https://ria.ru/20200902/nedropolzovanie-1576652709.html

ХМАО готов первым тестировать цифровые решения в недропользовании

Ханты-Мансийский автономный округ готов стать пилотным регионом для тестирования решений, связанных с цифровизацией в сфере недропользования, заявила губернатор РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T21:25

2020-09-02T21:25

2020-09-02T21:25

ханты-мансийский автономный округ

россия

ханты-мансийский автономный округ

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

наталья комарова

новости компаний - экономика

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<strong>ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 2 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_KHMAO/" target="_blank" data-auto="true">Ханты-Мансийский автономный округ</a> готов стать пилотным регионом для тестирования решений, связанных с цифровизацией в сфере недропользования, заявила губернатор Югры <a href="http://ria.ru/person_Natalja_Komarova/" target="_blank" data-auto="true">Наталья Комарова</a>.Выступая в среду на рабочем совещании, посвященном текущему состоянию нефтегазовой отрасли в стране, глава региона отметила, что в Югре поддерживают намерения <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_prirodnykh_resursov_i_ehkologii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минприроды</a> РФ по формированию единой цифровой платформы в сфере недропользования.Она отметила, что в регионе уже используется схожая система управления ресурсами, которая может быть принята за модель в этой работе.Комарова также предложила <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_ehnergetiki_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минэнерго</a> РФ закрепить в плане мероприятий энергетической стратегии РФ на период до 2035 года Югру как центр компетенций нефтегазовой отрасли."Все предпосылки для такого решения созданы, и автономный округ фактически уже проводит такую работу", - уточнила губернатор региона.Она добавила, что в Югре есть все возможности и потенциал для ответов на вызовы, которые сейчас стоят перед нефтегазовой отраслью. По ее словам, в регионе сконцентрированы высококвалифицированные рабочие кадры, уникальные и разнообразные условия для профессиональной деятельности, при этом есть база и потенциал для подготовки специалистов.

https://ria.ru/20200826/tekhnopark-1576346102.html

россия

ханты-мансийский автономный округ

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ханты-мансийский автономный округ, министерство энергетики рф (минэнерго россии), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), наталья комарова, новости компаний - экономика