Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200902/pamyatniki-1576609534.html
Трамп выступил против сноса "расистских" памятников в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп не поддержал предложение специальной комиссии Вашингтона убрать ряд памятников в городе, включая статуи первооткрывателя Америки... РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T06:58
2020-09-02T06:58
эндрю джексон
джордж вашингтон
бенджамин франклин
христофор колумб
томас джефферсон
вашингтон (город)
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/1f/1575201042_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_20796f768030f92c9690e823bcec91f3.jpg
<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> Президент США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> не поддержал предложение специальной комиссии <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтона</a> убрать ряд памятников в городе, включая статуи первооткрывателя Америки <a href="http://ria.ru/person_KHristofor_Kolumb/" target="_blank" data-auto="true">Христофора Колумба</a> и первого американского президента <a href="http://ria.ru/person_Dzhordzh_Vashington/" target="_blank" data-auto="true">Джорджа Вашингтона</a>, следует из заявления пресс-службы Белого дома.Ранее сообщалось, что специальная комиссия Вашингтона предложила убрать, перенести или переименовать целый ряд памятников и объектов в городе, "не отвечающих ценностям округа Колумбия". В частности, рекомендовалось убрать, перенести или "контекстуализировать" такие памятники, как мемориал Вашингтона (в честь первого президента Джорджа Вашингтона), памятники первооткрывателю Америки Христофору Колумбу, президентам <a href="http://ria.ru/person_EHndrju_Dzhekson/" target="_blank" data-auto="true">Эндрю Джексону</a>, <a href="http://ria.ru/person_Tomas_Dzhefferson/" target="_blank" data-auto="true">Томасу Джефферсону</a>, <a href="http://ria.ru/person_Bendzhamin_Franklin/" target="_blank" data-auto="true">Бенджамину Франклину</a> и еще трем политическим деятелям прошлого."Президент Дональд Трамп считает, что эти объекты следует сохранять, а не сносить, относиться к ним с уважением, а не с ненавистью, и передавать последующим поколениям. Пока президент Трамп пребывает в Белом доме, безответственные рекомендации мэра абсолютно ни к чему не приведут", - говорится в заявлении. Отмечается, что мэру "должно быть стыдно даже за то, что она предложила (рекомендации) на рассмотрение".Комиссия, выступившая с предложением о сносе, переносе и переименовании памятников, была создана по распоряжению мэра города в июле на фоне массовых протестов в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">США </a>против расизма. В рамках своей работы она проводила опросы общественного мнения, которые, как утверждается, легли в основу рекомендаций.По всей стране начался стихийный снос памятников южанам времен Гражданской войны на фоне протестов после гибели афроамериканца <a href="http://ria.ru/person_george-floyd/" target="_blank" data-auto="true">Джорджа Флойда</a> от рук полиции. Это коснулось также статуй первооткрывателя Америки Христофора Колумба, которого левые активисты обвиняют в геноциде коренного населения Америки.
https://ria.ru/20200831/besporyadki-1576509813.html
https://ria.ru/20200829/neft-1576458727.html
9
вашингтон (город)
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/1f/1575201042_341:0:3072:2048_1400x0_80_0_0_7eebc614489671dfb777613876a5c794.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
эндрю джексон, джордж вашингтон, бенджамин франклин, христофор колумб, томас джефферсон, вашингтон (город), сша, в мире

Трамп выступил против сноса "расистских" памятников в Вашингтоне

06:58 02.09.2020
901
© AP Photo / Evan VucciПрезидент Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне
Президент Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© AP Photo / Evan Vucci
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не поддержал предложение специальной комиссии Вашингтона убрать ряд памятников в городе, включая статуи первооткрывателя Америки Христофора Колумба и первого американского президента Джорджа Вашингтона, следует из заявления пресс-службы Белого дома.
Ранее сообщалось, что специальная комиссия Вашингтона предложила убрать, перенести или переименовать целый ряд памятников и объектов в городе, "не отвечающих ценностям округа Колумбия". В частности, рекомендовалось убрать, перенести или "контекстуализировать" такие памятники, как мемориал Вашингтона (в честь первого президента Джорджа Вашингтона), памятники первооткрывателю Америки Христофору Колумбу, президентам Эндрю Джексону, Томасу Джефферсону, Бенджамину Франклину и еще трем политическим деятелям прошлого.
