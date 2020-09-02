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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
https://ria.ru/20200902/nedropolzovanie-1576652709.html
ХМАО готов первым тестировать цифровые решения в недропользовании
Ханты-Мансийский автономный округ готов стать пилотным регионом для тестирования решений, связанных с цифровизацией в сфере недропользования, заявила губернатор РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T21:25
2020-09-02T21:25
ханты-мансийский автономный округ
россия
ханты-мансийский автономный округ
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
наталья комарова
новости компаний - экономика
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<strong>ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 2 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_KHMAO/" target="_blank" data-auto="true">Ханты-Мансийский автономный округ</a> готов стать пилотным регионом для тестирования решений, связанных с цифровизацией в сфере недропользования, заявила губернатор Югры <a href="http://ria.ru/person_Natalja_Komarova/" target="_blank" data-auto="true">Наталья Комарова</a>.Выступая в среду на рабочем совещании, посвященном текущему состоянию нефтегазовой отрасли в стране, глава региона отметила, что в Югре поддерживают намерения <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_prirodnykh_resursov_i_ehkologii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минприроды</a> РФ по формированию единой цифровой платформы в сфере недропользования.Она отметила, что в регионе уже используется схожая система управления ресурсами, которая может быть принята за модель в этой работе.Комарова также предложила <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_ehnergetiki_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минэнерго</a> РФ закрепить в плане мероприятий энергетической стратегии РФ на период до 2035 года Югру как центр компетенций нефтегазовой отрасли."Все предпосылки для такого решения созданы, и автономный округ фактически уже проводит такую работу", - уточнила губернатор региона.Она добавила, что в Югре есть все возможности и потенциал для ответов на вызовы, которые сейчас стоят перед нефтегазовой отраслью. По ее словам, в регионе сконцентрированы высококвалифицированные рабочие кадры, уникальные и разнообразные условия для профессиональной деятельности, при этом есть база и потенциал для подготовки специалистов.
https://ria.ru/20200826/tekhnopark-1576346102.html
россия
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россия, ханты-мансийский автономный округ, министерство энергетики рф (минэнерго россии), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), наталья комарова, новости компаний - экономика

ХМАО готов первым тестировать цифровые решения в недропользовании

21:25 02.09.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкОператор по добыче нефти на нефтяном кусте в районе города Лангепас
Оператор по добыче нефти на нефтяном кусте в районе города Лангепас - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 2 сен - РИА Новости. Ханты-Мансийский автономный округ готов стать пилотным регионом для тестирования решений, связанных с цифровизацией в сфере недропользования, заявила губернатор Югры Наталья Комарова.
Выступая в среду на рабочем совещании, посвященном текущему состоянию нефтегазовой отрасли в стране, глава региона отметила, что в Югре поддерживают намерения Минприроды РФ по формированию единой цифровой платформы в сфере недропользования.

"Вижу перспективы и эффекты такой работы в соединении на цифровой основе федеральных и региональных полномочий с целью оперативного принятия решений для пользователей недр по всем видам природных ресурсов... Наш регион готов стать пилотной территорией для "обкатки" таких решений", - приводит департамент общественных и внешних связей Югры слова Комаровой.

Она отметила, что в регионе уже используется схожая система управления ресурсами, которая может быть принята за модель в этой работе.
Комарова также предложила Минэнерго РФ закрепить в плане мероприятий энергетической стратегии РФ на период до 2035 года Югру как центр компетенций нефтегазовой отрасли.
"Все предпосылки для такого решения созданы, и автономный округ фактически уже проводит такую работу", - уточнила губернатор региона.
Она добавила, что в Югре есть все возможности и потенциал для ответов на вызовы, которые сейчас стоят перед нефтегазовой отраслью. По ее словам, в регионе сконцентрированы высококвалифицированные рабочие кадры, уникальные и разнообразные условия для профессиональной деятельности, при этом есть база и потенциал для подготовки специалистов.
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Ханты-Мансийский Автономный ОкругРоссияХанты-Мансийский автономный округМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Наталья КомароваНовости компаний - Экономика
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