Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200902/oppozitsiya-1576631843.html
Член КС белорусской оппозиции выехал в Польшу
Член Координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии Павел Латушко заявил РИА Новости, что выехал в Польшу, там он планирует встречи в МИД и участие в... РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T14:34
2020-09-02T15:26
протесты в белоруссии
павел латушко
мид польши
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/19/1576274130_0:0:3002:1689_1400x0_80_0_0_fae2c49555afb51a311fb30e605cb00c.jpg
<strong>МИНСК, 2 сен – РИА Новости.</strong> Член Координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии <a href="https://ria.ru/person_pavel-latushko" target="_blank">Павел Латушко</a> заявил РИА Новости, что выехал в <a href="https://ria.ru/location_Poland" target="_blank">Польшу</a>, там он планирует встречи в МИД и участие в мероприятии международного уровня, намерен вернуться обратно после его завершения.По его словам, на этом мероприятии он планирует представить от имени совета оппозиции "информацию о развитии внутриполитической и внутриэкономической ситуации" в <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссии</a>. "Также в ходе пребывания в Польше запланированы и двусторонние встречи, контакты с политиками и деловыми кругами Европы… Планируются встречи в МИД Польши", - сказал Латушко.На уточняющий вопрос, когда он намерен вернуться в Минск, собеседник агентства ответил, что "после завершения форума", однако конкретную дату не назвал.Ранее Латушко заявил о поддержке проходящих в республике протестных акций и осудил действия силовиков по их подавлению. После этого он был уволен из Национального академического театра имени Янки Купалы, который возглавлял в последнее время, перешел в оппозицию и вошел в президиум Координационного совета, который намерен заниматься транзитом власти в Белоруссии от действующего президента к представителям оппозиции. До этого Латушко работал на различных должностях в госаппарате, в том числе был послом Белоруссии в Польше, послом Белоруссии во Франции и министром культуры.Генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием КС возбудила дело по статье, санкция которой предполагает до пяти лет колонии, - 361 УК "Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь". Как заявили в ведомстве, деятельность КС направлена на захват власти и причинение вреда нацбезопасности Белоруссии. Членов президиума КС, в том числе Латушко, вызвали на допросы в СК в качестве свидетелей. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya" target="_blank">Светлана Тихановская</a>.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200901/oppozitsiya-1576595349.html
https://ria.ru/20200901/lukashenko-1576571853.html
поехал на поклон?
13
Еще один сдулся! Батька все ему припомнит, вот он штаны и намочил от страха! Бегут как крысы с тонущего корабля!
12
3
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/19/1576274130_271:0:3002:2048_1400x0_80_0_0_6e74e72d4d0502ee7042e2c418295545.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
павел латушко, мид польши, белоруссия, в мире

Член КС белорусской оппозиции выехал в Польшу

14:34 02.09.2020 (обновлено: 15:26 02.09.2020)
986
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПавел Латушко у здания Следственного комитета Белоруссии
Павел Латушко у здания Следственного комитета Белоруссии - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МИНСК, 2 сен – РИА Новости. Член Координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии Павел Латушко заявил РИА Новости, что выехал в Польшу, там он планирует встречи в МИД и участие в мероприятии международного уровня, намерен вернуться обратно после его завершения.

"Я действительно нахожусь в Польше с утра, по приглашению председателя программного совета экономического форума в Крынице Гурской Зигмунда Бердыховского. Это крупнейший экономический форум международного уровня Центральной и Восточной Европы, в котором принимают участие главы государств, члены правительств, министры", - рассказал Латушко.

