https://ria.ru/20200902/oppozitsiya-1576642442.html

В МИД Польши ответили на обвинения о незаконной перевозке Латушко

Член президиума Координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии Павел Латушко выехал в Польшу легально, говорится в заявлении МИД Польши. РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T17:42

2020-09-02T17:42

2020-09-02T17:42

протесты в белоруссии

павел латушко

светлана тихановская

александр лукашенко

мид польши

польша

белоруссия

в мире

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<strong>ВАРШАВА, 2 сен – РИА Новости.</strong> Член президиума Координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии <a href="https://ria.ru/person_pavel-latushko" target="_blank">Павел Латушко</a> выехал в Польшу легально, говорится в заявлении <a href="https://ria.ru/organization_MID_Polshi" target="_blank">МИД Польши</a>."В связи с информацией некоторых официальных СМИ Белоруссии о якобы незаконном действии, предпринятом посольством Республики Польша в Минске для перевозки через белорусско-польскую границу господина Павла Латушко, МИД Польши сообщает, что такие события не имели места", - говорится в заявлении.По информации польского министерства, Латушко приехал в Польшу по приглашению организаторов экономического форума в Крынице."Он пересек границу легально. В рамках визита в Польшу он намерен провести ряд встреч", - уточнили в польском МИД.Ранее Латушко заявил о поддержке проходящих в республике протестных акций и осудил действия силовиков по их подавлению. После этого он был уволен из Национального академического театра имени Янки Купалы, который возглавлял в последнее время, перешел в оппозицию и вошел в президиум Координационного совета, который намерен заниматься транзитом власти в Белоруссии от действующего президента к представителям оппозиции. До этого Латушко работал на различных должностях в госаппарате, в том числе был послом Белоруссии в Польше, послом Белоруссии во Франции и министром культуры.Генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием КС возбудила дело по статье, санкция которой предполагает до пяти лет колонии, - 361 УК "Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь". Как заявили в ведомстве, деятельность КС направлена на захват власти и причинение вреда нацбезопасности Белоруссии. Членов президиума КС, в том числе Латушко, вызвали на допросы в СК в качестве свидетелей. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya" target="_blank">Светлана Тихановская</a>.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200902/oppozitsiya-1576631843.html

https://ria.ru/20200827/protest-1576396378.html

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польша

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

павел латушко, светлана тихановская, александр лукашенко, мид польши, польша, белоруссия, в мире