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Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в среду
Отсутствие осадков и до 21 градуса тепла ожидается в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков. РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T08:05
2020-09-02T08:05
погода
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> Отсутствие осадков и до 21 градуса тепла ожидается в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды <a href="http://www.fobos.tv/" target="_blank">"Фобос" </a>Александр Синенков.Ветер будет восточный, 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление немного повысится и составит 756 миллиметров ртутного столба.
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погода, москва, общество

Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в среду

08:05 02.09.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЛюди отдыхают в парке на улице Крупской в Москве
Люди отдыхают в парке на улице Крупской в Москве - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Люди отдыхают в парке на улице Крупской в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Отсутствие осадков и до 21 градуса тепла ожидается в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Сегодня погоду в Москве будет определять антициклон. Мы ожидаем переменную облачность без осадков. Максимальная температура воздуха в столице составит плюс 19-21 градус, по области - 17-22", - сообщил Синенков.
Ветер будет восточный, 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление немного повысится и составит 756 миллиметров ртутного столба.
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