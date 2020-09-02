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Архангельская область
Архангельская область
https://ria.ru/20200902/rasselenie-1576624533.html
На расселение 129 ветхих домов в Поморье необходимо около 3 млрд рублей
На расселение 129 аварийных домов в Архангельске потребуется более 2,9 миллиарда рублей, сообщил врио губернатора Поморья Александр Цыбульский. РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T12:54
2020-09-02T12:54
архангельская область
александр цыбульский
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<strong>АРХАНГЕЛЬСК, 2 сен – РИА Новости</strong>. На расселение 129 аварийных домов в Архангельске потребуется более 2,9 миллиарда рублей, сообщил врио губернатора Поморья <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Cybulskijj" target="_blank">Александр Цыбульский</a>.Как сообщает пресс-служба правительства Архангельской области, о ситуации с деревянным жилым фондом областного центра, часть которого находится под угрозой схода со свай, глава региона доложил в ходе видеосовещания с участием вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, обратившись с просьбой поддержать предложения области по финансированию переселения.На конец июля в Архангельске выявлено 129 домов, требующих расселения, общей площадью 58,4 тысячи квадратных метров. Из них аварийными в установленном порядке признаны 75 домов. В сообщении отмечается, что из 17 домов людей необходимо переселить срочно – еще в текущем году. Для этого регион планирует приобрести жилье на вторичном рынке, на что потребуется 601 миллион рублей. Расселение оставшихся домов предполагается осуществить в 2021–2022 годах путем строительства семи многоквартирных домов. На эти цели нужно более 2,3 миллиарда рублей.Альтернативно людям, которые остались без крова в результате схода домов со свай, может быть предоставлена субсидия на покупку жилья на первичном и вторичном рынках. Определиться с выбором должны будут сами собственники.Как отметил вице-премьер, программу расселения необходимо максимально форсировать и взять этот процесс под жесткий контроль, сделать за счет имеющихся в программе средств проектно-сметную документацию на новое строительство. В настоящее время разрабатываются варианты дополнительного финансирования мероприятий по расселению граждан из аварийного жилфонда, привели в пресс-службе слова Хуснуллина.
https://ria.ru/20200901/avtodorogi-1576601479.html
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александр цыбульский

На расселение 129 ветхих домов в Поморье необходимо около 3 млрд рублей

12:54 02.09.2020
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкПервый дом для переселения по программе реновации в Москве
Первый дом для переселения по программе реновации в Москве - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
АРХАНГЕЛЬСК, 2 сен – РИА Новости. На расселение 129 аварийных домов в Архангельске потребуется более 2,9 миллиарда рублей, сообщил врио губернатора Поморья Александр Цыбульский.
Как сообщает пресс-служба правительства Архангельской области, о ситуации с деревянным жилым фондом областного центра, часть которого находится под угрозой схода со свай, глава региона доложил в ходе видеосовещания с участием вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, обратившись с просьбой поддержать предложения области по финансированию переселения.
На конец июля в Архангельске выявлено 129 домов, требующих расселения, общей площадью 58,4 тысячи квадратных метров. Из них аварийными в установленном порядке признаны 75 домов.
В сообщении отмечается, что из 17 домов людей необходимо переселить срочно – еще в текущем году. Для этого регион планирует приобрести жилье на вторичном рынке, на что потребуется 601 миллион рублей. Расселение оставшихся домов предполагается осуществить в 2021–2022 годах путем строительства семи многоквартирных домов. На эти цели нужно более 2,3 миллиарда рублей.
Рабочий переносит дорожные знаки во время укладки верхнего слоя дорожного покрытия - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
1 сентября, 20:20Архангельская область
Цыбульский: Поморье в этом году выполнит план дорожных работ
Альтернативно людям, которые остались без крова в результате схода домов со свай, может быть предоставлена субсидия на покупку жилья на первичном и вторичном рынках. Определиться с выбором должны будут сами собственники.
Как отметил вице-премьер, программу расселения необходимо максимально форсировать и взять этот процесс под жесткий контроль, сделать за счет имеющихся в программе средств проектно-сметную документацию на новое строительство. В настоящее время разрабатываются варианты дополнительного финансирования мероприятий по расселению граждан из аварийного жилфонда, привели в пресс-службе слова Хуснуллина.
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Архангельская областьАлександр Цыбульский
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