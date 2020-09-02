Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20200902/podmoskove-1576653618.html
Воробьев: Все учащиеся малых школ Подмосковья получают горячее питание
Все младшеклассники подмосковных школ, в том числе малокомплектных, получают бесплатное горячее питание, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T22:12
2020-09-02T22:12
новости подмосковья
россия
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/02/1576653299_0:131:2500:1537_1400x0_80_0_0_385af20fdf70c37e135ba333b1bf522a.jpg
<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> Все младшеклассники подмосковных школ, в том числе малокомплектных, получают бесплатное горячее питание, сообщил губернатор Московской области <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Vorobev/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Воробьев</a>.Воробьев в среду проверил работу сельской Тимковской школы № 59 имени А.Н. Кощеева в Богородском городском округе, которой в этом году исполняется 115 лет. Здесь учатся около 70 школьников из ближайших деревень Богородского и Павлово-Посадского городских округов.В 2018 году в рамках госпрограммы "Образование Подмосковья" в Тимковской школе был проведен капремонт: обновлены классы, столовая, появилась спортивная площадка, создана безбарьерная среда. В рамках профориентации школьников и участия в движении "Ворлдскиллз" школа взаимодействует с колледжами <a href="http://ria.ru/location_Noginsk/" target="_blank" data-auto="true">Ногинска</a>, <a href="http://ria.ru/location_Pavlovskijj_Posad/" target="_blank" data-auto="true">Павловского Посада</a>, <a href="http://ria.ru/location_EHlektrostal/" target="_blank" data-auto="true">Электростали</a>.Воробьев также проверил в Ногинске работу нового ФОКа с крытым катком, построенного по его поручению, и результаты реконструкции стадиона "Знамя", которая проводилась в рамках региональной госпрограммы "Строительство объектов социальной инфраструктуры".С июля в ФОКе постоянно занимаются более 150 воспитанников спортшколы олимпийского резерва для детей, а также тренируются хоккеисты-любители всех возрастов. В сентябре здесь будет введен график посещения для льготных категорий граждан: около 20% пропускной способности будут отведены под акции "Добрый час", "Социальный час", а также часы фигурного катания и хоккея.
https://ria.ru/20200831/investory-1576536338.html
россия
московская область (подмосковье)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/02/1576653299_139:0:2362:1667_1400x0_80_0_0_5d2e6f3a72110168ad9ff7c4d2dc6238.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, андрей воробьев, московская область (подмосковье), общество

Воробьев: Все учащиеся малых школ Подмосковья получают горячее питание

22:12 02.09.2020
61
© Пресс-служба правительства Московской областиГубернатор Подмосковья Андрей Воробев
Губернатор Подмосковья Андрей Воробев - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© Пресс-служба правительства Московской области
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Все младшеклассники подмосковных школ, в том числе малокомплектных, получают бесплатное горячее питание, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Воробьев в среду проверил работу сельской Тимковской школы № 59 имени А.Н. Кощеева в Богородском городском округе, которой в этом году исполняется 115 лет. Здесь учатся около 70 школьников из ближайших деревень Богородского и Павлово-Посадского городских округов.

"Вся начальная школа у нас в Подмосковье получает горячее питание бесплатно. В регионе порядка 1500 школ, из них малокомплектных - 128. В этой школе можно закончить 9 классов и дальше пойти в колледж. Мы стараемся ремонтировать эти школы. Также обязательно делаем спортивное ядро, чтобы ребята могли заниматься активностями у себя в поселке или в деревне. Эти школы полностью укомплектованы учителями", - привели в пресс-службе облправительства слова Воробьева.

