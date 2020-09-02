Член КС белорусской оппозиции выехал в Польшу
14:34 02.09.2020 (обновлено: 15:26 02.09.2020)
986
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПавел Латушко у здания Следственного комитета Белоруссии
МИНСК, 2 сен – РИА Новости. Член Координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии Павел Латушко заявил РИА Новости, что выехал в Польшу, там он планирует встречи в МИД и участие в мероприятии международного уровня, намерен вернуться обратно после его завершения.
"Я действительно нахожусь в Польше с утра, по приглашению председателя программного совета экономического форума в Крынице Гурской Зигмунда Бердыховского. Это крупнейший экономический форум международного уровня Центральной и Восточной Европы, в котором принимают участие главы государств, члены правительств, министры", - рассказал Латушко.
По его словам, на этом мероприятии он планирует представить от имени совета оппозиции "информацию о развитии внутриполитической и внутриэкономической ситуации" в Белоруссии. "Также в ходе пребывания в Польше запланированы и двусторонние встречи, контакты с политиками и деловыми кругами Европы… Планируются встречи в МИД Польши", - сказал Латушко.
На уточняющий вопрос, когда он намерен вернуться в Минск, собеседник агентства ответил, что "после завершения форума", однако конкретную дату не назвал.
Ранее Латушко заявил о поддержке проходящих в республике протестных акций и осудил действия силовиков по их подавлению. После этого он был уволен из Национального академического театра имени Янки Купалы, который возглавлял в последнее время, перешел в оппозицию и вошел в президиум Координационного совета, который намерен заниматься транзитом власти в Белоруссии от действующего президента к представителям оппозиции. До этого Латушко работал на различных должностях в госаппарате, в том числе был послом Белоруссии в Польше, послом Белоруссии во Франции и министром культуры.
Генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием КС возбудила дело по статье, санкция которой предполагает до пяти лет колонии, - 361 УК "Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь". Как заявили в ведомстве, деятельность КС направлена на захват власти и причинение вреда нацбезопасности Белоруссии. Членов президиума КС, в том числе Латушко, вызвали на допросы в СК в качестве свидетелей. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская.
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>