https://ria.ru/20200902/pozhary-1576653360.html

В Ростовской области два человека погибли из-за пожаров

Следователи выясняют обстоятельства гибели двух человек при пожарах в Красносулинском и Тацинском районах Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T22:06

2020-09-02T22:06

2020-09-02T23:53

валерий каменский

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

красносулинский район

ростовская область

тацинский район

происшествия

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<strong>РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 сен — РИА Новости.</strong> Следователи выясняют обстоятельства гибели двух человек при пожарах в Красносулинском и Тацинском районах <a href="http://ria.ru/location_Rostovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ростовской области</a>, сообщил РИА Новости представитель следственного управления СК по региону.По словам собеседника агентства, при тушении огня в частном доме нашли тело женщины 1935 года рождения. В другом здании также обнаружили костные останки."В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты следственного управления. Назначено проведение судебно-медицинских и иных необходимых экспертиз", — говорится в сообщении.Природные пожары в среду возникли на территории Белокалитвинского, Тарасовского, Каменского и Красносулинского районов. Огонь распространился в том числе на частные дома. Площадь возгорания, по данным МЧС, к вечеру составила более 520 гектаров. Начальник пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев сообщил, что Минобороны при необходимости готово привлечь к тушению второй вертолет.

https://ria.ru/20200902/pozhar-1576638149.html

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красносулинский район

ростовская область

тацинский район

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

валерий каменский, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красносулинский район, ростовская область, тацинский район, происшествия