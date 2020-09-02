https://ria.ru/20200902/navalnyy-1576639841.html
Правительство Германии свяжется с ОЗХО из-за ситуации с Навальным
Правительство Германии планирует связаться с Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО) по ситуации с Алексеем Навальным, сообщил официальный... РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T16:54
2020-09-02T16:54
2020-09-02T17:13
организация по запрещению химического оружия
алексей навальный
германия
происшествия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/151794/44/1517944415_0:270:5184:3186_1400x0_80_0_0_4efda1da7fbdede119a60b009936f00b.jpg
<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> Правительство <a href="https://ria.ru/location_Germany" target="_blank">Германии</a> планирует связаться с Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО) по ситуации с Алексеем Навальным, сообщил официальный представитель немецкого кабмина <a href="https://ria.ru/person_SHteffen_Zajjbert" target="_blank">Штеффен Зайберт</a>."В дальнейшем федеральное правительство свяжется с Организацией по запрещению химического оружия (<a href="https://ria.ru/organization_Organizacija_po_zapreshheniju_" target="_blank">ОЗХО</a>)", - говорится в заявлении правительства, размещенном в <a href="https://twitter.com/RegSprecher/status/1301152939243958273" target="_blank" rel="nofollow noopener">Twitter</a>-аккаунте Зайберта.Навальный, которому стало плохо в самолете по пути из Томска в Москву, в настоящее время проходит лечение в берлинской клинике Charite.
https://ria.ru/20200902/navalnyy-1576639389.html
4
германия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/151794/44/1517944415_288:0:4896:3456_1400x0_80_0_0_321fe02c603b5ce3d193be215e38b588.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
организация по запрещению химического оружия, алексей навальный, германия, происшествия, в мире