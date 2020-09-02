Воробьев: Все учащиеся малых школ Подмосковья получают горячее питание
© Пресс-служба правительства Московской областиГубернатор Подмосковья Андрей Воробев
© Пресс-служба правительства Московской области
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Все младшеклассники подмосковных школ, в том числе малокомплектных, получают бесплатное горячее питание, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Воробьев в среду проверил работу сельской Тимковской школы № 59 имени А.Н. Кощеева в Богородском городском округе, которой в этом году исполняется 115 лет. Здесь учатся около 70 школьников из ближайших деревень Богородского и Павлово-Посадского городских округов.
"Вся начальная школа у нас в Подмосковье получает горячее питание бесплатно. В регионе порядка 1500 школ, из них малокомплектных - 128. В этой школе можно закончить 9 классов и дальше пойти в колледж. Мы стараемся ремонтировать эти школы. Также обязательно делаем спортивное ядро, чтобы ребята могли заниматься активностями у себя в поселке или в деревне. Эти школы полностью укомплектованы учителями", - привели в пресс-службе облправительства слова Воробьева.
В 2018 году в рамках госпрограммы "Образование Подмосковья" в Тимковской школе был проведен капремонт: обновлены классы, столовая, появилась спортивная площадка, создана безбарьерная среда. В рамках профориентации школьников и участия в движении "Ворлдскиллз" школа взаимодействует с колледжами Ногинска, Павловского Посада, Электростали.
Воробьев также проверил в Ногинске работу нового ФОКа с крытым катком, построенного по его поручению, и результаты реконструкции стадиона "Знамя", которая проводилась в рамках региональной госпрограммы "Строительство объектов социальной инфраструктуры".
С июля в ФОКе постоянно занимаются более 150 воспитанников спортшколы олимпийского резерва для детей, а также тренируются хоккеисты-любители всех возрастов. В сентябре здесь будет введен график посещения для льготных категорий граждан: около 20% пропускной способности будут отведены под акции "Добрый час", "Социальный час", а также часы фигурного катания и хоккея.