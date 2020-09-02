Трамп выступил против сноса "расистских" памятников в Вашингтоне
© AP Photo / Evan VucciПрезидент Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне
© AP Photo / Evan Vucci
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не поддержал предложение специальной комиссии Вашингтона убрать ряд памятников в городе, включая статуи первооткрывателя Америки Христофора Колумба и первого американского президента Джорджа Вашингтона, следует из заявления пресс-службы Белого дома.
Ранее сообщалось, что специальная комиссия Вашингтона предложила убрать, перенести или переименовать целый ряд памятников и объектов в городе, "не отвечающих ценностям округа Колумбия". В частности, рекомендовалось убрать, перенести или "контекстуализировать" такие памятники, как мемориал Вашингтона (в честь первого президента Джорджа Вашингтона), памятники первооткрывателю Америки Христофору Колумбу, президентам Эндрю Джексону, Томасу Джефферсону, Бенджамину Франклину и еще трем политическим деятелям прошлого.
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"Президент Дональд Трамп считает, что эти объекты следует сохранять, а не сносить, относиться к ним с уважением, а не с ненавистью, и передавать последующим поколениям. Пока президент Трамп пребывает в Белом доме, безответственные рекомендации мэра абсолютно ни к чему не приведут", - говорится в заявлении. Отмечается, что мэру "должно быть стыдно даже за то, что она предложила (рекомендации) на рассмотрение".
Комиссия, выступившая с предложением о сносе, переносе и переименовании памятников, была создана по распоряжению мэра города в июле на фоне массовых протестов в США против расизма. В рамках своей работы она проводила опросы общественного мнения, которые, как утверждается, легли в основу рекомендаций.
По всей стране начался стихийный снос памятников южанам времен Гражданской войны на фоне протестов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции. Это коснулось также статуй первооткрывателя Америки Христофора Колумба, которого левые активисты обвиняют в геноциде коренного населения Америки.
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