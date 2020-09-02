https://ria.ru/20200902/pogoda-1576620893.html
"Лето не заканчивается". Москвичам рассказали о погоде на выходных
Погода в Москве в выходные будет комфортной, лето не закончится даже в ближайшие выходные, однако местами будет небольшой дождь, наиболее вероятно - в северной... РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T11:58
2020-09-02T11:58
2020-09-02T11:58
татьяна позднякова
погода
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> Погода в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> в выходные будет комфортной, лето не закончится даже в ближайшие выходные, однако местами будет небольшой дождь, наиболее вероятно - в северной части столичного региона, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро <a href="http://ria.ru/person_tatyana-pozdnyakova/" target="_blank" data-auto="true">Татьяна Позднякова</a>.Синоптик добавила, что ночи станут более теплыми, в Москве около плюс 13-15, по области 10-15. Днем в субботу плюс 21-23, в воскресенье плюс 22-24 градуса."Погода будет довольно комфортной, градуса на 3-4 выше климатической нормы. Можно сказать, что лето не заканчивается даже в ближайшие выходные", - заключила она.
https://ria.ru/20200901/osen-1576564902.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
татьяна позднякова, погода, москва, общество