https://ria.ru/20200902/pogoda-1576620893.html

"Лето не заканчивается". Москвичам рассказали о погоде на выходных

Погода в Москве в выходные будет комфортной, лето не закончится даже в ближайшие выходные, однако местами будет небольшой дождь, наиболее вероятно - в северной... РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T11:58

2020-09-02T11:58

2020-09-02T11:58

татьяна позднякова

погода

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572286818_0:309:3092:2048_1400x0_80_0_0_e9941c803d1eb6dc1583e8a74c75a600.jpg

<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> Погода в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> в выходные будет комфортной, лето не закончится даже в ближайшие выходные, однако местами будет небольшой дождь, наиболее вероятно - в северной части столичного региона, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро <a href="http://ria.ru/person_tatyana-pozdnyakova/" target="_blank" data-auto="true">Татьяна Позднякова</a>.Синоптик добавила, что ночи станут более теплыми, в Москве около плюс 13-15, по области 10-15. Днем в субботу плюс 21-23, в воскресенье плюс 22-24 градуса."Погода будет довольно комфортной, градуса на 3-4 выше климатической нормы. Можно сказать, что лето не заканчивается даже в ближайшие выходные", - заключила она.

https://ria.ru/20200901/osen-1576564902.html

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

татьяна позднякова, погода, москва, общество