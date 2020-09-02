https://ria.ru/20200902/proisshestvie-1576631897.html

В Екатеринбурге женщина пострадала из-за упавших от ветра столбов ЛЭП

Женщина в Екатеринбурге пострадала в среду из-за падения столбов ЛЭП при сильном ветре, повреждены четыре машины, сообщил РИА Новости представитель ГУ МВД по... РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T14:36

2020-09-02T14:36

2020-09-02T14:36

валерий горелых

свердловская область

екатеринбург

происшествия

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<strong>ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 сен - РИА Новости, Ольга Ерачина.</strong> Женщина в Екатеринбурге пострадала в среду из-за падения столбов ЛЭП при сильном ветре, повреждены четыре машины, сообщил РИА Новости представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.Ранее ГУМЧС по региону предупредило о сильных дождях, грозах с порывами ветра до 20 метров в секунду, которые ожидаются в среду в Свердловской области.Он добавил, что сейчас женщине оказывают помощь, степень тяжести травм выясняется.

https://ria.ru/20200810/1575569875.html

свердловская область

екатеринбург

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

валерий горелых, свердловская область, екатеринбург, происшествия