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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200902/oppozitsiya-1576642442.html
В МИД Польши ответили на обвинения о незаконной перевозке Латушко
Член президиума Координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии Павел Латушко выехал в Польшу легально, говорится в заявлении МИД Польши. РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T17:42
2020-09-02T17:42
протесты в белоруссии
павел латушко
светлана тихановская
александр лукашенко
мид польши
польша
белоруссия
в мире
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<strong>ВАРШАВА, 2 сен – РИА Новости.</strong> Член президиума Координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии <a href="https://ria.ru/person_pavel-latushko" target="_blank">Павел Латушко</a> выехал в Польшу легально, говорится в заявлении <a href="https://ria.ru/organization_MID_Polshi" target="_blank">МИД Польши</a>."В связи с информацией некоторых официальных СМИ Белоруссии о якобы незаконном действии, предпринятом посольством Республики Польша в Минске для перевозки через белорусско-польскую границу господина Павла Латушко, МИД Польши сообщает, что такие события не имели места", - говорится в заявлении.По информации польского министерства, Латушко приехал в Польшу по приглашению организаторов экономического форума в Крынице."Он пересек границу легально. В рамках визита в Польшу он намерен провести ряд встреч", - уточнили в польском МИД.Ранее Латушко заявил о поддержке проходящих в республике протестных акций и осудил действия силовиков по их подавлению. После этого он был уволен из Национального академического театра имени Янки Купалы, который возглавлял в последнее время, перешел в оппозицию и вошел в президиум Координационного совета, который намерен заниматься транзитом власти в Белоруссии от действующего президента к представителям оппозиции. До этого Латушко работал на различных должностях в госаппарате, в том числе был послом Белоруссии в Польше, послом Белоруссии во Франции и министром культуры.Генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием КС возбудила дело по статье, санкция которой предполагает до пяти лет колонии, - 361 УК "Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь". Как заявили в ведомстве, деятельность КС направлена на захват власти и причинение вреда нацбезопасности Белоруссии. Членов президиума КС, в том числе Латушко, вызвали на допросы в СК в качестве свидетелей. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya" target="_blank">Светлана Тихановская</a>.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200902/oppozitsiya-1576631843.html
https://ria.ru/20200827/protest-1576396378.html
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павел латушко, светлана тихановская, александр лукашенко, мид польши, польша, белоруссия, в мире

В МИД Польши ответили на обвинения о незаконной перевозке Латушко

17:42 02.09.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание МИД Польши в Варшаве
Здание МИД Польши в Варшаве - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ВАРШАВА, 2 сен – РИА Новости. Член президиума Координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии Павел Латушко выехал в Польшу легально, говорится в заявлении МИД Польши.
"В связи с информацией некоторых официальных СМИ Белоруссии о якобы незаконном действии, предпринятом посольством Республики Польша в Минске для перевозки через белорусско-польскую границу господина Павла Латушко, МИД Польши сообщает, что такие события не имели места", - говорится в заявлении.
По информации польского министерства, Латушко приехал в Польшу по приглашению организаторов экономического форума в Крынице.
"Он пересек границу легально. В рамках визита в Польшу он намерен провести ряд встреч", - уточнили в польском МИД.

"Любые инсинуации относительно якобы незаконных действий польского дипломатического учреждения в этом отношении для нас непонятны и нецелесообразны. Это попытка переложить на Польшу ответственность за неспособность белорусских властей вести диалог с собственным обществом", - говорится в заявлении.

Ранее Латушко заявил о поддержке проходящих в республике протестных акций и осудил действия силовиков по их подавлению. После этого он был уволен из Национального академического театра имени Янки Купалы, который возглавлял в последнее время, перешел в оппозицию и вошел в президиум Координационного совета, который намерен заниматься транзитом власти в Белоруссии от действующего президента к представителям оппозиции. До этого Латушко работал на различных должностях в госаппарате, в том числе был послом Белоруссии в Польше, послом Белоруссии во Франции и министром культуры.
Павел Латушко у здания Следственного комитета Белоруссии - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
Вчера, 14:34Протесты в Белоруссии
Член КС белорусской оппозиции выехал в Польшу
Генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием КС возбудила дело по статье, санкция которой предполагает до пяти лет колонии, - 361 УК "Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь". Как заявили в ведомстве, деятельность КС направлена на захват власти и причинение вреда нацбезопасности Белоруссии. Членов президиума КС, в том числе Латушко, вызвали на допросы в СК в качестве свидетелей. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская.
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27 августа, 18:03Протесты в Белоруссии
Белоруссия выразила Польше протест из-за попыток вмешательства
92601127
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Протесты в БелоруссииПавел ЛатушкоСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоМИД ПольшиПольшаБелоруссияВ мире
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