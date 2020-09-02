https://ria.ru/20200902/pogoda-1576610842.html
Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в среду
Отсутствие осадков и до 21 градуса тепла ожидается в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков. РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T08:05
2020-09-02T08:05
2020-09-02T08:05
погода
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> Отсутствие осадков и до 21 градуса тепла ожидается в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды <a href="http://www.fobos.tv/" target="_blank">"Фобос" </a>Александр Синенков.Ветер будет восточный, 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление немного повысится и составит 756 миллиметров ртутного столба.
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода, москва, общество