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При пожаре в жилом доме в Мордовии погибли трое детей
Трое детей погибли при пожаре в жилом доме в мордовском селе Кемля, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T07:25
2020-09-02T07:25
республика мордовия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
уфа
ичалковский район
происшествия
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<strong>УФА, 2 сен - РИА Новости.</strong> Трое детей погибли при пожаре в жилом доме в мордовском селе Кемля, сообщили РИА Новости в ГУ <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> по региону.По словам собеседника агентства, сообщение о возгорании в жилом двухквартирном доме в селе Кемля <a href="http://ria.ru/location_Ichalkovskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Ичалковского района</a> Мордовии поступило в 1.20 мск, огонь был ликвидирован в 2.20 на площади 60 квадратных метров.
уфа
ичалковский район
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Новости
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республика мордовия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), уфа, ичалковский район, происшествия

При пожаре в жилом доме в Мордовии погибли трое детей

07:25 02.09.2020
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© РИА Новости / Татьяна МакееваМашина скорой медицинской помощи в Твери
Машина скорой медицинской помощи в Твери - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© РИА Новости / Татьяна Макеева
УФА, 2 сен - РИА Новости. Трое детей погибли при пожаре в жилом доме в мордовском селе Кемля, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по региону.
По словам собеседника агентства, сообщение о возгорании в жилом двухквартирном доме в селе Кемля Ичалковского района Мордовии поступило в 1.20 мск, огонь был ликвидирован в 2.20 на площади 60 квадратных метров.
"В ходе тушения в доме были обнаружены тела троих детей, их возраст и обстоятельства трагедии устанавливаются", - сказали РИА Новости в спасательном ведомстве.
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Республика МордовияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)УфаИчалковский районПроисшествия
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