https://ria.ru/20200902/navalnyy-1576639841.html

Правительство Германии свяжется с ОЗХО из-за ситуации с Навальным

Правительство Германии планирует связаться с Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО) по ситуации с Алексеем Навальным, сообщил официальный... РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T16:54

2020-09-02T16:54

2020-09-02T17:13

организация по запрещению химического оружия

алексей навальный

германия

происшествия

в мире

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<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> Правительство <a href="https://ria.ru/location_Germany" target="_blank">Германии</a> планирует связаться с Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО) по ситуации с Алексеем Навальным, сообщил официальный представитель немецкого кабмина <a href="https://ria.ru/person_SHteffen_Zajjbert" target="_blank">Штеффен Зайберт</a>."В дальнейшем федеральное правительство свяжется с Организацией по запрещению химического оружия (<a href="https://ria.ru/organization_Organizacija_po_zapreshheniju_" target="_blank">ОЗХО</a>)", - говорится в заявлении правительства, размещенном в <a href="https://twitter.com/RegSprecher/status/1301152939243958273" target="_blank" rel="nofollow noopener">Twitter</a>-аккаунте Зайберта.Навальный, которому стало плохо в самолете по пути из Томска в Москву, в настоящее время проходит лечение в берлинской клинике Charite.

https://ria.ru/20200902/navalnyy-1576639389.html

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германия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

организация по запрещению химического оружия, алексей навальный, германия, происшествия, в мире