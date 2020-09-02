https://ria.ru/20200902/proisshestvie-1576631897.html
В Екатеринбурге женщина пострадала из-за упавших от ветра столбов ЛЭП
Женщина в Екатеринбурге пострадала в среду из-за падения столбов ЛЭП при сильном ветре, повреждены четыре машины, сообщил РИА Новости представитель ГУ МВД по... РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T14:36
2020-09-02T14:36
2020-09-02T14:36
валерий горелых
свердловская область
екатеринбург
происшествия
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<strong>ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 сен - РИА Новости, Ольга Ерачина.</strong> Женщина в Екатеринбурге пострадала в среду из-за падения столбов ЛЭП при сильном ветре, повреждены четыре машины, сообщил РИА Новости представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.Ранее ГУМЧС по региону предупредило о сильных дождях, грозах с порывами ветра до 20 метров в секунду, которые ожидаются в среду в Свердловской области.Он добавил, что сейчас женщине оказывают помощь, степень тяжести травм выясняется.
https://ria.ru/20200810/1575569875.html
свердловская область
екатеринбург
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
валерий горелых, свердловская область, екатеринбург, происшествия
ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 сен - РИА Новости, Ольга Ерачина. Женщина в Екатеринбурге пострадала в среду из-за падения столбов ЛЭП при сильном ветре, повреждены четыре машины, сообщил РИА Новости представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Ранее ГУМЧС по региону предупредило о сильных дождях, грозах с порывами ветра до 20 метров в секунду, которые ожидаются в среду в Свердловской области.
"Первые тревожные сообщения в дежурную часть УМВД Екатеринбурга поступили в 13.22 (11.22 мск) о том, что в районе улицы Вайнера упали от сильного ветра три столба ЛЭП, которые повредили четыре транспортных средства, в результате чего пострадала одна женщина. Она была госпитализирована", - сказал Горелых.
Он добавил, что сейчас женщине оказывают помощь, степень тяжести травм выясняется.
"Также сейчас дежурная часть областного полицейского главка анализирует и обобщает информацию от территориальных органов в связи с резким порывом ветра. На данную минуту пока сведения о том, что есть погибшие, к счастью, не поступали", - уточнил Горелых.