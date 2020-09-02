https://ria.ru/20200902/pozhar-1576609960.html

При пожаре в жилом доме в Мордовии погибли трое детей

Трое детей погибли при пожаре в жилом доме в мордовском селе Кемля, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T07:25

2020-09-02T07:25

2020-09-02T07:25

республика мордовия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

уфа

ичалковский район

происшествия

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<strong>УФА, 2 сен - РИА Новости.</strong> Трое детей погибли при пожаре в жилом доме в мордовском селе Кемля, сообщили РИА Новости в ГУ <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> по региону.По словам собеседника агентства, сообщение о возгорании в жилом двухквартирном доме в селе Кемля <a href="http://ria.ru/location_Ichalkovskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Ичалковского района</a> Мордовии поступило в 1.20 мск, огонь был ликвидирован в 2.20 на площади 60 квадратных метров.

уфа

ичалковский район

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика мордовия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), уфа, ичалковский район, происшествия