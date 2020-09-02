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В Ростовской области режим ЧС ввели на территории Тарасовского района

Режим чрезвычайной ситуации распространили на весь Тарасовский район Ростовской области из-за природных пожаров, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T23:46

2020-09-02T23:46

2020-09-02T23:50

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

тарасовский район

ростовская область

происшествия

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<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> Режим чрезвычайной ситуации распространили на весь <a href="http://ria.ru/location_Tarasovskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Тарасовский район</a> <a href="http://ria.ru/location_Rostovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ростовской области</a> из-за природных пожаров, сообщает пресс-служба <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> России.Ранее сообщалось, что режим ЧС ввели на территории Митякинского сельского поселения Тарасовского района.Природные пожары в среду возникли на территории Белокалитвинского, Тарасовского, Каменского и Красносулинского районов области. Площадь возгорания, по данным МЧС, составляет почти 522 гектара.

россия

тарасовский район

ростовская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), тарасовский район, ростовская область, происшествия