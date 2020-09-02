https://ria.ru/20200902/pozhar-1576638149.html
Опубликовано видео пожара в Ростовской области
Появилось видео пожара в Белокалитвинском районе Ростовской области, где загорелись около 20 дач в садовом товариществе "Пионер". РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T16:50
2020-09-02T16:50
2020-09-02T17:56
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ростовская область
происшествия
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<strong>МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. </strong>Появилось видео пожара в Белокалитвинском районе <a href="https://ria.ru/location_Rostovskaja_oblast/" target="_blank">Ростовской области</a>, где загорелись около 20 дач в садовом товариществе "Пионер". На кадрах видно дым от пожара и языки пламени, охватившие лес.К тушению привлекли вертолет Ми-8 и 26 человек.В МЧС уточнили, что из-за жаркой и ветреной погоды загорелась сухая трава в Белокалитвинском, Тарасовском, Каменском и Красносулинском районах. В Тарасовском районе пожарные ликвидируют возгорание на площади около 10 гектаров. Работы ведутся по повышенному номеру сложности. Жителей близлежащих домов эвакуируют. На помощь сотрудникам МЧС выдвинулась аэромобильная группа в составе 100 человек и 15 единиц техники.
https://radiosputnik.ria.ru/20200902/pozhar-1576637406.html
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ростовская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Кадры лесного пожара в Ростовской области
Крупный лесной пожар в Ростовской области. Огонь перекинулся в садовое товарищество, на 20 дачных домов.
2020-09-02T16:50
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ростовская область, происшествия