По его словам, на этом мероприятии он планирует представить от имени совета оппозиции "информацию о развитии внутриполитической и внутриэкономической ситуации" в Белоруссии. "Также в ходе пребывания в Польше запланированы и двусторонние встречи, контакты с политиками и деловыми кругами Европы… Планируются встречи в МИД Польши", - сказал Латушко.
На уточняющий вопрос, когда он намерен вернуться в Минск, собеседник агентства ответил, что "после завершения форума", однако конкретную дату не назвал.
Член Координационного совета оппозиции Мария Колесникова общается с журналистами у здания Следственного комитета Белоруссии в Минске - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
1 сентября, 18:00Протесты в Белоруссии
Белорусская оппозиция сообщила о начале работы по созданию партии
Ранее Латушко заявил о поддержке проходящих в республике протестных акций и осудил действия силовиков по их подавлению. После этого он был уволен из Национального академического театра имени Янки Купалы, который возглавлял в последнее время, перешел в оппозицию и вошел в президиум Координационного совета, который намерен заниматься транзитом власти в Белоруссии от действующего президента к представителям оппозиции. До этого Латушко работал на различных должностях в госаппарате, в том числе был послом Белоруссии в Польше, послом Белоруссии во Франции и министром культуры.
Генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием КС возбудила дело по статье, санкция которой предполагает до пяти лет колонии, - 361 УК "Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь". Как заявили в ведомстве, деятельность КС направлена на захват власти и причинение вреда нацбезопасности Белоруссии. Членов президиума КС, в том числе Латушко, вызвали на допросы в СК в качестве свидетелей. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская.
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
1 сентября, 13:01Протесты в Белоруссии
Лукашенко предупредил о последствиях прихода к власти оппозиции
101800339
Обсудить 3
Протесты в БелоруссииПавел ЛатушкоМИД ПольшиБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
поехал на поклон?
2 сентября, 14:39
О Ольга Занкова
1200001
Еще один сдулся! Батька все ему припомнит, вот он штаны и намочил от страха! Бегут как крысы с тонущего корабля!
2 сентября, 15:10
Александр Белый
1200000
Рекомендуем
Участники акции протеста в Минске
В минском офисе компании PandaDoc проходят обыски
Президент США Дональд Трамп
Twitter удалил публикацию Трампа из-за жалобы о нарушении авторских прав
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с председателем Палаты депутатов (парламента) Ливии Акилой Салехом
Лавров назвал заявления ЕС и НАТО по Белоруссии деструктивными
Автомобиль скорой помощи
В Екатеринбурге женщина пострадала из-за упавших от ветра столбов ЛЭП
Военнослужащий армии РФ
Главы Генштабов России и Белоруссии обсудили предстоящие учения
Участница акции протеста оппозиции в Минске
Литва утвердила план помощи жителям Белоруссии
Добыча нефти
Bloomberg: у мировой нефтяной державы заканчиваются деньги
Участники акции протеста и сотрудники правоохранительных органов на проспекте Независимости в Минске
Лавров сообщил о находящихся в Белоруссии 200 экстремистах с Украины
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления в Минске
Совет оппозиции Белоруссии счел слова Лукашенко о Латушко прямой угрозой
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей во время встречи в Москве.
Лавров: России пока ни к чему встречаться с белорусской оппозицией
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей
"Абсолютно неприемлемо". Макей осудил поддержку противников властей извне
Латушко уехал из страны в сопровождении посла Польши
Польский посол сопровождал Латушко при выезде из Белоруссии
Иван Голунов
Cуд попросили продлить меру пресечения экс-полицейским по делу Голунова
Участники студенческой акции протеста в Минске
МИД Украины опроверг сообщения об отправке экстремистов в Белоруссию
Здание МИД Польши в Варшаве
В МИД Польши ответили на обвинения о незаконной перевозке Латушко
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:29Россия оказалась на уровне Ботсваны по индексу качества элит
03:25Эксперты назвали самые популярные схемы мошенничества в период пандемии
03:18Эксперт рассказал, почему нельзя носить смартфон в кармане
03:12Эксперт рассказал, как защитить пожилых людей от интернет-мошенников
03:03Трамп решил лишить финансирования города, ставшие "зонами анархии"
02:41Названы главные причины гибели сибирских лесов
02:34Принц Гарри и его супруга Меган подписали многолетний контракт с Netflix
02:27Туск заявил, что Лукашенко хотел объединить Украину с Белоруссией
02:16Эксперт рассказал, как мошенники обманывают людей с помощью банкоматов
02:08В ряде школ Приморья отменили занятия из-за тайфуна "Майсак"
02:01В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности
02:00Психолог рассказал, почему возникает дежавю
01:44Эксперты рассказали, что нельзя делать с посадочными талонами
01:12Правозащитники рассказали, что Фургал похудел в СИЗО
01:08В Гидрометцентре предупредили о заморозках в ряде регионов
01:02Опубликовано видео с полицейским, открывшим стрельбу по подчиненным
00:41Замеченная без маски в парикмахерской Пелоси заявила, что ее "подставили"
00:35Американский суд признал раскрытую Сноуденом программу слежки незаконной
00:31Гидрометцентр назвал регион России с самой плохой погодой в ближайшие дни
23:51Реставраторы написали письмо министру культуры о кризисе в отрасли
Лента новостейМолния