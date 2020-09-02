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https://ria.ru/20200902/produkty-1576641434.html
Названы продукты, укрепляющие потенцию
Диетолог Елена Соломатина перечислила изданию "Вечерняя Москва" продукты, которые помогают устранить дефицит тестостерона у мужчин. РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T17:34
2020-09-02T17:34
россия
елена соломатина
здоровье
общество
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<strong>МОСКВА, 2 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Диетолог <a href="http://ria.ru/person_elena-solomatina/" target="_blank" data-auto="true">Елена Соломатина</a> перечислила изданию "<a href="https://vm.ru/health/825023-dietolog-nazvala-produkty-kotorye-ukreplyayut-potenciyu" target="_blank" rel="nofollow noopener">Вечерняя Москва</a>" продукты, которые помогают устранить дефицит тестостерона у мужчин.По ее словам, мужчинам нужно употреблять продукты, содержащие хорошо усваиваемый белок: например, куриную грудку, нежирный творог, также белок яиц и нежирная говядина. Телятина также содержится витамин B12, который полезен для здоровья мужчин. Диетолог предложила включить в рацион и морепродукты, например, крабов или устриц, в которых содержится цинк. Он, как напомнила Соломатина, также содержится в орехах и в тыквенных семечках. Кроме того, на либидо и потенцию влияют жирные кислоты омега-3, которые содержат холестерол.Людям старше 35 лет нужно есть больше растительного белка — он содержится в горохе и фасоли."У мужчин, которые хотят иметь мужской характер и внешность, в меню должны присутствовать продукты, способствующие вырабатыванию тестостерона, и напротив, воинам лучше избегать чрезмерного употребления сои или пива", — рассказала Соломатина. Она подчеркнула, что этот напиток может привести к ожирению и повышает уровень женских половых гормонов и снижает уровень тестостерона.Соломатина также порекомендовала мужчинам употреблять капусту и зелень, в особенности шпинат. Молодым мужчинам нужно употреблять специи, а пожилым — продукты, которые содержат сложные углеводы в виде клетчатки и нежирную рыбу. При этом пожилым нужно отказаться от алкоголя и сигарет, а также снизить количество потребляемого кофе — все это старит организм.При этом Соломатина призвала быть аккуратнее с употреблением молока, так как в корм коровам могут добавлять эстрогеновые добавки, что также может отразиться на потенции. Кроме того, тестостерон снижают сладости и газированные напитки.
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россия, елена соломатина, здоровье, общество

Названы продукты, укрепляющие потенцию

17:34 02.09.2020
1424
© Фото : nikola mrdaljКапуста
Капуста - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© Фото : nikola mrdalj
Капуста. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Диетолог Елена Соломатина перечислила изданию "Вечерняя Москва" продукты, которые помогают устранить дефицит тестостерона у мужчин.
По ее словам, мужчинам нужно употреблять продукты, содержащие хорошо усваиваемый белок: например, куриную грудку, нежирный творог, также белок яиц и нежирная говядина. Телятина также содержится витамин B12, который полезен для здоровья мужчин. Диетолог предложила включить в рацион и морепродукты, например, крабов или устриц, в которых содержится цинк. Он, как напомнила Соломатина, также содержится в орехах и в тыквенных семечках. Кроме того, на либидо и потенцию влияют жирные кислоты омега-3, которые содержат холестерол.
"Именно он используется организмом при образовании половых гормонов", — объяснила она.
Людям старше 35 лет нужно есть больше растительного белка — он содержится в горохе и фасоли.
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"У мужчин, которые хотят иметь мужской характер и внешность, в меню должны присутствовать продукты, способствующие вырабатыванию тестостерона, и напротив, воинам лучше избегать чрезмерного употребления сои или пива", — рассказала Соломатина. Она подчеркнула, что этот напиток может привести к ожирению и повышает уровень женских половых гормонов и снижает уровень тестостерона.
Соломатина также порекомендовала мужчинам употреблять капусту и зелень, в особенности шпинат. Молодым мужчинам нужно употреблять специи, а пожилым — продукты, которые содержат сложные углеводы в виде клетчатки и нежирную рыбу. При этом пожилым нужно отказаться от алкоголя и сигарет, а также снизить количество потребляемого кофе — все это старит организм.
При этом Соломатина призвала быть аккуратнее с употреблением молока, так как в корм коровам могут добавлять эстрогеновые добавки, что также может отразиться на потенции. Кроме того, тестостерон снижают сладости и газированные напитки.
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РоссияЕлена СоломатинаЗдоровьеОбщество
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