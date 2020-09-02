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Медведев рассказал о своем понимании патриотизма
Патриотизм — это чувство любви к Родине, а о любви говорят негромким голосом, заявил заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий... РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T10:46
2020-09-02T11:37
дмитрий медведев
общество
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<strong>МОСКВА, 2 сен — РИА Новости.</strong> Патриотизм — это чувство любви к Родине, а о любви говорят негромким голосом, заявил заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Medvedev/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Медведев</a>."Для меня, как и для абсолютного большинства людей на земле, в нашей стране, патриотизм — это прежде всего любовь к Родине, любовь к той земле, которая тебя воспитала, которая дала тебе образование, любовь к родным местам. Но это общие слова, а на самом деле для каждого из нас, наверное, патриотизм прежде всего связан с тем, как ты рос, как ты развивался, где ты жил — первые впечатления у человека связаны с родной землей", — сказал Медведев на встрече с участниками Всероссийского молодежного патриотического слета "ОстроVа-2020".Он добавил, что ощущение патриотизма у всех разное. "Именно поэтому, когда говорят о патриотическом воспитании, здесь не может быть никаких шаблонов. Не может быть никакой формальности… Но когда мы говорим о патриотизме, мне кажется, это должно быть что-то внутреннее, такое потаенное, которым даже не всегда уместно делиться, поскольку это чувство особого отношения к своей стране, чувство любви, а о любви говорят негромким обычно голосом, и говорят очень аккуратно. Мне кажется, и к патриотизму это имеет в полной мере отношение", — отметил Медведев.
https://ria.ru/20200612/1572847990.html
Хотелось бы уже оставить эту личность в прошлом навсегда.
57
Держаться без денег, кушать одни макарошки и не не нести никакой ответственности за свою работу.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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дмитрий медведев, общество

Медведев рассказал о своем понимании патриотизма

10:46 02.09.2020 (обновлено: 11:37 02.09.2020)
1815
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев во время интервью издательскому дому "Комсомольская правда"
Дмитрий Медведев во время интервью издательскому дому Комсомольская правда - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Патриотизм — это чувство любви к Родине, а о любви говорят негромким голосом, заявил заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев.
"Для меня, как и для абсолютного большинства людей на земле, в нашей стране, патриотизм — это прежде всего любовь к Родине, любовь к той земле, которая тебя воспитала, которая дала тебе образование, любовь к родным местам. Но это общие слова, а на самом деле для каждого из нас, наверное, патриотизм прежде всего связан с тем, как ты рос, как ты развивался, где ты жил — первые впечатления у человека связаны с родной землей", — сказал Медведев на встрече с участниками Всероссийского молодежного патриотического слета "ОстроVа-2020".
Он добавил, что ощущение патриотизма у всех разное. "Именно поэтому, когда говорят о патриотическом воспитании, здесь не может быть никаких шаблонов. Не может быть никакой формальности… Но когда мы говорим о патриотизме, мне кажется, это должно быть что-то внутреннее, такое потаенное, которым даже не всегда уместно делиться, поскольку это чувство особого отношения к своей стране, чувство любви, а о любви говорят негромким обычно голосом, и говорят очень аккуратно. Мне кажется, и к патриотизму это имеет в полной мере отношение", — отметил Медведев.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 12.06.2020
12 июня, 11:42
Захарова рассказала, что для нее значит патриотизм
3827610117
Обсудить 22
Дмитрий МедведевОбщество
Популярные комментарии
Хотелось бы уже оставить эту личность в прошлом навсегда.
2 сентября, 10:50
Василий П.
5220003
Держаться без денег, кушать одни макарошки и не не нести никакой ответственности за свою работу.
2 сентября, 10:52
ЛКЛысый Кучерявый
3450005
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