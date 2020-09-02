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Площадь пожаров в Ростовской области выросла вдвое за несколько часов
Площадь природных пожаров на территории Ростовской области за несколько часов увеличилась почти вдвое - до 38 гектаров, борьбу с огнем ведут более 400 человек,... РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T18:02
2020-09-02T18:08
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ростовская область
происшествия
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<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> Площадь природных пожаров на территории <a href="http://ria.ru/location_Rostovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ростовской области</a> за несколько часов увеличилась почти вдвое - до 38 гектаров, борьбу с огнем ведут более 400 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> России."На территории Ростовской области действуют два лесных пожара (Белокалитвинский и Тарасовский районы), общая площадь лесного пожара, пройденная огнём, составляет 32 гектара и два ландшафтных пожара (Каменский и Красносулинский районы), общая площадь пройденная огнём, составляет 6 гектаров", - говорится в сообщении.По данным МЧС, в <a href="http://ria.ru/location_Belokalitvinskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Белокалитвинском районе</a> удалось снять угрозу населенному пункту, потушен пожар в 20 нежилых строениях. Продолжается тушение лесного массива на площади 14,5 гектара."Всего в настоящее время к тушению в четырех районах Ростовской области привлечено 406 человек и 120 единицы техники", - отмечает ведомство.
https://realty.ria.ru/20200902/dachi-1576642525.html
ростовская область
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ростовская область, происшествия

Площадь пожаров в Ростовской области выросла вдвое за несколько часов

18:02 02.09.2020 (обновлено: 18:08 02.09.2020)
1644
© МЧС РоссииЛесной пожар в Ростовской области
Лесной пожар в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© МЧС России
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Площадь природных пожаров на территории Ростовской области за несколько часов увеличилась почти вдвое - до 38 гектаров, борьбу с огнем ведут более 400 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"На территории Ростовской области действуют два лесных пожара (Белокалитвинский и Тарасовский районы), общая площадь лесного пожара, пройденная огнём, составляет 32 гектара и два ландшафтных пожара (Каменский и Красносулинский районы), общая площадь пройденная огнём, составляет 6 гектаров", - говорится в сообщении.
По данным МЧС, в Белокалитвинском районе удалось снять угрозу населенному пункту, потушен пожар в 20 нежилых строениях. Продолжается тушение лесного массива на площади 14,5 гектара.
"Всего в настоящее время к тушению в четырех районах Ростовской области привлечено 406 человек и 120 единицы техники", - отмечает ведомство.
Лесной пожар в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
Вчера, 17:43
В Ростовской области потушили 20 дач
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ростовская областьПроисшествия
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