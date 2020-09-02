https://ria.ru/20200902/pogoda-1576610842.html

Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в среду

Отсутствие осадков и до 21 градуса тепла ожидается в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков. РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T08:05

2020-09-02T08:05

2020-09-02T08:05

погода

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> Отсутствие осадков и до 21 градуса тепла ожидается в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды <a href="http://www.fobos.tv/" target="_blank">"Фобос" </a>Александр Синенков.Ветер будет восточный, 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление немного повысится и составит 756 миллиметров ртутного столба.

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, москва, общество