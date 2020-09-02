https://ria.ru/20200902/pozhary-1576653360.html
В Ростовской области два человека погибли из-за пожаров
Следователи выясняют обстоятельства гибели двух человек при пожарах в Красносулинском и Тацинском районах Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T22:06
2020-09-02T22:06
2020-09-02T23:53
валерий каменский
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
красносулинский район
ростовская область
тацинский район
происшествия
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<strong>РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 сен — РИА Новости.</strong> Следователи выясняют обстоятельства гибели двух человек при пожарах в Красносулинском и Тацинском районах <a href="http://ria.ru/location_Rostovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ростовской области</a>, сообщил РИА Новости представитель следственного управления СК по региону.По словам собеседника агентства, при тушении огня в частном доме нашли тело женщины 1935 года рождения. В другом здании также обнаружили костные останки."В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты следственного управления. Назначено проведение судебно-медицинских и иных необходимых экспертиз", — говорится в сообщении.Природные пожары в среду возникли на территории Белокалитвинского, Тарасовского, Каменского и Красносулинского районов. Огонь распространился в том числе на частные дома. Площадь возгорания, по данным МЧС, к вечеру составила более 520 гектаров. Начальник пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев сообщил, что Минобороны при необходимости готово привлечь к тушению второй вертолет.
https://ria.ru/20200902/pozhar-1576638149.html
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красносулинский район
ростовская область
тацинский район
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
валерий каменский, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красносулинский район, ростовская область, тацинский район, происшествия