Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200902/pogoda-1576620893.html
"Лето не заканчивается". Москвичам рассказали о погоде на выходных
Погода в Москве в выходные будет комфортной, лето не закончится даже в ближайшие выходные, однако местами будет небольшой дождь, наиболее вероятно - в северной... РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T11:58
2020-09-02T11:58
татьяна позднякова
погода
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572286818_0:309:3092:2048_1400x0_80_0_0_e9941c803d1eb6dc1583e8a74c75a600.jpg
<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> Погода в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> в выходные будет комфортной, лето не закончится даже в ближайшие выходные, однако местами будет небольшой дождь, наиболее вероятно - в северной части столичного региона, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро <a href="http://ria.ru/person_tatyana-pozdnyakova/" target="_blank" data-auto="true">Татьяна Позднякова</a>.Синоптик добавила, что ночи станут более теплыми, в Москве около плюс 13-15, по области 10-15. Днем в субботу плюс 21-23, в воскресенье плюс 22-24 градуса."Погода будет довольно комфортной, градуса на 3-4 выше климатической нормы. Можно сказать, что лето не заканчивается даже в ближайшие выходные", - заключила она.
https://ria.ru/20200901/osen-1576564902.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572286818_118:0:2849:2048_1400x0_80_0_0_83e7a516be2a20cd6f993c7d13501b84.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
татьяна позднякова, погода, москва, общество

"Лето не заканчивается". Москвичам рассказали о погоде на выходных

11:58 02.09.2020
1060
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Москва. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Погода в Москве в выходные будет комфортной, лето не закончится даже в ближайшие выходные, однако местами будет небольшой дождь, наиболее вероятно - в северной части столичного региона, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.
"В субботу и воскресенье немного увеличится облачность, так как нас будет пересекать атмосферный фронт, и за счет этого будет много облаков. Не исключено, что местами будет небольшой дождь, но наиболее вероятно - в северной части столичного региона, в столице будет без существенных осадков. Огорчаться насчет выходных не стоит, погода будет комфортной", - сообщила Позднякова.
Синоптик добавила, что ночи станут более теплыми, в Москве около плюс 13-15, по области 10-15. Днем в субботу плюс 21-23, в воскресенье плюс 22-24 градуса.
"Погода будет довольно комфортной, градуса на 3-4 выше климатической нормы. Можно сказать, что лето не заканчивается даже в ближайшие выходные", - заключила она.
Осень в Москве - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
1 сентября, 11:26
"Будет время на акклиматизацию". Москвичам рассказали о погоде осенью
500001
Обсудить 0
Татьяна ПоздняковаПогодаМоскваОбщество
Рекомендуем
Люди отдыхают в парке на улице Крупской в Москве
Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в среду
Отдыхающие на пляже Ривьера в Центральном районе города Сочи
В Сочи жара до 37 градусов продержится до пятницы
Модуль Наука российского сегмента Международной космической станции перед отправкой на космодром Байконур
Новый российский модуль для МКС избавили от украинских деталей
Ангела Меркель во время пресс-конференции в Берлине
Меркель призвала Россию дать объяснения по ситуации с Навальным
Осень в Москве
"Будет время на акклиматизацию". Москвичам рассказали о погоде осенью
Жара в Москве
Синоптики подвели погодные итоги лета в Москве
Глава МИД Белоруссии Владимир Макей
Макей поблагодарил Россию за взвешенную позицию по ситуации в Белоруссии
Люди отдыхают в парке на Воробьевых горах в Москве
Москвичей предупредили о высоком атмосферном давлении во вторник
Заслуженная артистка России Валентина Легкоступова
Стали известны результаты вскрытия тела Валентины Легкоступовой
Алексей Навальный
Немецкие специалисты заявили, что Навального отравили "Новичком"
Дмитрий Медведев
Медведев назвал плюсы самоизоляции
Люди отдыхают в парке
В Гидрометцентре предупредили о сильной жаре в ряде регионов
Девушка слушает музыку на iPod
Мужчина отдал дочери старый гаджет жены и лишился брака
Добыча нефти
Bloomberg: у мировой нефтяной державы заканчиваются деньги
Участники акции протеста и сотрудники правоохранительных органов на проспекте Независимости в Минске
Лавров сообщил о находящихся в Белоруссии 200 экстремистах с Украины
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:29Россия оказалась на уровне Ботсваны по индексу качества элит
03:25Эксперты назвали самые популярные схемы мошенничества в период пандемии
03:18Эксперт рассказал, почему нельзя носить смартфон в кармане
03:12Эксперт рассказал, как защитить пожилых людей от интернет-мошенников
03:03Трамп решил лишить финансирования города, ставшие "зонами анархии"
02:41Названы главные причины гибели сибирских лесов
02:34Принц Гарри и его супруга Меган подписали многолетний контракт с Netflix
02:27Туск заявил, что Лукашенко хотел объединить Украину с Белоруссией
02:16Эксперт рассказал, как мошенники обманывают людей с помощью банкоматов
02:08В ряде школ Приморья отменили занятия из-за тайфуна "Майсак"
02:01В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности
02:00Психолог рассказал, почему возникает дежавю
01:44Эксперты рассказали, что нельзя делать с посадочными талонами
01:12Правозащитники рассказали, что Фургал похудел в СИЗО
01:08В Гидрометцентре предупредили о заморозках в некоторых регионах России
01:02Опубликовано видео с полицейским, открывшим стрельбу по подчиненным
00:41Замеченная без маски в парикмахерской Пелоси заявила, что ее "подставили"
00:35Американский суд признал раскрытую Сноуденом программу слежки незаконной
00:31Гидрометцентр назвал регион России с самой плохой погодой в ближайшие дни
23:51Реставраторы написали письмо министру культуры о кризисе в отрасли
Лента новостейМолния