https://ria.ru/20200902/rasselenie-1576624533.html

На расселение 129 ветхих домов в Поморье необходимо около 3 млрд рублей

На расселение 129 аварийных домов в Архангельске потребуется более 2,9 миллиарда рублей, сообщил врио губернатора Поморья Александр Цыбульский. РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T12:54

2020-09-02T12:54

2020-09-02T12:54

архангельская область

александр цыбульский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/153003/96/1530039671_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_e9792918f300171990ef2604c83da6d9.jpg

<strong>АРХАНГЕЛЬСК, 2 сен – РИА Новости</strong>. На расселение 129 аварийных домов в Архангельске потребуется более 2,9 миллиарда рублей, сообщил врио губернатора Поморья <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Cybulskijj" target="_blank">Александр Цыбульский</a>.Как сообщает пресс-служба правительства Архангельской области, о ситуации с деревянным жилым фондом областного центра, часть которого находится под угрозой схода со свай, глава региона доложил в ходе видеосовещания с участием вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, обратившись с просьбой поддержать предложения области по финансированию переселения.На конец июля в Архангельске выявлено 129 домов, требующих расселения, общей площадью 58,4 тысячи квадратных метров. Из них аварийными в установленном порядке признаны 75 домов. В сообщении отмечается, что из 17 домов людей необходимо переселить срочно – еще в текущем году. Для этого регион планирует приобрести жилье на вторичном рынке, на что потребуется 601 миллион рублей. Расселение оставшихся домов предполагается осуществить в 2021–2022 годах путем строительства семи многоквартирных домов. На эти цели нужно более 2,3 миллиарда рублей.Альтернативно людям, которые остались без крова в результате схода домов со свай, может быть предоставлена субсидия на покупку жилья на первичном и вторичном рынках. Определиться с выбором должны будут сами собственники.Как отметил вице-премьер, программу расселения необходимо максимально форсировать и взять этот процесс под жесткий контроль, сделать за счет имеющихся в программе средств проектно-сметную документацию на новое строительство. В настоящее время разрабатываются варианты дополнительного финансирования мероприятий по расселению граждан из аварийного жилфонда, привели в пресс-службе слова Хуснуллина.

https://ria.ru/20200901/avtodorogi-1576601479.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр цыбульский