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https://ria.ru/20200902/pozhar-1576638149.html
Опубликовано видео пожара в Ростовской области
Появилось видео пожара в Белокалитвинском районе Ростовской области, где загорелись около 20 дач в садовом товариществе "Пионер". РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T16:50
2020-09-02T17:56
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ростовская область
происшествия
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<strong>МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. </strong>Появилось видео пожара в Белокалитвинском районе <a href="https://ria.ru/location_Rostovskaja_oblast/" target="_blank">Ростовской области</a>, где загорелись около 20 дач в садовом товариществе "Пионер". На кадрах видно дым от пожара и языки пламени, охватившие лес.К тушению привлекли вертолет Ми-8 и 26 человек.В МЧС уточнили, что из-за жаркой и ветреной погоды загорелась сухая трава в Белокалитвинском, Тарасовском, Каменском и Красносулинском районах. В Тарасовском районе пожарные ликвидируют возгорание на площади около 10 гектаров. Работы ведутся по повышенному номеру сложности. Жителей близлежащих домов эвакуируют. На помощь сотрудникам МЧС выдвинулась аэромобильная группа в составе 100 человек и 15 единиц техники.
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ростовская область
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Новости
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Кадры лесного пожара в Ростовской области
Крупный лесной пожар в Ростовской области. Огонь перекинулся в садовое товарищество, на 20 дачных домов.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ростовская область, происшествия

Опубликовано видео пожара в Ростовской области

16:50 02.09.2020 (обновлено: 17:56 02.09.2020)
1910
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Появилось видео пожара в Белокалитвинском районе Ростовской области, где загорелись около 20 дач в садовом товариществе "Пионер".
На кадрах видно дым от пожара и языки пламени, охватившие лес.
К тушению привлекли вертолет Ми-8 и 26 человек.
В МЧС уточнили, что из-за жаркой и ветреной погоды загорелась сухая трава в Белокалитвинском, Тарасовском, Каменском и Красносулинском районах. В Тарасовском районе пожарные ликвидируют возгорание на площади около 10 гектаров. Работы ведутся по повышенному номеру сложности. Жителей близлежащих домов эвакуируют. На помощь сотрудникам МЧС выдвинулась аэромобильная группа в составе 100 человек и 15 единиц техники.
Учения МЧС России - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
Вчера, 16:12
В Ростовской области крупный пожар охватил 20 домов
100702
Обсудить 1
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ростовская областьПроисшествия
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