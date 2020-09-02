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https://ria.ru/20200902/navalnyy-1576639841.html
Правительство Германии свяжется с ОЗХО из-за ситуации с Навальным
Правительство Германии планирует связаться с Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО) по ситуации с Алексеем Навальным, сообщил официальный... РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T16:54
2020-09-02T17:13
организация по запрещению химического оружия
алексей навальный
германия
происшествия
в мире
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<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> Правительство <a href="https://ria.ru/location_Germany" target="_blank">Германии</a> планирует связаться с Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО) по ситуации с Алексеем Навальным, сообщил официальный представитель немецкого кабмина <a href="https://ria.ru/person_SHteffen_Zajjbert" target="_blank">Штеффен Зайберт</a>."В дальнейшем федеральное правительство свяжется с Организацией по запрещению химического оружия (<a href="https://ria.ru/organization_Organizacija_po_zapreshheniju_" target="_blank">ОЗХО</a>)", - говорится в заявлении правительства, размещенном в <a href="https://twitter.com/RegSprecher/status/1301152939243958273" target="_blank" rel="nofollow noopener">Twitter</a>-аккаунте Зайберта.Навальный, которому стало плохо в самолете по пути из Томска в Москву, в настоящее время проходит лечение в берлинской клинике Charite.
https://ria.ru/20200902/navalnyy-1576639389.html
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германия
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организация по запрещению химического оружия, алексей навальный, германия, происшествия, в мире

Правительство Германии свяжется с ОЗХО из-за ситуации с Навальным

16:54 02.09.2020 (обновлено: 17:13 02.09.2020)
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© AP Photo / Peter DejongШтаб-квартира Организации по запрещению химического оружия в Гааге, Нидерланды
Штаб-квартира Организации по запрещению химического оружия в Гааге, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© AP Photo / Peter Dejong
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Правительство Германии планирует связаться с Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО) по ситуации с Алексеем Навальным, сообщил официальный представитель немецкого кабмина Штеффен Зайберт.
"В дальнейшем федеральное правительство свяжется с Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО)", - говорится в заявлении правительства, размещенном в Twitter-аккаунте Зайберта.
Навальный, которому стало плохо в самолете по пути из Томска в Москву, в настоящее время проходит лечение в берлинской клинике Charite.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
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Организация по запрещению химического оружияАлексей НавальныйГерманияПроисшествияВ мире
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