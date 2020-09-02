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https://ria.ru/20200902/rozygrysh-1576641457.html
Жених поиздевался над невестой в самый важный момент и рассмешил гостей
На сайте Reddit опубликовали видео неоднозначного розыгрыша невесты женихом во время брачной церемонии. РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T17:25
2020-09-02T17:54
в мире
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<strong>МОСКВА, 2 сен — РИА Новости.</strong> На сайте <a href="https://www.reddit.com/r/weddingshaming/comments/ijjwzr/ladies_at_your_wedding_would_this_qualify_as_an/" target="_blank">Reddit</a> опубликовали видео неоднозначного розыгрыша невесты женихом во время брачной церемонии.После вопроса священника о том, готов ли мужчина взять девушку в жены, он сделал небольшую паузу, а после подошел к своим друзьям, стоявшим на сцене, и стал демонстративно обсуждать с ними возможные варианты ответа.Подобный поступок вызвал смех у гостей, однако мнения пользователей Reddit по этому поводу разделились.Некоторые пользователи также сочли эту шутку уместной, в то время как другие назвали ее по меньшей мере неоднозначной, поскольку подобное поведения жениха могло задеть чувства невесты. При этом большинство комментаторов сошлись на том, что розыгрыш очень сильно зависит от ситуации и отношений между будущими супругами, но поскольку и сама девушка, и гости свадьбы оценили шутку, они не нашли в ней ничего предосудительного.
https://ria.ru/20200902/izmena-1576636586.html
у любой шутки есть пределы. Свадьба - не место для клоунады.. Хотя.. идиоты ведь сами как-то размножаются
32
Клоунада это говорить ,,Да", и разводиться через год...
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РИА Новости
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РИА Новости
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60
в мире

Жених поиздевался над невестой в самый важный момент и рассмешил гостей

17:25 02.09.2020 (обновлено: 17:54 02.09.2020)
7868
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. На сайте Reddit опубликовали видео неоднозначного розыгрыша невесты женихом во время брачной церемонии.
После вопроса священника о том, готов ли мужчина взять девушку в жены, он сделал небольшую паузу, а после подошел к своим друзьям, стоявшим на сцене, и стал демонстративно обсуждать с ними возможные варианты ответа.
Девушка слушает музыку на iPod - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
Вчера, 15:57
Мужчина отдал дочери старый гаджет жены и лишился брака
Подобный поступок вызвал смех у гостей, однако мнения пользователей Reddit по этому поводу разделились.
Некоторые пользователи также сочли эту шутку уместной, в то время как другие назвали ее по меньшей мере неоднозначной, поскольку подобное поведения жениха могло задеть чувства невесты. При этом большинство комментаторов сошлись на том, что розыгрыш очень сильно зависит от ситуации и отношений между будущими супругами, но поскольку и сама девушка, и гости свадьбы оценили шутку, они не нашли в ней ничего предосудительного.
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Обсудить 5
В мире
Популярные комментарии
у любой шутки есть пределы. Свадьба - не место для клоунады.. Хотя.. идиоты ведь сами как-то размножаются
2 сентября, 17:35
О Ольга Занкова
14601011
Клоунада это говорить ,,Да", и разводиться через год...
2 сентября, 17:45
Jump Street
1840107
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