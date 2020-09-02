https://ria.ru/20200902/navalnyy-1576640736.html
ФРГ уведомит партнеров по ЕС и НАТО о результатах обследования Навального
Правительство Германии уведомит партнеров по Евросоюзу и НАТО о результатах обследования Алексея Навального, сообщил официальный представитель немецкого кабмина РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T17:07
2020-09-02T17:07
2020-09-02T18:44
госпитализация алексея навального
штеффен зайберт
алексей навальный
нато
евросоюз
германия
в мире
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<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> Правительство Германии уведомит партнеров по Евросоюзу и НАТО о результатах обследования <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a>, сообщил официальный представитель немецкого кабмина <a href="http://ria.ru/person_SHteffen_Zajjbert/" target="_blank" data-auto="true">Штеффен Зайберт</a>.Кабмин Германии в среду заявил, что специалисты лаборатории бундесвера установили, что Навальный был "отравлен" субстанцией группы отравляющих боевых веществ "Новичок".В свою очередь, на новые данные по делу Навального отреагировал глава МИД ФРГ Хайко Маас:"Мы категорически осуждаем это нападение. Мы незамедлительно проинформируем о новых сведениях наших партнеров по ЕС и НАТО по предусмотренным для этого каналам. В ближайшие дни мы обсудим с ними, как Европе на это можно подходящим образом отреагировать. Решение об этом мы примем в зависимости от того, как поведет себя Россия".Навальный, которому стало плохо в самолете по пути из Томска в Москву, в настоящее время проходит лечение в берлинской клинике Charite.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил РИА Новости, что <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a> не проинформировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах про "отравление" Навального "Новичком", у России нет таких данных. Российский МИД в свою очередь заявил, что ждет от <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">ФРГ</a> ответа на запрос российской Генпрокуратуры.Навального госпитализировали 20 августа в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете по пути из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a> в Москву. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было. Спустя два дня Навального в тяжелом состоянии перевезли самолетом в берлинскую клинику Charite, врачи которой предварительно определили диагноз как отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы. Конкретное отравляющее вещество, согласно заявлению, пока не известно.Как заявлял РИА Новости заведующий отделением анестезиологии-реанимации №1 НХМЦ имени Пирогова Борис Теплых, версия немецких врачей прорабатывалась российскими специалистами в первый же день и подтверждения не нашла. По его словам, они говорят о клинических данных, а не о самом веществе, которое на данный момент не обнаружено.Главный врач омской больницы скорой медицинской помощи №1, где лечили Навального, Александр Мураховский отметил, что диагноз "отравление" был основным при поступлении пациента, но лабораторные исследования его не подтвердили. В открытом письме омские медики выразили мнение, что их "пытаются очернить".В МИД РФ сочли подозрительной поспешность, с которой США и ЕС подхватили версию об отравлении Навального. По заявлению российских дипломатов, РФ выступает за тщательное расследование случившегося.
https://ria.ru/20200821/navalnyy-1576105112.html
https://ria.ru/20200902/navalnyy-1576613700.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госпитализация алексея навального, штеффен зайберт, алексей навальный, нато, евросоюз, германия, в мире
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.
Правительство Германии уведомит партнеров по Евросоюзу и НАТО о результатах обследования Алексея Навального
, сообщил официальный представитель немецкого кабмина Штеффен Зайберт
.
Кабмин Германии в среду заявил, что специалисты лаборатории бундесвера установили, что Навальный был "отравлен" субстанцией группы отравляющих боевых веществ "Новичок".
"Федеральное правительство уведомит своих партнеров в ЕС и НАТО о результатах расследования через министерство иностранных дел с помощью каналов, предусмотренных для этого. С партнерами будет обсуждена совместная реакция в свете российского заявления", - говорится в заявлении Зайберта.
В свою очередь, на новые данные по делу Навального отреагировал глава МИД ФРГ Хайко Маас:
"Мы категорически осуждаем это нападение. Мы незамедлительно проинформируем о новых сведениях наших партнеров по ЕС и НАТО по предусмотренным для этого каналам. В ближайшие дни мы обсудим с ними, как Европе на это можно подходящим образом отреагировать. Решение об этом мы примем в зависимости от того, как поведет себя Россия".
Навальный, которому стало плохо в самолете по пути из Томска в Москву, в настоящее время проходит лечение в берлинской клинике Charite.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил РИА Новости, что Берлин
не проинформировал Москву
о своих выводах про "отравление" Навального "Новичком", у России нет таких данных. Российский МИД в свою очередь заявил, что ждет от ФРГ
ответа на запрос российской Генпрокуратуры.
Навального госпитализировали 20 августа в Омске
после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска
в Москву. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было. Спустя два дня Навального в тяжелом состоянии перевезли самолетом в берлинскую клинику Charite, врачи которой предварительно определили диагноз как отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы. Конкретное отравляющее вещество, согласно заявлению, пока не известно.
Как заявлял РИА Новости заведующий отделением анестезиологии-реанимации №1 НХМЦ имени Пирогова Борис Теплых, версия немецких врачей прорабатывалась российскими специалистами в первый же день и подтверждения не нашла. По его словам, они говорят о клинических данных, а не о самом веществе, которое на данный момент не обнаружено.
Главный врач омской больницы скорой медицинской помощи №1, где лечили Навального, Александр Мураховский отметил, что диагноз "отравление" был основным при поступлении пациента, но лабораторные исследования его не подтвердили. В открытом письме омские медики выразили мнение, что их "пытаются очернить".
В МИД РФ сочли подозрительной поспешность, с которой США и ЕС подхватили версию об отравлении Навального. По заявлению российских дипломатов, РФ выступает за тщательное расследование случившегося.