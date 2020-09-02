https://ria.ru/20200902/podmoskove-1576653618.html

Воробьев: Все учащиеся малых школ Подмосковья получают горячее питание

Все младшеклассники подмосковных школ, в том числе малокомплектных, получают бесплатное горячее питание, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T22:12

2020-09-02T22:12

2020-09-02T22:12

новости подмосковья

россия

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

общество

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<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> Все младшеклассники подмосковных школ, в том числе малокомплектных, получают бесплатное горячее питание, сообщил губернатор Московской области <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Vorobev/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Воробьев</a>.Воробьев в среду проверил работу сельской Тимковской школы № 59 имени А.Н. Кощеева в Богородском городском округе, которой в этом году исполняется 115 лет. Здесь учатся около 70 школьников из ближайших деревень Богородского и Павлово-Посадского городских округов.В 2018 году в рамках госпрограммы "Образование Подмосковья" в Тимковской школе был проведен капремонт: обновлены классы, столовая, появилась спортивная площадка, создана безбарьерная среда. В рамках профориентации школьников и участия в движении "Ворлдскиллз" школа взаимодействует с колледжами <a href="http://ria.ru/location_Noginsk/" target="_blank" data-auto="true">Ногинска</a>, <a href="http://ria.ru/location_Pavlovskijj_Posad/" target="_blank" data-auto="true">Павловского Посада</a>, <a href="http://ria.ru/location_EHlektrostal/" target="_blank" data-auto="true">Электростали</a>.Воробьев также проверил в Ногинске работу нового ФОКа с крытым катком, построенного по его поручению, и результаты реконструкции стадиона "Знамя", которая проводилась в рамках региональной госпрограммы "Строительство объектов социальной инфраструктуры".С июля в ФОКе постоянно занимаются более 150 воспитанников спортшколы олимпийского резерва для детей, а также тренируются хоккеисты-любители всех возрастов. В сентябре здесь будет введен график посещения для льготных категорий граждан: около 20% пропускной способности будут отведены под акции "Добрый час", "Социальный час", а также часы фигурного катания и хоккея.

https://ria.ru/20200831/investory-1576536338.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, андрей воробьев, московская область (подмосковье), общество