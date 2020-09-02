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Защита Сафронова попросила передать его дело в Мосгорсуд
Защита советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене, просит передать вопрос о продлении его ареста из Лефортовского в Московский... РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T09:40
2020-09-02T09:40
иван сафронов
дело советника гендиректора "роскосмоса"
роскосмос
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
московский городской суд
дмитрий рогозин
москва
сша
происшествия
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<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> Защита советника главы Роскосмоса <a href="http://ria.ru/person_ivan-safronov/" target="_blank" data-auto="true">Ивана Сафронова</a>, обвиняемого в госизмене, просит передать вопрос о продлении его ареста из Лефортовского в <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskijj_gorodskojj_sud/" target="_blank" data-auto="true">Московский городской суд</a>."У нас есть ходатайство об изменении подсудности... Дела, связанные с государственной тайной, должны рассматриваться в суде субъекта, в данном случае в Мосгорсуде", - заявил адвокат <a href="http://ria.ru/person_Ivan_Pavlov/" target="_blank" data-auto="true">Иван Павлов</a>. Как пояснил защитник, из-за того, что районный суд не имеет допуска к гостайне, следователь не предоставляет секретных документов, поэтому, по его мнению, Сафронов лишается права на защиту.Сафронов был задержан 7 июля, вечером того же дня Лефортовский суд <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> поместил его под стражу. Мосгорсуд оставил это решение в силе, защита заявила о намерении обжаловать арест в кассационной инстанции.По информации <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_bezopasnosti_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФСБ</a>, советнику главы Роскосмоса <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Rogozin/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрия Рогозина</a> вменяется передача секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a>. Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года.Дело касается передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений были <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>. Вину бывший журналист не признает.Как заявляют в <a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмосе</a>, задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> отмечал, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.
https://ria.ru/20200901/safronov-1576575016.html
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иван сафронов, дело советника гендиректора "роскосмоса", роскосмос, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), московский городской суд, дмитрий рогозин, москва, сша, происшествия

Защита Сафронова попросила передать его дело в Мосгорсуд

09:40 02.09.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкИван Сафронов
Иван Сафронов - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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Иван Сафронов. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Защита советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене, просит передать вопрос о продлении его ареста из Лефортовского в Московский городской суд.
"У нас есть ходатайство об изменении подсудности... Дела, связанные с государственной тайной, должны рассматриваться в суде субъекта, в данном случае в Мосгорсуде", - заявил адвокат Иван Павлов. Как пояснил защитник, из-за того, что районный суд не имеет допуска к гостайне, следователь не предоставляет секретных документов, поэтому, по его мнению, Сафронов лишается права на защиту.
Сафронов был задержан 7 июля, вечером того же дня Лефортовский суд Москвы поместил его под стражу. Мосгорсуд оставил это решение в силе, защита заявила о намерении обжаловать арест в кассационной инстанции.
По информации ФСБ, советнику главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина вменяется передача секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года.
Дело касается передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений были США. Вину бывший журналист не признает.
Как заявляют в Роскосмосе, задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.
Иван Сафронов в зале суда - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
1 сентября, 13:39
У обвиняемого в госизмене Сафронова взяли образцы голоса
1100011
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Иван СафроновДело советника гендиректора "Роскосмоса"РоскосмосФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Московский городской судДмитрий РогозинМоскваСШАПроисшествия
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