-02T12:39
нато
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
дмитрий рогозин
дмитрий песков
москва
сша
происшествия
иван сафронов
дело советника гендиректора "роскосмоса"
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<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> В Кремле рассчитывают на детальное разбирательство в строгом соответствии с законом по делу советника главы Роскосмоса <a href="http://ria.ru/person_ivan-safronov/" target="_blank" data-auto="true">Ивана Сафронова</a>, заявил журналистам пресс-секретарь президента России <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>."Безусловно, мы рассчитываем на абсолютное детальное разбирательство в строгом соответствии с соответствующими законами РФ", - сказал Песков журналистам.Он добавил, что хотя речь идет о (бывшем) журналисте, нельзя забывать, что это не единственное дело о подозрении в госизмене, которое рассматривается в различных судебных инстанциях РФ, по которым ведется следствие."Поэтому, конечно, у президента нет ни возможности, ни намерения держать под своим плотным контролем каждое из них. Это просто невозможно", - отметил Песков, отвечая на вопрос, запрашивал ли президент сам какие-то материалы по делу Сафронова.Пресс-секретарь главы государства затруднился ответить, направлялась ли <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиру Путину</a> информация и доказательства обвинения по делу Сафронова."Я не могу вам точно сказать, получалась ли эта информация, потому что это естественно информация в силу особого характера этого дела, она засекречена, поэтому я не могу вам точно сказать, докладывалась ли она президенту", - сказал Песков.Бывшего журналиста "Коммерсанта" и "Ведомостей", а ныне чиновника Ивана Сафронова задержали 7 июля. В тот же день Лефортовский суд <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> поместил его под стражу.По информации <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_bezopasnosti_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФСБ</a>, советнику главы "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмоса</a>" <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Rogozin/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрия Рогозина</a> вменяется передача секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a>. Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года.Дело касается передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений были <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>. Вину бывший журналист не признает.Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что с журналистской деятельностью задержание также не связано. Само следствие никакие детали не раскрывает, ссылаясь на секретность.
https://ria.ru/20200901/safronov-1576575016.html
https://ria.ru/20200902/safronov-1576619883.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нато, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), дмитрий рогозин, дмитрий песков, москва, сша, происшествия, иван сафронов, дело советника гендиректора "роскосмоса", роскосмос, общество
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.
В Кремле рассчитывают на детальное разбирательство в строгом соответствии с законом по делу советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова
, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
.
"Безусловно, мы рассчитываем на абсолютное детальное разбирательство в строгом соответствии с соответствующими законами РФ", - сказал Песков журналистам.
Он добавил, что хотя речь идет о (бывшем) журналисте, нельзя забывать, что это не единственное дело о подозрении в госизмене, которое рассматривается в различных судебных инстанциях РФ, по которым ведется следствие.
"Поэтому, конечно, у президента нет ни возможности, ни намерения держать под своим плотным контролем каждое из них. Это просто невозможно", - отметил Песков, отвечая на вопрос, запрашивал ли президент сам какие-то материалы по делу Сафронова.
Пресс-секретарь главы государства затруднился ответить, направлялась ли Владимиру Путину
информация и доказательства обвинения по делу Сафронова.
"Я не могу вам точно сказать, получалась ли эта информация, потому что это естественно информация в силу особого характера этого дела, она засекречена, поэтому я не могу вам точно сказать, докладывалась ли она президенту", - сказал Песков.
Бывшего журналиста "Коммерсанта" и "Ведомостей", а ныне чиновника Ивана Сафронова задержали 7 июля. В тот же день Лефортовский суд Москвы
поместил его под стражу.
По информации ФСБ
, советнику главы "Роскосмоса
" Дмитрия Рогозина
вменяется передача секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО
. Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года.
Дело касается передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений были США
. Вину бывший журналист не признает.
Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что с журналистской деятельностью задержание также не связано. Само следствие никакие детали не раскрывает, ссылаясь на секретность.