Акция протеста в Портленде, США - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
31 августа, 09:54
Трамп назвал единственный способ прекратить беспорядки в США
"Президент Дональд Трамп считает, что эти объекты следует сохранять, а не сносить, относиться к ним с уважением, а не с ненавистью, и передавать последующим поколениям. Пока президент Трамп пребывает в Белом доме, безответственные рекомендации мэра абсолютно ни к чему не приведут", - говорится в заявлении. Отмечается, что мэру "должно быть стыдно даже за то, что она предложила (рекомендации) на рассмотрение".
Комиссия, выступившая с предложением о сносе, переносе и переименовании памятников, была создана по распоряжению мэра города в июле на фоне массовых протестов в США против расизма. В рамках своей работы она проводила опросы общественного мнения, которые, как утверждается, легли в основу рекомендаций.
По всей стране начался стихийный снос памятников южанам времен Гражданской войны на фоне протестов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции. Это коснулось также статуй первооткрывателя Америки Христофора Колумба, которого левые активисты обвиняют в геноциде коренного населения Америки.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.08.2020
29 августа, 03:03
Трамп обвинил демократов в необходимости закупать нефть у России
4290203
Обсудить 9
Эндрю ДжексонДжордж ВашингтонБенджамин ФранклинХристофор КолумбТомас ДжефферсонВашингтон (город)СШАВ мире
Рекомендуем
Президент Дональд Трамп обращается к толпе сторонников в международном аэропорту в городе Юма, штат Аризона
Трамп предложил Байдену пройти тест на стимуляторы
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда города Москвы
Соловьев нашел доказательство того, что Ефремов был за рулем в момент ДТП
Гвардейский ракетный крейсер Москва
Флагман Черноморского флота вышел на первые после ремонта учения
На улицах Пномпена
Умер отбывавший пожизненный срок лидер "красных кхмеров"
Центр организации воздушного движения
В США на почти километровой высоте заметили мужчину с реактивным ранцем
Пентагон
Пентагон сообщил об испытаниях прототипов гиперзвуковой крылатой ракеты
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160
Американский журнал назвал самый опасный российский боевой самолет
Измерение сахара в крови
Назван главный фактор развития диабета
Отдых в Крыму
Белорусы Крыма отреагировали на заявление Тихановской о полуострове
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами правительства РФ
На сессии Генассамблеи ООН покажут заявление президента России
Тайфун Болавен в Приморье
Отдыхающих в Приморье призвали срочно покинуть побережье
Сквер у Новодевичьих прудов в Москве осенью
Россиян призвали не ходить в парки осенью
Противотанковый ракетный комплекс Гермес
NI назвал новое российское оружие убийцей западных танков
Девушка со смартфоном и банковской картой
В банках рассказали о приемах мошенников
Тайфун Болавен в Приморье
Губернатор Приморья предложил отменить занятия в школах на время тайфуна
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:29Россия оказалась на уровне Ботсваны по индексу качества элит
03:25Эксперты назвали самые популярные схемы мошенничества в период пандемии
03:18Эксперт рассказал, почему нельзя носить смартфон в кармане
03:12Эксперт рассказал, как защитить пожилых людей от интернет-мошенников
03:03Трамп решил лишить финансирования города, ставшие "зонами анархии"
02:41Названы главные причины гибели сибирских лесов
02:34Принц Гарри и его супруга Меган подписали многолетний контракт с Netflix
02:27Туск заявил, что Лукашенко хотел объединить Украину с Белоруссией
02:16Эксперт рассказал, как мошенники обманывают людей с помощью банкоматов
02:08В ряде школ Приморья отменили занятия из-за тайфуна "Майсак"
02:01В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности
02:00Психолог рассказал, почему возникает дежавю
01:44Эксперты рассказали, что нельзя делать с посадочными талонами
01:12Правозащитники рассказали, что Фургал похудел в СИЗО
01:08В Гидрометцентре предупредили о заморозках в ряде регионов
01:02Опубликовано видео с полицейским, открывшим стрельбу по подчиненным
00:41Замеченная без маски в парикмахерской Пелоси заявила, что ее "подставили"
00:35Американский суд признал раскрытую Сноуденом программу слежки незаконной
00:31Гидрометцентр назвал регион России с самой плохой погодой в ближайшие дни
23:51Реставраторы написали письмо министру культуры о кризисе в отрасли
Лента новостейМолния