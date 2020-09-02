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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20200902/passazhiropotok-1576633656.html
Порядка 1,4 млн пассажиров перевезли поезда ЦППК в День знаний
МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Порядка 1,4 миллиона пассажиров перевезли поезда Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) 1 сентября текущего года, что РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T15:12
2020-09-02T15:12
новости подмосковья
центральная пригородная пассажирская компания
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Порядка 1,4 миллиона пассажиров перевезли поезда <a href="http://ria.ru/organization_Centralnaja_prigorodnaja_passazhirskaja_kompanija/" target="_blank" data-auto="true">Центральной пригородной пассажирской компании</a> (ЦППК) 1 сентября текущего года, что на 23,5% меньше, чем в прошлом году, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковья</a>."Около 1,4 миллиона пассажиров перевезли поезда ЦППК в День знаний, что на 23,5% меньше, чем в прошлом году. Самым популярным в этот день стало Ярославское направление, электропоезда на нём перевезли более 273 тысяч пассажиров", - говорится в сообщении.Вторым по популярности стало Казанское направление, которым воспользовались 235 тысяч человек, замкнуло тройку лидеров Горьковское направление - 180 тысяч человек. Самым непопулярным оказалось Киевское направление, на нем было отправлено чуть более 67 тысяч пассажиров.
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центральная пригородная пассажирская компания, московская область (подмосковье)

Порядка 1,4 млн пассажиров перевезли поезда ЦППК в День знаний

15:12 02.09.2020
27
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПоезд "Иволга"
Поезд Иволга - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Порядка 1,4 миллиона пассажиров перевезли поезда Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) 1 сентября текущего года, что на 23,5% меньше, чем в прошлом году, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
"Около 1,4 миллиона пассажиров перевезли поезда ЦППК в День знаний, что на 23,5% меньше, чем в прошлом году. Самым популярным в этот день стало Ярославское направление, электропоезда на нём перевезли более 273 тысяч пассажиров", - говорится в сообщении.
Вторым по популярности стало Казанское направление, которым воспользовались 235 тысяч человек, замкнуло тройку лидеров Горьковское направление - 180 тысяч человек. Самым непопулярным оказалось Киевское направление, на нем было отправлено чуть более 67 тысяч пассажиров.
Автоматы по продаже билетов - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
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Новости ПодмосковьяЦентральная пригородная пассажирская компанияМосковская область (Подмосковье)
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