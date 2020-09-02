https://ria.ru/20200902/pamyatniki-1576609534.html

Трамп выступил против сноса "расистских" памятников в Вашингтоне

Президент США Дональд Трамп не поддержал предложение специальной комиссии Вашингтона убрать ряд памятников в городе, включая статуи первооткрывателя Америки... РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T06:58

2020-09-02T06:58

2020-09-02T06:58

эндрю джексон

джордж вашингтон

бенджамин франклин

христофор колумб

томас джефферсон

вашингтон (город)

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> Президент США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> не поддержал предложение специальной комиссии <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтона</a> убрать ряд памятников в городе, включая статуи первооткрывателя Америки <a href="http://ria.ru/person_KHristofor_Kolumb/" target="_blank" data-auto="true">Христофора Колумба</a> и первого американского президента <a href="http://ria.ru/person_Dzhordzh_Vashington/" target="_blank" data-auto="true">Джорджа Вашингтона</a>, следует из заявления пресс-службы Белого дома.Ранее сообщалось, что специальная комиссия Вашингтона предложила убрать, перенести или переименовать целый ряд памятников и объектов в городе, "не отвечающих ценностям округа Колумбия". В частности, рекомендовалось убрать, перенести или "контекстуализировать" такие памятники, как мемориал Вашингтона (в честь первого президента Джорджа Вашингтона), памятники первооткрывателю Америки Христофору Колумбу, президентам <a href="http://ria.ru/person_EHndrju_Dzhekson/" target="_blank" data-auto="true">Эндрю Джексону</a>, <a href="http://ria.ru/person_Tomas_Dzhefferson/" target="_blank" data-auto="true">Томасу Джефферсону</a>, <a href="http://ria.ru/person_Bendzhamin_Franklin/" target="_blank" data-auto="true">Бенджамину Франклину</a> и еще трем политическим деятелям прошлого."Президент Дональд Трамп считает, что эти объекты следует сохранять, а не сносить, относиться к ним с уважением, а не с ненавистью, и передавать последующим поколениям. Пока президент Трамп пребывает в Белом доме, безответственные рекомендации мэра абсолютно ни к чему не приведут", - говорится в заявлении. Отмечается, что мэру "должно быть стыдно даже за то, что она предложила (рекомендации) на рассмотрение".Комиссия, выступившая с предложением о сносе, переносе и переименовании памятников, была создана по распоряжению мэра города в июле на фоне массовых протестов в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">США </a>против расизма. В рамках своей работы она проводила опросы общественного мнения, которые, как утверждается, легли в основу рекомендаций.По всей стране начался стихийный снос памятников южанам времен Гражданской войны на фоне протестов после гибели афроамериканца <a href="http://ria.ru/person_george-floyd/" target="_blank" data-auto="true">Джорджа Флойда</a> от рук полиции. Это коснулось также статуй первооткрывателя Америки Христофора Колумба, которого левые активисты обвиняют в геноциде коренного населения Америки.

https://ria.ru/20200831/besporyadki-1576509813.html

https://ria.ru/20200829/neft-1576458727.html

9

вашингтон (город)

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эндрю джексон, джордж вашингтон, бенджамин франклин, христофор колумб, томас джефферсон, вашингтон (город), сша, в мире