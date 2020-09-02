ХМАО готов первым тестировать цифровые решения в недропользовании
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкОператор по добыче нефти на нефтяном кусте в районе города Лангепас
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 2 сен - РИА Новости. Ханты-Мансийский автономный округ готов стать пилотным регионом для тестирования решений, связанных с цифровизацией в сфере недропользования, заявила губернатор Югры Наталья Комарова.
Выступая в среду на рабочем совещании, посвященном текущему состоянию нефтегазовой отрасли в стране, глава региона отметила, что в Югре поддерживают намерения Минприроды РФ по формированию единой цифровой платформы в сфере недропользования.
"Вижу перспективы и эффекты такой работы в соединении на цифровой основе федеральных и региональных полномочий с целью оперативного принятия решений для пользователей недр по всем видам природных ресурсов... Наш регион готов стать пилотной территорией для "обкатки" таких решений", - приводит департамент общественных и внешних связей Югры слова Комаровой.
Она отметила, что в регионе уже используется схожая система управления ресурсами, которая может быть принята за модель в этой работе.
Комарова также предложила Минэнерго РФ закрепить в плане мероприятий энергетической стратегии РФ на период до 2035 года Югру как центр компетенций нефтегазовой отрасли.
"Все предпосылки для такого решения созданы, и автономный округ фактически уже проводит такую работу", - уточнила губернатор региона.
Она добавила, что в Югре есть все возможности и потенциал для ответов на вызовы, которые сейчас стоят перед нефтегазовой отраслью. По ее словам, в регионе сконцентрированы высококвалифицированные рабочие кадры, уникальные и разнообразные условия для профессиональной деятельности, при этом есть база и потенциал для подготовки специалистов.