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В Ростовской области режим ЧС ввели на территории Тарасовского района
Режим чрезвычайной ситуации распространили на весь Тарасовский район Ростовской области из-за природных пожаров, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T23:46
2020-09-02T23:50
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
тарасовский район
ростовская область
происшествия
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<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> Режим чрезвычайной ситуации распространили на весь <a href="http://ria.ru/location_Tarasovskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Тарасовский район</a> <a href="http://ria.ru/location_Rostovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ростовской области</a> из-за природных пожаров, сообщает пресс-служба <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> России.Ранее сообщалось, что режим ЧС ввели на территории Митякинского сельского поселения Тарасовского района.Природные пожары в среду возникли на территории Белокалитвинского, Тарасовского, Каменского и Красносулинского районов области. Площадь возгорания, по данным МЧС, составляет почти 522 гектара.
россия
тарасовский район
ростовская область
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), тарасовский район, ростовская область, происшествия

В Ростовской области режим ЧС ввели на территории Тарасовского района

23:46 02.09.2020 (обновлено: 23:50 02.09.2020)
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© МЧС РоссииЛесной пожар в Ростовской области
Лесной пожар в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© МЧС России
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации распространили на весь Тарасовский район Ростовской области из-за природных пожаров, сообщает пресс-служба МЧС России.
Ранее сообщалось, что режим ЧС ввели на территории Митякинского сельского поселения Тарасовского района.

"В 18.00 02.09.2020 администрацией Тарасовского района введен режим ЧС на территории района", - говорится в сообщении.

Природные пожары в среду возникли на территории Белокалитвинского, Тарасовского, Каменского и Красносулинского районов области. Площадь возгорания, по данным МЧС, составляет почти 522 гектара.
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РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Тарасовский районРостовская областьПроисшествия
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