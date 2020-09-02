https://ria.ru/20200902/rozygrysh-1576641457.html

Жених поиздевался над невестой в самый важный момент и рассмешил гостей

На сайте Reddit опубликовали видео неоднозначного розыгрыша невесты женихом во время брачной церемонии. РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T17:25

2020-09-02T17:25

2020-09-02T17:54

в мире

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<strong>МОСКВА, 2 сен — РИА Новости.</strong> На сайте <a href="https://www.reddit.com/r/weddingshaming/comments/ijjwzr/ladies_at_your_wedding_would_this_qualify_as_an/" target="_blank">Reddit</a> опубликовали видео неоднозначного розыгрыша невесты женихом во время брачной церемонии.После вопроса священника о том, готов ли мужчина взять девушку в жены, он сделал небольшую паузу, а после подошел к своим друзьям, стоявшим на сцене, и стал демонстративно обсуждать с ними возможные варианты ответа.Подобный поступок вызвал смех у гостей, однако мнения пользователей Reddit по этому поводу разделились.Некоторые пользователи также сочли эту шутку уместной, в то время как другие назвали ее по меньшей мере неоднозначной, поскольку подобное поведения жениха могло задеть чувства невесты. При этом большинство комментаторов сошлись на том, что розыгрыш очень сильно зависит от ситуации и отношений между будущими супругами, но поскольку и сама девушка, и гости свадьбы оценили шутку, они не нашли в ней ничего предосудительного.

https://ria.ru/20200902/izmena-1576636586.html

Ольга Занкова у любой шутки есть пределы. Свадьба - не место для клоунады.. Хотя.. идиоты ведь сами как-то размножаются 32

Jump Street Клоунада это говорить ,,Да", и разводиться через год... 30

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире