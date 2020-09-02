СК Белоруссии назвал причину смерти мужчины, причисленного к протестующим
16:25 02.09.2020 (обновлено: 16:27 02.09.2020)
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудник правоохранительных органов на улице в Минске, где проходит акция протеста
© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 2 сен - РИА Новости. Мужчина, в смерти которого ряд белорусских СМИ увидели связь с протестами после выборов в Минске, умер от острого отравления этиловым спиртом, сообщила в среду пресс-служба Следственного комитета Белоруссии.
"Поздно вечером 11 августа в сквере вблизи одного из домов на улице Берестянской в Минске мужчина попросил у прохожих закурить. В какой-то момент 52-летнему жителю Минска стало плохо, в результате чего он упал. Несмотря на проведенные медицинскими работниками реанимационные мероприятия, мужчина скончался на месте", - говорится в сообщении.
Там отмечается, что по имевшимся у погибшего документа личность сразу была установлена. "Вышеуказанные обстоятельства подтверждаются и показаниями очевидцев. В ходе осмотра тела телесных повреждений, за исключением полученных в результате падения с высоты собственного роста, не обнаружено", - говорится в сообщении.
Там подчеркивается, что "согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти явилось острое отравление этиловым спиртом".
В пресс-службе СК обратили внимание, что ряд интернет-ресурсов "поспешили связать гибель мужчины с происходящими событиями в стране, при этом указав место обнаружения тела около ТЦ "Рига", что не соответствует действительности". "Авторы некоторых Telegram-каналов целенаправленно придают каждому информационному поводу политическую окраску. В очередной раз обращаем внимание СМИ на недопустимость распространения недостоверной информации", - подчеркнули в пресс-службе.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них - свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.
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