В 2018 году в рамках госпрограммы "Образование Подмосковья" в Тимковской школе был проведен капремонт: обновлены классы, столовая, появилась спортивная площадка, создана безбарьерная среда. В рамках профориентации школьников и участия в движении "Ворлдскиллз" школа взаимодействует с колледжами Ногинска, Павловского Посада, Электростали.
Воробьев также проверил в Ногинске работу нового ФОКа с крытым катком, построенного по его поручению, и результаты реконструкции стадиона "Знамя", которая проводилась в рамках региональной госпрограммы "Строительство объектов социальной инфраструктуры".
С июля в ФОКе постоянно занимаются более 150 воспитанников спортшколы олимпийского резерва для детей, а также тренируются хоккеисты-любители всех возрастов. В сентябре здесь будет введен график посещения для льготных категорий граждан: около 20% пропускной способности будут отведены под акции "Добрый час", "Социальный час", а также часы фигурного катания и хоккея.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время встречи в Кремле с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
31 августа, 16:02Новости Подмосковья
Губернатор Подмосковья поручил усилить работу по привлечению инвесторов
001000
Обсудить 0
Новости ПодмосковьяРоссияАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)Общество
Рекомендуем
Актриса Кристина Асмус
Асмус рассказала, из-за чего "ревела всю ночь"
Роман Вильфанд
Гидрометцентр назвал регион России с самой плохой погодой в ближайшие дни
Медицинский работник в одном из отделений госпиталя COVID-19 в ГКБ No1 имени Н.И. Пирогова в Москве
В Москве умерли 13 пациентов с коронавирусом
Пляж на берегу Черного моря в Крыму
Аксенов заявил, что курортный сезон в Крыму состоялся
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
Памфилова рассказала о хранении бюллетеней после каждого дня голосования
Города России. Нижний Новгород
Шесть нижегородских городов выиграли конкурс по созданию комфортной среды
Кадр из сериала Анатомия страсти
Стало известно, когда возобновятся съемки "Анатомии страсти"
Наземный стыковочный пункт газопровода Северный поток — 2 в Любмине
Оппозиционная немецкая партия потребовала остановить "Северный поток — 2"
Оператор по добыче нефти на нефтяном кусте в районе города Лангепас
ХМАО готов первым тестировать цифровые решения в недропользовании
Город Краснодар
Фонд микрофинансирования Кубани вновь признан крупнейшим в России
Города мира. Женева
США намерены выборочно участвовать в заседаниях ВОЗ
Опубликовано видео со стрелявшим полицейским
Опубликовано видео с полицейским, открывшим стрельбу по подчиненным
Ученица показывает паспорт перед началом сдачи Единого государственного экзамена
За высокие результаты по ЕГЭ выплатят около 60 млн рублей
Иней на листьях
В Гидрометцентре предупредили о заморозках в некоторых регионах России
Банкомат
Эксперт рассказал, как мошенники обманывают людей с помощью банкоматов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:29Россия оказалась на уровне Ботсваны по индексу качества элит
03:25Эксперты назвали самые популярные схемы мошенничества в период пандемии
03:18Эксперт рассказал, почему нельзя носить смартфон в кармане
03:12Эксперт рассказал, как защитить пожилых людей от интернет-мошенников
03:03Трамп решил лишить финансирования города, ставшие "зонами анархии"
02:41Названы главные причины гибели сибирских лесов
02:34Принц Гарри и его супруга Меган подписали многолетний контракт с Netflix
02:27Туск заявил, что Лукашенко хотел объединить Украину с Белоруссией
02:16Эксперт рассказал, как мошенники обманывают людей с помощью банкоматов
02:08В ряде школ Приморья отменили занятия из-за тайфуна "Майсак"
02:01В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности
02:00Психолог рассказал, почему возникает дежавю
01:44Эксперты рассказали, что нельзя делать с посадочными талонами
01:12Правозащитники рассказали, что Фургал похудел в СИЗО
01:08В Гидрометцентре предупредили о заморозках в некоторых регионах России
01:02Опубликовано видео с полицейским, открывшим стрельбу по подчиненным
00:41Замеченная без маски в парикмахерской Пелоси заявила, что ее "подставили"
00:35Американский суд признал раскрытую Сноуденом программу слежки незаконной
00:31Гидрометцентр назвал регион России с самой плохой погодой в ближайшие дни
23:51Реставраторы написали письмо министру культуры о кризисе в отрасли
Лента новостейМолния