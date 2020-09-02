https://ria.ru/20200902/pozhary-1576654736.html

Площадь пожаров в Ростовской области выросла до 522 гектаров

Площадь природных пожаров на территории двух районов Ростовской области выросла почти до 522 гектаров, сообщает ГУМЧС России по региону. РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T23:12

2020-09-02T23:12

2020-09-02T23:31

тарасовский район

белокалитвинский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ростовская область

происшествия

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<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. </strong>Площадь природных пожаров на территории двух районов <a href="http://ria.ru/location_Rostovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ростовской области</a> выросла почти до 522 гектаров, сообщает ГУМЧС России по региону."По состоянию на 22.00 мск на территории Ростовской области продолжают действовать два природных пожара в Белокалитвинском и Тарасовском районах, общая площадь которых составляет более 521,7 гектара", - говорится в сообщении.Природный пожар в <a href="http://ria.ru/location_Belokalitvinskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Белокалитвинском районе</a> локализован на площади 21,7 гектара. Наиболее сложная обстановка остается в <a href="http://ria.ru/location_Tarasovskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Тарасовском районе</a>: здесь происходит горение лесного массива на площади около 500 гектаров.В то же время пресс-служба <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> России сообщила, что угроза перехода огня с лесных пожаров на населенные пункты Ростовской области снята."Благодаря увеличенной группировке и оперативным действиям удалось снять угрозу перехода огня с лесных пожаров на населенные пункты и в настоящее время все пожары в четырёх районах Ростовской области в населенных пунктах локализованы", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20200902/pozhary-1576653360.html

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тарасовский район

белокалитвинский район

ростовская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тарасовский район, белокалитвинский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ростовская область, происшествия