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https://ria.ru/20200902/pozhary-1576654736.html
Площадь пожаров в Ростовской области выросла до 522 гектаров
Площадь природных пожаров на территории двух районов Ростовской области выросла почти до 522 гектаров, сообщает ГУМЧС России по региону. РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T23:12
2020-09-02T23:31
тарасовский район
белокалитвинский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ростовская область
происшествия
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<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. </strong>Площадь природных пожаров на территории двух районов <a href="http://ria.ru/location_Rostovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ростовской области</a> выросла почти до 522 гектаров, сообщает ГУМЧС России по региону."По состоянию на 22.00 мск на территории Ростовской области продолжают действовать два природных пожара в Белокалитвинском и Тарасовском районах, общая площадь которых составляет более 521,7 гектара", - говорится в сообщении.Природный пожар в <a href="http://ria.ru/location_Belokalitvinskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Белокалитвинском районе</a> локализован на площади 21,7 гектара. Наиболее сложная обстановка остается в <a href="http://ria.ru/location_Tarasovskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Тарасовском районе</a>: здесь происходит горение лесного массива на площади около 500 гектаров.В то же время пресс-служба <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> России сообщила, что угроза перехода огня с лесных пожаров на населенные пункты Ростовской области снята."Благодаря увеличенной группировке и оперативным действиям удалось снять угрозу перехода огня с лесных пожаров на населенные пункты и в настоящее время все пожары в четырёх районах Ростовской области в населенных пунктах локализованы", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20200902/pozhary-1576653360.html
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тарасовский район
белокалитвинский район
ростовская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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тарасовский район, белокалитвинский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ростовская область, происшествия

Площадь пожаров в Ростовской области выросла до 522 гектаров

23:12 02.09.2020 (обновлено: 23:31 02.09.2020)
1550
© МЧС РоссииЛесной пожар в Ростовской области
Лесной пожар в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© МЧС России
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Площадь природных пожаров на территории двух районов Ростовской области выросла почти до 522 гектаров, сообщает ГУМЧС России по региону.
"По состоянию на 22.00 мск на территории Ростовской области продолжают действовать два природных пожара в Белокалитвинском и Тарасовском районах, общая площадь которых составляет более 521,7 гектара", - говорится в сообщении.
Природный пожар в Белокалитвинском районе локализован на площади 21,7 гектара. Наиболее сложная обстановка остается в Тарасовском районе: здесь происходит горение лесного массива на площади около 500 гектаров.
В то же время пресс-служба МЧС России сообщила, что угроза перехода огня с лесных пожаров на населенные пункты Ростовской области снята.
"Благодаря увеличенной группировке и оперативным действиям удалось снять угрозу перехода огня с лесных пожаров на населенные пункты и в настоящее время все пожары в четырёх районах Ростовской области в населенных пунктах локализованы", - говорится в сообщении.
Лесной пожар в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
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Тарасовский районБелокалитвинский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ростовская областьПроисшествия
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