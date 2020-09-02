https://ria.ru/20200902/oppozitsiya-1576631843.html

Член КС белорусской оппозиции выехал в Польшу

Член Координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии Павел Латушко заявил РИА Новости, что выехал в Польшу, там он планирует встречи в МИД и участие в... РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T14:34

2020-09-02T14:34

2020-09-02T15:26

протесты в белоруссии

павел латушко

мид польши

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 2 сен – РИА Новости.</strong> Член Координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии <a href="https://ria.ru/person_pavel-latushko" target="_blank">Павел Латушко</a> заявил РИА Новости, что выехал в <a href="https://ria.ru/location_Poland" target="_blank">Польшу</a>, там он планирует встречи в МИД и участие в мероприятии международного уровня, намерен вернуться обратно после его завершения.По его словам, на этом мероприятии он планирует представить от имени совета оппозиции "информацию о развитии внутриполитической и внутриэкономической ситуации" в <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссии</a>. "Также в ходе пребывания в Польше запланированы и двусторонние встречи, контакты с политиками и деловыми кругами Европы… Планируются встречи в МИД Польши", - сказал Латушко.На уточняющий вопрос, когда он намерен вернуться в Минск, собеседник агентства ответил, что "после завершения форума", однако конкретную дату не назвал.Ранее Латушко заявил о поддержке проходящих в республике протестных акций и осудил действия силовиков по их подавлению. После этого он был уволен из Национального академического театра имени Янки Купалы, который возглавлял в последнее время, перешел в оппозицию и вошел в президиум Координационного совета, который намерен заниматься транзитом власти в Белоруссии от действующего президента к представителям оппозиции. До этого Латушко работал на различных должностях в госаппарате, в том числе был послом Белоруссии в Польше, послом Белоруссии во Франции и министром культуры.Генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием КС возбудила дело по статье, санкция которой предполагает до пяти лет колонии, - 361 УК "Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь". Как заявили в ведомстве, деятельность КС направлена на захват власти и причинение вреда нацбезопасности Белоруссии. Членов президиума КС, в том числе Латушко, вызвали на допросы в СК в качестве свидетелей. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya" target="_blank">Светлана Тихановская</a>.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200901/oppozitsiya-1576595349.html

https://ria.ru/20200901/lukashenko-1576571853.html

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белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

павел латушко, мид польши, белоруссия, в мире