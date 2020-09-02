https://ria.ru/20200902/patriotizm-1576616479.html
Медведев рассказал о своем понимании патриотизма
Патриотизм — это чувство любви к Родине, а о любви говорят негромким голосом, заявил заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий... РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T10:46
2020-09-02T10:46
2020-09-02T11:37
дмитрий медведев
общество
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<strong>МОСКВА, 2 сен — РИА Новости.</strong> Патриотизм — это чувство любви к Родине, а о любви говорят негромким голосом, заявил заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Medvedev/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Медведев</a>."Для меня, как и для абсолютного большинства людей на земле, в нашей стране, патриотизм — это прежде всего любовь к Родине, любовь к той земле, которая тебя воспитала, которая дала тебе образование, любовь к родным местам. Но это общие слова, а на самом деле для каждого из нас, наверное, патриотизм прежде всего связан с тем, как ты рос, как ты развивался, где ты жил — первые впечатления у человека связаны с родной землей", — сказал Медведев на встрече с участниками Всероссийского молодежного патриотического слета "ОстроVа-2020".Он добавил, что ощущение патриотизма у всех разное. "Именно поэтому, когда говорят о патриотическом воспитании, здесь не может быть никаких шаблонов. Не может быть никакой формальности… Но когда мы говорим о патриотизме, мне кажется, это должно быть что-то внутреннее, такое потаенное, которым даже не всегда уместно делиться, поскольку это чувство особого отношения к своей стране, чувство любви, а о любви говорят негромким обычно голосом, и говорят очень аккуратно. Мне кажется, и к патриотизму это имеет в полной мере отношение", — отметил Медведев.
https://ria.ru/20200612/1572847990.html
Василий П.
Хотелось бы уже оставить эту личность в прошлом навсегда.
57
Лысый Кучерявый
Держаться без денег, кушать одни макарошки и не не нести никакой ответственности за свою работу.
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РИА Новости
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий медведев, общество
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости.
Патриотизм — это чувство любви к Родине, а о любви говорят негромким голосом, заявил заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев
.
"Для меня, как и для абсолютного большинства людей на земле, в нашей стране, патриотизм — это прежде всего любовь к Родине, любовь к той земле, которая тебя воспитала, которая дала тебе образование, любовь к родным местам. Но это общие слова, а на самом деле для каждого из нас, наверное, патриотизм прежде всего связан с тем, как ты рос, как ты развивался, где ты жил — первые впечатления у человека связаны с родной землей", — сказал Медведев на встрече с участниками Всероссийского молодежного патриотического слета "ОстроVа-2020".
Он добавил, что ощущение патриотизма у всех разное. "Именно поэтому, когда говорят о патриотическом воспитании, здесь не может быть никаких шаблонов. Не может быть никакой формальности… Но когда мы говорим о патриотизме, мне кажется, это должно быть что-то внутреннее, такое потаенное, которым даже не всегда уместно делиться, поскольку это чувство особого отношения к своей стране, чувство любви, а о любви говорят негромким обычно голосом, и говорят очень аккуратно. Мне кажется, и к патриотизму это имеет в полной мере отношение", — отметил Медведев.